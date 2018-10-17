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DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor

DonanımHaber’in yeni yüzünün önemli adımlarından bir tanesi daha ön tanımlı olarak yayın hayatına başladı. Yeni sürüm ile DH, daha modern ve daha kişiselleştirilebilir bir yapıya kavuştu.
7 ay
13,8b
1
108
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor
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DonanımHaber’in ana sayfası için üzerinde uzun süredir çalıştığımız tasarımı bugün itibariyle açılış sayfası olarak aktif hale getirdik. Uzunca bir süredir alfa sürüm olarak kullanmak isteyen kullanıcılara açtığımız sürüm artık tüm kullanıcılara açılacak. Dileyen kullanıcılar eski sürüme birkaç kolay tıklama ile dönebilecek.


Eski sürüme göre daha modern, daha modüler ve daha kişiselleştirilebilir olan yeni sürümde 3 haberleri 3 farklı listeleme biçiminde görebiliyorsunuz. Döşeme ve hibrit görünümler tek bakışta daha fazla içerik görebilme imkanı tanırken blog görünüm eski sitedeki alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için kronolojik bir sırayla haberlerin ekrana getirilebilir olmasını sağlıyor.

DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor

Habere ulaşmada ve haber okumada pratik özellikler

Android ve iOS sürümlerindeki DH uygulaması ile bağlantılı çalışan yeni tasarımda özel olarak takip etmek istediğiniz konuları sekme olarak ekleyebilme imkanı sunuyor. Örneğin kripto para gibi spesifik bir alandaki haberleri özellikle takip ediyorsanız veya bir video editörün ya da yazarın içeriklerini beğeniyorsanız sekmelerinize ekleyerek ister uygulamadan isterseniz de siteden aynı deneyimle senkronize olarak takip edebiliyorsunuz.

Aşağı sayfalara indikçe size karşılayan kutular, döneme göre popüler haberleri bir paket halinde karşınıza getirecek, sitenin en üstünde yer alan gündem konularıyla sıcak gelişmelerdeki tüm haberleri tek bir tıklama ile ekrana getirebileceksiniz. Yeniler, Popüler, Videolar gibi sekmeler de bir şeyler okumak istediğinizde işinize yarayacak kolay kısayollar olarak yer aldı.


İçeriklere ulaşmayı kolaylaştırdığımız kadar içeriklerin görüntülenmesini de çok daha eğlenceli ve göze hoş gelecek bir hale getirdik. Ayrıca yorumlar kısmında artık kim kime cevap vermiş, sosyal ağlardaki alışılmış yapılara uygun bir şekilde listeleniyor.

DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor
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Özel teşekkür;

Yeni sürümün geliştirilmesi sürecinde yorumlar ile hataların tespit edilmesinde katkı sağlayan ve fikirleri ile sürümün evrilmesine katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.


Ayrıca;

Yeni sayfanın tüm özellikleri ile kodlanmasında emek harcayan eski geliştiricilerimize ve bildirim sisteminin geliştirilmesinde, alt yapının yeniden elden geçirilmesinde ve projenin nihayete erdirilmesinde özveri gösteren Emre Işıkkaya’ya,

Yeni sayfaların tüm tasarımına imza atan ve UX için özel olarak çalışan Numan Çebi’ye,

Sistemin servis tarafında ve bildirim sisteminde önemli çalışmalar yürüten Kıvanç Kara’ya,

Test sürecinde hataları keşfedip düzeltilmesi için önemli çaba sarf eden Onur Çetin’e, Yusuf Akbaş’a ve Barış Cankı’ya,

Tecrübeleri ile yazılım ekibine liderlik yapan Hakkı Yağız Erdinç’e,

Projenin yönetim sürecini üstlenen Ahmet Gözütok ve Gün Oksay’a teşekkürlerimizi sunarız.

Daha fazla bilgi için tanıtım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Yeni tasarım ile ilgili geri bildirimleriniz için buradaki konuyu kullanabilirsiniz.

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Johan Elmander 7 ay en beğenilen
Artık daha mı çok çöküyor
Yanıtla +129
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siyahatlıprens 7 ay
Yav siz tasarım yapmayın Allah aşkına ilk önce forumun nasıl çökmeyeceğini öğrenin ondan sonra tasarım yaparsınız
1 Yanıt Yanıtla +91
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SATANIST 7 ay
12 yıldır dh üyesiyim dh anasayfasına bakıp haberleri incelediğim bir günü bile hatırlamam

2 Yanıt Yanıtla +74
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4 Avatar Avatar Avatar
refikilhan 6 ay
i5-6600K kullanıyorum internetim ttnet fibernet 35 mbit ama bu sitenin açılması yaklaşık 20 saniye sürüyor,
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TARDIS 6 ay
Ana sayfa güzel ama foruma da bir el atılsa iyi olur.
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Türevlenebilen Fonksiyon 6 ay
Daha çok çökme daha çok reklam
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Sphenis 7 ay
O kısmı pek kullanan birisi değilim, fakat, tasarım güzel gözüküyor; hakkını vermek lâzım.
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num 7 ay Sphenis
Teşekkür ederiz.

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DH Misafiri 7 ay
gönderdiğime dahil yazı çıkmıyor..birde alternatif görüntüler geri bildirim ekontları çok yer kaplıyor sayfada!??
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DH Misafiri 7 ay
değişik sayfa ve yorumda e mailimi otomatik algılaması lazım her seferinde yeniden yazıyorum...misafir yorum yapıyorum bu arada!
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huseyincarnege 7 ay
yenisi patates
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EyeCoral 7 ay
Abi olmamış be...Ne yenisi, ne eskisi, anasayfa tasarımınız olmamış. yine de mecburen eskisi daha derli toplu, ya da ne bileyim ona alıştık heralde, silbaştan tasarlayın derim.
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nanoteknoloji 7 ay
donanım haber sadece ürün donanımlarını inceleyen internet sitesi olmayıp donanımlı insanların buluştuğu sitedir. :)):
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snakefatih 7 ay
Forumdan başka kullandığım bir yeri yok. 1000 defa foruma girsem 1 defa ana sayfaya bakmıyorum. Forum da zaten tam türkiş çöküp duruyor.
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