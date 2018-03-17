DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler dizi ve filmleri

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DonanımHaber Forum'un sinema ve dizi forumlarında kullanıcılar takip ettiği film ve diziler ile ilgili haberleri paylaşıyor, yorum yapıyor ve teorileri değerlendiriyor. Dizi ve film tavsiyelerinde bulunarak beğendikleri içerikleri geniş kitlelere yayıyor. Peki geçtiğimiz ay en çok konuşulan dizi ve filmler hangileriydi? DonanımHaber Forum’da Şubat ayının en çok konuşulan dizi ve filmlerini bir araya getirdik.

Forum sayfamızda her film ve dizi için bir ana konu bulunuyor. Şubat ayında bu konulara atılan mesaj sayısına göre Şubat ayının popüler dizi ve filmlerini belirledik.

Survivor konusuna 20 bin mesaj atıldı

10 Şubat tarihinde başlayan Survivor’ı bu listeye dâhil etmedik ancak Survivor konusuna çok sayıda mesaj geldi. Öyle ki dizi ve filmlerden daha çok Survivor’un konuşulduğunu görüyoruz. Şubat ayında Survivor konusuna 20 bin 703 mesaj atıldı.

En çok konuşulan dizi La Casa De Papel (273 mesaj) olurken, en çok konuşulan film 251 mesaj ile Avengers: Infinity War (251 mesaj oldu.

DonanımHaber Forum'da Şubat ayının en çok konuşulan dizileri

DonanımHaber Forum'da Şubat ayının en çok konuşulan filmleri