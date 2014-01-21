Don't Starve mobil cihazlar için de yayımlanabilir

Klei Entertainment'ın masaüstü platformlar ve PlayStation 4 için yayımladığı hayatta kalma oyunu Don't Starve, ilerleyen dönemlerde mobil cihazlar için de yayımlanabilir.





Klei'nin topluluk yöneticisi Corey Rollins, Don't Starve'nin toplamda 1 milyon kişi tarafından indirildiğini açıkladı. Rollins, kendileri için oldukça önemli olan bu başarıda PS Plus'ın önemli bir rol oynadığını da dile getirdi. Ayrıca Rollins, bu başarının oyunun PS Vita ve diğer mobil sürümleri üzerindeki düşüncelerini yoğunlaştırdığını da belirtti.





Don't Starve'nin PS Vita ve mobil sürümleri şu an için sadece söylentilerle sınırlı kalsa da, ilerleyen dönemlerde yapımın mobil cihazlara taşınması oldukça muhtemel görünüyor. Bu arada Don't Starve için yakın bir zamanda "Reign Giants" adlı bir DLC paketi yayımlanacağını da belirtelim.

http://www.edge-online.com/news/dont-starve-breaks-one-million-players-as-klei-looks-to-vita-ios-and-new-projects/