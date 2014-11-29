Donanım Haber: "HTPC Bizim İşimiz"

Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bu hafta da sektörün önde gelen gelişmelerini değerlendiriyor, yakın zamanda incelemesini gerçekleştireceğimiz ürünlere kısa bir bakış atıyoruz. Ayrıca haftanın konusu olarak AMD tabanlı bir HTPC sistemi oluşturuyor ve bu sistemin oyun performansını değerlendiriyoruz. İyi seyirler.

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