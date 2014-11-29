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Donanım Haber: "HTPC Bizim İşimiz"

4 yıl
43,5b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bu hafta da sektörün önde gelen gelişmelerini değerlendiriyor, yakın zamanda incelemesini gerçekleştireceğimiz ürünlere kısa bir bakış atıyoruz. Ayrıca haftanın konusu olarak AMD tabanlı bir HTPC sistemi oluşturuyor ve bu sistemin oyun performansını değerlendiriyoruz. İyi seyirler.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Dovahkiin 4 yıl
Güzel program olmuş emeğinize sağlık.

Mini-ITX'de favorim görünüş olarak Xigmatek Nebula.


Ekleme: Bir de yine Mini-ITX için favori kombinasyonum Pentium G3220 + GTX 750 Ti. Isınmıyorlar, az güç tüketiyorlar, kafa şişirmez, ekonomik ve tatmin edici performans.
Çok çok küçük slim kasalar kullanılmayacağı sürece APU mantıklı değil bence.
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pcrex 4 yıl
güzel video, bir tek ender bey 'kimse kusura bakmasın' kelimesini çok kullanıyor. ağız alışkanlığı herhalde :)
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DH Misafiri 4 yıl
Bu anakart ve apuyu evimde kullanıyorum. Fakat 300 watt psu ile çalıştıramadım 450 watt bir psu ya ihtiyacı var maalesef.
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fotrsapka 4 yıl
Keşke biri gelsede dual grafics budur böyledir dese =)
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DH Misafiri 4 yıl
Çok iyi bu hafta kısa olmuş daha uzun bir program bekliyoruz 100 dakka falan :)
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Manavus 4 yıl
Çok güzel bir seri..
Lakin biraz renklense daha mı iyi olur, yoksa donanım haber olduğu için renksiz kalsa mı daha iyi bilemedim?

Arka plan ve proğram kapağınız çok renksiz, belkide böylesi iyidir..
Bence oylama yapılabilinir..
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kucukcuce 4 yıl
çok güzel bi program
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demo22 4 yıl
Woaww nasıl bir video sıkıştırma teknolojisi böyle! O_O
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Bir Acayip Adamm 4 yıl
Neden açılmıyor acaba?
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hyrttn06 4 yıl
İÇERİK GÖRSELLİKLE BİRLEŞİNCE DAHA KEYİFLİ BİR HAL ALMIŞ, BAŞARILAR...
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mehmet4428 4 yıl
O ekran kartını o sisteme takacaktın ne FPS alırdı o oyunlarda. :D
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