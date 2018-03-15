DonanımHaber yeni editör arıyor!

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Her gün onlarca yeni içeriğin üretildiği DonanımHaber ailesine katılacak yeni yazarlar arıyoruz. Türkiye’nin en köklü ve büyük teknoloji portalı olan DonanımHaber’i her gün yüz binlerce kullanıcı ziyaret ediyor. Siz de yüz binlere ulaşmak ve bu platformun bir parçası olmak isterseniz aşağıda bağlantısını vereceğimiz başvuru formunu doldurabilirsiniz.

“Mobil oyun/uygulama” veya ”kripto para, madencilik, fintek” alanında özgün içerik oluşturacak yeni çalışma arkadaşları arıyoruz. Yarı zamanlı olarak uzaktan çalışabilecek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen, akıcı yazım diline sahip, İngilizce bilen, araştırmacı, sorgulayıcı ve başvurduğu alana meraklı arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Başvuru yapabilmek için, başvurduğunuz alan ile ilgili 1 adet güncel haber metnini bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Aşağıdaki form üzerinden örnek metninizi bizimle paylaşarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm konular için yusufakbas@donanimhaber.com adresine mail gönderebilirsiniz.