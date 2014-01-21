Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Don't Starve mobil cihazlar için de yayımlanabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,2b
1
17
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Don't Starve mobil cihazlar için de yayımlanabilir
Klei Entertainment'ın masaüstü platformlar ve PlayStation 4 için yayımladığı hayatta kalma oyunu Don't Starve, ilerleyen dönemlerde mobil cihazlar için de yayımlanabilir.

Klei'nin topluluk yöneticisi Corey Rollins, Don't Starve'nin toplamda 1 milyon kişi tarafından indirildiğini açıkladı. Rollins, kendileri için oldukça önemli olan bu başarıda PS Plus'ın önemli bir rol oynadığını da dile getirdi. Ayrıca Rollins, bu başarının oyunun PS Vita ve diğer mobil sürümleri üzerindeki düşüncelerini yoğunlaştırdığını da belirtti.

Don't Starve'nin PS Vita ve mobil sürümleri şu an için sadece söylentilerle sınırlı kalsa da, ilerleyen dönemlerde yapımın mobil cihazlara taşınması oldukça muhtemel görünüyor. Bu arada Don't Starve için yakın bir zamanda "Reign Giants" adlı bir DLC paketi yayımlanacağını da belirtelim.

http://www.edge-online.com/news/dont-starve-breaks-one-million-players-as-klei-looks-to-vita-ios-and-new-projects/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Herkese hayırlı uğurlu olsun iosa don't starve çıktı yapımcılar oyunu reng of gaints paketiyle birlikte veriyor şu anlık diğer mobillere pek çıkartacak gibi bakmıyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 4 yıl
Pc deki gibi rahat olmaz ama denenebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
1 yıl olmuş la dememki gelmicek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertkayags 4 yıl
İphone 3gs'de calisir sekilden gelsin benden bir 10 dolar cikar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MüyendisAdayı 4 yıl
Gercekten harika olur gelirse.pc dekinden hicbir farki olmazsa 50 lira bile verilir bu oyuna
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flawsız 4 yıl
Gelirse eğer mükemmel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
Çok zor bir oyundur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihsan1 4 yıl
Ne zaman cikar bu :{(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limon- 5 yıl
Oynaması çok zevkli bir oyun,gelirse alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Her oynadığımda yorulduktan sonra şimdi yatağa uzanıp telefonda oynayabileyim diyorum gelirse çok iyi olur.Gerçi WP a gelmez ama bakarız
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayrakass 5 yıl
Oley be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anelka39 5 yıl Guest-B61CB1CD0
cloupies
Her oynadığımda yorulduktan sonra şimdi yatağa uzanıp telefonda oynayabileyim diyorum gelirse çok iyi olur.Gerçi WP a gelmez ama bakarız

Nasil yoruluyon kinect ile oynaniyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 5 yıl
Yeminle şimdi don't starve dan çıktım. Daha 30sn bile geçmedi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6159 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, ios ve
2 etiket daha uygulama haber ps4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: Xbox One video inceleme bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim