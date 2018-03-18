DonanımHaber Forum’da Şubat ayının en çok konuşulan sıcak fırsatları

Ürünleri indirimli fiyattan satın almayı, promosyonları takip etmeyi ve zaman zaman da ihtiyacımız olmadığı halde çok ucuz olduğu için alışveriş yapmayı seviyoruz. Hal böyle olunca forumun Sıcak Fırsatlar bölümü bir hayli hareketli oluyor.
Ucuz olduğu için at bakım seti alan da var indirim komboları ile neredeyse bedavaya ürün alanlar da. Forum’da geçtiğimiz ayın çok konuşulan telefonlarını, otomobillerini, dizi ve filmlerini derlemiştik. Bu defa sıcak fırsatları derledik.
Sırcak Fırsatlar bölümünde konulara gelen mesaj sayısına göre sıralama yaptık. "Harddisklerde İndirim" konusu 2732 mesaj ile birinci sıraya oturmayı başardı. İşte Şubat ayında Sıcak Fırsatlar bölümünün en çok konuşulan konuları:
Şubat ayında en çok konuşulan sıcak fırsatlar
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Ayın sıcak fırsatlarını sıralim mesela Şubat-Mart dahil
Tchibo 25 liraya 1 kg filtre kahve
Tozlu giyim altlimitsiz 10tl
Rexona shazam bedava deodorantlar
Carrefour 10 tllik cipse bedava sinema bileti
Migros 10/5 bisküvi - x2 moneyleri
HB 600tllik güç kaynağı 150ye alındı
Yemeksepeti Cüzdan 10TL & 5TL yüklemeleri
Kuveyttürk-Kitapyurdu.com 50/30 iadesi
Tab Gıda %50 İndirimi (Sadece 1 saat sürdü)
Ufak tefek fırsatlar, kart kampanyaları falan da var ama faydalandığım ve en önemli olanları yazdım
Benim için en sıcak rexona bedava deolar...