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DonanımHaber Forum’da Şubat ayının en çok konuşulan sıcak fırsatları

DonanımHaber Forum'un Şubat ayında en çok konuşulan sıcak fırsatlarını bir araya getirdik. Sıcak Fırsatlar bölümündeki harddisk indirimleri konusu, en çok ilgi çeken konu oldu.
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber Forum’da Şubat ayının en çok konuşulan sıcak fırsatları
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Ürünleri indirimli fiyattan satın almayı, promosyonları takip etmeyi ve zaman zaman da ihtiyacımız olmadığı halde çok ucuz olduğu için alışveriş yapmayı seviyoruz. Hal böyle olunca forumun Sıcak Fırsatlar bölümü bir hayli hareketli oluyor.


Ucuz olduğu için at bakım seti alan da var indirim komboları ile neredeyse bedavaya ürün alanlar da. Forum’da geçtiğimiz ayın çok konuşulan telefonlarını, otomobillerini, dizi ve filmlerini derlemiştik. Bu defa sıcak fırsatları derledik.

Sırcak Fırsatlar bölümünde konulara gelen mesaj sayısına göre sıralama yaptık. "Harddisklerde İndirim" konusu 2732 mesaj ile birinci sıraya oturmayı başardı. İşte Şubat ayında Sıcak Fırsatlar bölümünün en çok konuşulan konuları:

Şubat ayında en çok konuşulan sıcak fırsatlar


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simerazzı 1 yıl en beğenilen
Sıcak fırsat konuşulmuyor ki o konularda soru cevap muhabbet dönüyor. Yönetimin bölüme ne kadar hakim olduğu belli oldu.
Ayın sıcak fırsatlarını sıralim mesela Şubat-Mart dahil
Tchibo 25 liraya 1 kg filtre kahve
Tozlu giyim altlimitsiz 10tl
Rexona shazam bedava deodorantlar
Carrefour 10 tllik cipse bedava sinema bileti
Migros 10/5 bisküvi - x2 moneyleri
HB 600tllik güç kaynağı 150ye alındı
Yemeksepeti Cüzdan 10TL & 5TL yüklemeleri
Kuveyttürk-Kitapyurdu.com 50/30 iadesi
Tab Gıda %50 İndirimi (Sadece 1 saat sürdü)
Ufak tefek fırsatlar, kart kampanyaları falan da var ama faydalandığım ve en önemli olanları yazdım
Sıcak fırsat konuşulmuyor ki o konularda soru cevap muhabbet dönüyor. Yönetimin bölüme ne kadar hakim olduğu belli oldu.Ayın sıcak fırsatlarını sıralim mes...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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voodoo child 1 yıl
Adninlerin konuyla alakası olmadığı belli... Mesaj sayısı ile sıcak fırsatı ile doğru orantı olduğunu sanıyorlar..
Benim için en sıcak rexona bedava deolar...
Adninlerin konuyla alakası olmadığı belli... Mesaj sayısı ile sıcak fırsatı ile doğru orantı olduğunu sanıyorlar..Benim için en sıcak rexona bedava deolar...
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Yanıtla +17
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OsmanlıKafası 1 yıl
Mevlid yemeği kovalayanlar unutulmuş.
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1 Avatar
obsesoz 1 yıl
Mart ayında Senin Bankan Kitapyurdu 1. olur
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SPaCeLoRD 1 yıl
harddisk konusu bir kısım üyenin "güzel dolandırıldınız dediği, başka kısmın ürünler gelecek dediği, 3. bir kısmın da parayı nası geri alırız muhabbetine döndüğü konu olmuş.
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Dodge 1 yıl
Listeyi merak ettim bakayim dedim de Tozlu giyim altlimitsiz 10tl'lik konusu nasil girememis merak ettim.
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ztalan 1 yıl
Şubat ayında kış uykusuna yatmıştım
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Qantas 1 yıl
evet mesela bim tv olayı çoktan bitti.millet tv yi tartışıyor sf de ne işi var.tv bölümüne taşınmalı.
enpara konusuda yanlış yerde.millet kartım geldi gelmedi muhabbeti yapıyor.banka finans denen bölüme taşınmalı..
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Bukalemun 1 yıl
Bim jvs TV bölümüne taşınmalı
Note 3 normal
En para zaten hayatımızın içinde,
Migros bunlar için de en popüler olan konu bence ,
Money visa kkartına özel puanlar ve X2 money (14 mart) bun da çok etkili oldu.
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Qantas 1 yıl
istatistikler her zaman doğruyu söylemez...Listedeki konuların çöğu uzun süredir açık olan ve artık geyik dönen konular...
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HerGiyotineBurnunuSokma 1 yıl Qantas
Sandığın gibi değil hocacığım, sadece Şubat'ta atılan mesajları saymışlar, konu ilk açıldığı günden beri değil
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SPaCeLoRD 1 yıl
beyler adam en sıcak fırsatlar dememiş, en çok konuşulan fırsatlar demiş, lütfen :D
başarı diye mi paylaşıldı bilmem ama, bu bu bildiğin gizli tutulması gereken bir istatistik. forumu 3 konu ayakta tutuyor resmen.
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Amcui 1 yıl
Şuan en çok konuşulan
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Bualix 1 yıl
Sıkıntı kimde? Kim yönetiyor bu portalı. Allah aşkına 2-3 kişiden onaylı geçsin bu haberler!
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