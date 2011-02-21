Doom, TI-Nspire hesap makinesine port edildi

Çift çekirdekli OMAP4 ve 2012'de pazara sunmayı hedeflediği OMAP5 serisi yeni nesil yongada sistem platformlarıyla gündemde olan Texas Instruments, eğitim teknolojilerine de ciddi yatırım yapıyor. Firmanın geliştirdiği hesap makineleri, üniversite öğrencileri başta olmak üzere farklı alanlarda yoğun bir şekilde kullanılırken, bu defa değişik bir uygulama ile gündeme geldiler.

Gelişen teknolojiyle birlikte donanım özellikleri ve işlem yetenekleri ciddi şekilde artan hesap makineleri, farklı uygulamalara da zemin oluşturabiliyorlar. Daha çok Tetris ve Super Mario gibi oyunlarla anılan hesap makineleri bu defa daha gelişmiş bir yapım ile karşımıza çıkıyorlar. Omnimaga, türünün efsane yapımları arasında yer alan Doom oyununu, Texas Instruments'ın Nspire grafik tabanlı hesap makinesine port ettiğini duyurdu.

Beta aşamasında olduğu için bazı sorunları olan oyunun stabilite sorunlarından arındırılmış versiyonu ne zaman yayınlanır henüz bilinmiyor ama teknolojinin geldiği noktayı göstermesi açısından farklı bir örnek teşkil etmeyi başarıyor.