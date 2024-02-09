Ayın n11 indirim günleri başladı: Dikkatimizi çeken ilk fırsatlar

Herkesin beğenisine hitap eden geniş ürün yelpazesiyle n11.com, elektronikten ev dekorasyonuna, moda ürünlerinden kozmetiğe kadar her kategorideki ürünlerde indirimler sunuyor. Özellikle her ayın 9-10-11'inde gerçekleştirilen bu özel indirim günlerinde, alışveriş tutkunları aradıkları ürünleri çok daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı buluyorlar.
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Günün öne çıkan n11 indrimleri
- Karcher KWI 1 Şarjlı Cam ve Düz Yüzey Temizleme Makinesi
- Samsung Galaxy A04S 4 GB 128 GB (Samsung Türkiye Garantili)
- Solingen 36 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti
- Paşabahçe Elysia 440437 4 Parça Kokteyl Bardağı
- Kochler Mekik Aleti Kondisyon Küreği Fitness Aleti Row Shaper
- Hummel 900383-2001 Hml Mona Unisex Outdoor Ayakkabı Siyah
- D's Damat Regular Fit Erkek Bisiklet Yaka Kazak Antrasit
- Merano Design Rhodium Su Yolu Kolye 3 MM
- La Rocca Miele EDP 50 ML + Aqua Di Polo 1987 Stwx000118 Kadın Kol Saati Set
- Pierre Cardin Erkek Askılı Çanta Gri
- Realme C55 8 GB 256 GB (Realme Türkiye Garantili)
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- Karaca Home Nature 3'lü Banyo Seti Dolomite Beyaz
- Philips 915005821901 Hue GO V2 Taşınabilir Bluetooth Özellikli Led Lamba Beyaz ve Renkli
- Lambert LPY Compact 24 Premix Yoğuşmalı Hermetik Kombi
- Oral-B iO9 Şarjlı Diş Fırçası Siyah
- Lenovo Yoga 6 13ABR8 83B2007ATX Ryzen 7 7730U 16 GB 512 GB SSD 13.3" Dos WUXGA Dizüstü Bilgisayar
- Dawreek 24v Darbeli Çift Bataryalı Vidalama & Şarjlı Matkap
- Beko MC 5056 I ExpertChef 1100 W Çok Amaçlı Pişirici
- Clinique Cleanser Refresher Course Cilt Bakım Seti
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.