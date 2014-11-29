Donanım Haber: "HTPC Bizim İşimiz"

Haber Editörü
Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bu hafta da sektörün önde gelen gelişmelerini değerlendiriyor, yakın zamanda incelemesini gerçekleştireceğimiz ürünlere kısa bir bakış atıyoruz. Ayrıca haftanın konusu olarak AMD tabanlı bir HTPC sistemi oluşturuyor ve bu sistemin oyun performansını değerlendiriyoruz. İyi seyirler.
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Mini-ITX'de favorim görünüş olarak Xigmatek Nebula.
Ekleme: Bir de yine Mini-ITX için favori kombinasyonum Pentium G3220 + GTX 750 Ti. Isınmıyorlar, az güç tüketiyorlar, kafa şişirmez, ekonomik ve tatmin edici performans. Çok çok küçük slim kasalar kullanılmayacağı sürece APU mantıklı değil bence.
Lakin biraz renklense daha mı iyi olur, yoksa donanım haber olduğu için renksiz kalsa mı daha iyi bilemedim?
Arka plan ve proğram kapağınız çok renksiz, belkide böylesi iyidir..
Bence oylama yapılabilinir..