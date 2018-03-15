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DonanımHaber yeni editör arıyor!

DonanımHaber, alanında yetkin yeni yazarlar ve yazar adayları arıyor! Siz de DonanımHaber ailesine katılmak ve hazırladığınız içerikleri binlerce kişiye ulaştırmak istiyorsanız başvurunuzu bekliyoruz.
1 yıl
3,9b
1
34
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber yeni editör arıyor!
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Her gün onlarca yeni içeriğin üretildiği DonanımHaber ailesine katılacak yeni yazarlar arıyoruz. Türkiye’nin en köklü ve büyük teknoloji portalı olan DonanımHaber’i her gün yüz binlerce kullanıcı ziyaret ediyor. Siz de yüz binlere ulaşmak ve bu platformun bir parçası olmak isterseniz aşağıda bağlantısını vereceğimiz başvuru formunu doldurabilirsiniz.

“Mobil oyun/uygulama” veya ”kripto para, madencilik, fintek” alanında özgün içerik oluşturacak yeni çalışma arkadaşları arıyoruz. Yarı zamanlı olarak uzaktan çalışabilecek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen, akıcı yazım diline sahip, İngilizce bilen, araştırmacı, sorgulayıcı ve başvurduğu alana meraklı arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Başvuru yapabilmek için, başvurduğunuz alan ile ilgili 1 adet güncel haber metnini bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Aşağıdaki form üzerinden örnek metninizi bizimle paylaşarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm konular için yusufakbas@donanimhaber.com adresine mail gönderebilirsiniz.


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Fatic 1 yıl en beğenilen
Ekrem71 ile iş arkadaşı olmak istermisiniz,diye başlık açılsaydı daha doğru olurdu.
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maxe 1 yıl
Her gün %100 yerli ve milli haberi yapabilirim
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Guest-72BF5FF36 1 yıl
Haftalık yerli otomobil haberi yapacak biri olsun
Yanıtla +34
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1 Avatar
sistemli adam 1 yıl
Body Ekrem isteriz.
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IcyTea Lemon 1 yıl
Ben de doldurdum formu. Keşke kendimizi aşıklayabilmemiz için bir alan daha olsaydı formda. Mesela ben 3.5 senedir mobil oyunculuk içerisindeyim. Türkçe,ingilizce,çince gibi mobil oyunculuk kaynaklarını çok yakından takip ediyorum. Neredeyse çıkacak olan tüm büyük/küçük oyunları biliyorum. Bunu açıklayabilmem için bir alan yoktu malesef, sonuçta bana artı olarak dönebilirdi. Bakalım artık nasıl sonuçlanacak =)
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zero fear 1 yıl
Sn. theJuDGe_41 bilgi almak için size mail yolladım fakat cevap alamadım
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theJuDGe_41 1 yıl zero fear
zero fear
Sn. theJuDGe_41 bilgi almak için size mail yolladım fakat cevap alamadım


Merhabalar
Şu aralar mail sunucularımızda sorun var. Gönderilen mailler bize iletilmiyor. Mail sorununun çözülmesi ile birlikte tüm başvuranlara ve sorulara geri dönüş yapacağım
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sniper23 1 yıl
Yorumlar iyiymiş.
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intel7mix 1 yıl
Ekrem71 Apple haberleri yapmıyacaksa neden olmasın
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EyeCoral 1 yıl
Bence terbiye sınırlarını aşıyorsun...
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Wi Fi 1 yıl
trollüğü bırakın, eleştirmeyi bırakın, üretin, dır dır dır, yok ekrem71 yok bilmem ne, sen ne yaptın, adam üretti sen eleştirdin, sen bir hiçsin o en azından bir şey.
Gezici kafa, devlet yakar bunlar yıkar, sonrada dır dır dır. Dır dırla peynir gemisi yürümüyor beyler...
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_bluescream_ 1 yıl Wi Fi
amma boş yaptın be bro
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Sharparrow 1 yıl
fetöcüyüm diyin iş anında sizindir. şaka yapmıyorum.. gerçi artık ifşa olmamak için bilerek almayabilirler..
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klişeavcısı 1 yıl
yabancı sitelerden verileri alıp ingilizce bilen arkadaşa atsam 3 gün sonra çeviri gelip yayına sürsem tamamdır. işe talibim ilgililere duyrulur..
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cank1981 1 yıl
Dh da madencilik ve kripto haberleri BTC yandı bitti kül oldu. BTC zıpladıdan öteye gidemyior.Ondan editör arıyorlar :D
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