DonanımHaber Forum’da Şubat ayının en çok konuşulan sıcak fırsatları

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Sıcak Fırsatlar bölümü bir hayli hareketli oluyor. Ürünleri indirimli fiyattan satın almayı, promosyonları takip etmeyi ve zaman zaman da ihtiyacımız olmadığı halde çok ucuz olduğu için alışveriş yapmayı seviyoruz. Hal böyle olunca forumunbölümü bir hayli hareketli oluyor.





Ucuz olduğu için at bakım seti alan da var indirim komboları ile neredeyse bedavaya ürün alanlar da. Forum’da geçtiğimiz ayın çok konuşulan telefonlarını, otomobillerini, dizi ve filmlerini derlemiştik. Bu defa sıcak fırsatları derledik.

Sırcak Fırsatlar bölümünde konulara gelen mesaj sayısına göre sıralama yaptık. "Harddisklerde İndirim" konusu 2732 mesaj ile birinci sıraya oturmayı başardı. İşte Şubat ayında Sıcak Fırsatlar bölümünün en çok konuşulan konuları:

Şubat ayında en çok konuşulan sıcak fırsatlar