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DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler dizi ve filmleri

DonanımHaber Forum'un Şubat ayında en çok konuşulan film ve dizilerini bir araya getirdik. Forumun en çok konuşulan filmi Avengers: Infinity War, en çok konuşulan dizisi ise La Casa De Papel oldu.
1 yıl
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1
19
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber Forum'da Şubat ayının popüler dizi ve filmleri
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DonanımHaber Forum'un sinema ve dizi forumlarında kullanıcılar takip ettiği film ve diziler ile ilgili haberleri paylaşıyor, yorum yapıyor ve teorileri değerlendiriyor. Dizi ve film tavsiyelerinde bulunarak beğendikleri içerikleri geniş kitlelere yayıyor. Peki geçtiğimiz ay en çok konuşulan dizi ve filmler hangileriydi? DonanımHaber Forum’da Şubat ayının en çok konuşulan dizi ve filmlerini bir araya getirdik.

Forum sayfamızda her film ve dizi için bir ana konu bulunuyor. Şubat ayında bu konulara atılan mesaj sayısına göre Şubat ayının popüler dizi ve filmlerini belirledik.

Survivor konusuna 20 bin mesaj atıldı

10 Şubat tarihinde başlayan Survivor’ı bu listeye dâhil etmedik ancak Survivor konusuna çok sayıda mesaj geldi. Öyle ki dizi ve filmlerden daha çok Survivor’un konuşulduğunu görüyoruz. Şubat ayında Survivor konusuna 20 bin 703 mesaj atıldı.

En çok konuşulan dizi La Casa De Papel (273 mesaj) olurken, en çok konuşulan film 251 mesaj ile Avengers: Infinity War (251 mesaj oldu.

DonanımHaber Forum'da Şubat ayının en çok konuşulan dizileri

DonanımHaber Forum'da Şubat ayının en çok konuşulan filmleri 


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Selçuk ALAGÖZ 1 yıl en beğenilen
BÖRÜ diyenler artılasın.
1 Yanıt Yanıtla +35
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crazywinner3 1 yıl
Nihat doğan denen varlığın olduğu bir programı izleyecek kadar düştü mü donanımhaber üyeleri ?
2 Yanıt Yanıtla +26
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Dodge 1 yıl
Eskiden DH'nin dizi ve sinema bölümleri çok daha aktifti.Şimdiler de sadece 30-40 kişi ile dönüyor bölüm gibi geliyor.
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Kartal Göz 1 yıl Dodge
30-40 kişi bence aşırı derecede iyimser bir sayı. Ayrıca Sinema Bölümünde eskiden animasyonlara olan ilgi daha fazlaydı, şimdi neredeyse kimse bakmıyor.
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zwanzig 1 yıl
Onedi0 olma yolunda gidiyo donanımhaber. Hadi hayırlısı
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esmerbuyucu 1 yıl
TV'de TR yapımı olarak Survivor'dan başka izlenecek bir şey olmayınca Survivor'ın bu kadar izlenmesi şaşırtıcı değil.
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Sliskelion 1 yıl
Survivor'ın şu kadar hit alması ne kadar üzücü.
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Quard 1 yıl
Film yapımcıları ağırlıklı olarak çizgi romandan film yapıyorlarsa demek ki ya eskisi kadar iyi filmler yapamıyorlar/çıkartamıyorlar ya da izleyiciye(en çok para nereden gelecekse ona) göre film yapıyorlar.
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Kartal Göz 1 yıl
10 filmden 6'sı çizgi romanlardan.
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Ed Wood 1 yıl Kartal Göz
Fanboylar ardı ardına 25-30 tane mesaj atıyor orada. Kalite yerlerde.
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redoracle 1 yıl
Bizim millet seviyor kavga,dövüş,entrika olsun seyreder.Yalnız son zamanlarda survivor'da desteklenen kötü niyetli insanları anlamıyorum.
Eskiden iyi,doğru düzgün,dürüst insanlar desteklenirdi şimdi artık nerde tam tersi insanlar var onlar destekleniyor.
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enescooo 1 yıl
Börü izlenmesi gereken bir yapım. 3. Bölümün son sahnesinde ayı murat’ın şehit sahnesi çok efsane değil miydi? Ağladım resmen...
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gokuba 1 yıl
Vis a vis eklememişsiniz tavsiye ederim...
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RRelevant 1 yıl gokuba
Vis a vis gercekten guzel dizi ama Maca bi yerden sonra uyuz etmeye basliyor artik..
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cheetah_first 1 yıl
Homeland + Dark
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