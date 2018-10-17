DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor

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DonanımHaber’in ana sayfası için üzerinde uzun süredir çalıştığımız tasarımı bugün itibariyle açılış sayfası olarak aktif hale getirdik. Uzunca bir süredir alfa sürüm olarak kullanmak isteyen kullanıcılara açtığımız sürüm artık tüm kullanıcılara açılacak. Dileyen kullanıcılar eski sürüme birkaç kolay tıklama ile dönebilecek.





Eski sürüme göre daha modern, daha modüler ve daha kişiselleştirilebilir olan yeni sürümde 3 haberleri 3 farklı listeleme biçiminde görebiliyorsunuz. Döşeme ve hibrit görünümler tek bakışta daha fazla içerik görebilme imkanı tanırken blog görünüm eski sitedeki alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için kronolojik bir sırayla haberlerin ekrana getirilebilir olmasını sağlıyor.





Habere ulaşmada ve haber okumada pratik özellikler

Android ve iOS sürümlerindeki DH uygulaması ile bağlantılı çalışan yeni tasarımda özel olarak takip etmek istediğiniz konuları sekme olarak ekleyebilme imkanı sunuyor. Örneğin kripto para gibi spesifik bir alandaki haberleri özellikle takip ediyorsanız veya bir video editörün ya da yazarın içeriklerini beğeniyorsanız sekmelerinize ekleyerek ister uygulamadan isterseniz de siteden aynı deneyimle senkronize olarak takip edebiliyorsunuz.

Aşağı sayfalara indikçe size karşılayan kutular, döneme göre popüler haberleri bir paket halinde karşınıza getirecek, sitenin en üstünde yer alan gündem konularıyla sıcak gelişmelerdeki tüm haberleri tek bir tıklama ile ekrana getirebileceksiniz. Yeniler, Popüler, Videolar gibi sekmeler de bir şeyler okumak istediğinizde işinize yarayacak kolay kısayollar olarak yer aldı.





İçeriklere ulaşmayı kolaylaştırdığımız kadar içeriklerin görüntülenmesini de çok daha eğlenceli ve göze hoş gelecek bir hale getirdik. Ayrıca yorumlar kısmında artık kim kime cevap vermiş, sosyal ağlardaki alışılmış yapılara uygun bir şekilde listeleniyor.

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Özel teşekkür;

Yeni sürümün geliştirilmesi sürecinde yorumlar ile hataların tespit edilmesinde katkı sağlayan ve fikirleri ile sürümün evrilmesine katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.





Ayrıca;

Yeni sayfanın tüm özellikleri ile kodlanmasında emek harcayan eski geliştiricilerimize ve bildirim sisteminin geliştirilmesinde, alt yapının yeniden elden geçirilmesinde ve projenin nihayete erdirilmesinde özveri gösteren Emre Işıkkaya’ya,

Yeni sayfaların tüm tasarımına imza atan ve UX için özel olarak çalışan Numan Çebi’ye,

Sistemin servis tarafında ve bildirim sisteminde önemli çalışmalar yürüten Kıvanç Kara’ya,

Test sürecinde hataları keşfedip düzeltilmesi için önemli çaba sarf eden Onur Çetin’e, Yusuf Akbaş’a ve Barış Cankı’ya,

Tecrübeleri ile yazılım ekibine liderlik yapan Hakkı Yağız Erdinç’e,

Projenin yönetim sürecini üstlenen Ahmet Gözütok ve Gün Oksay’a teşekkürlerimizi sunarız.

Daha fazla bilgi için tanıtım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

kullanabilirsiniz. Yeni tasarım ile ilgili geri bildirimleriniz için buradaki konuyu kullanabilirsiniz.