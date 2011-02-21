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Doom, TI-Nspire hesap makinesine port edildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli OMAP4 ve 2012'de pazara sunmayı hedeflediği OMAP5 serisi yeni nesil yongada sistem platformlarıyla gündemde olan Texas Instruments, eğitim teknolojilerine de ciddi yatırım yapıyor. Firmanın geliştirdiği hesap makineleri, üniversite öğrencileri başta olmak üzere farklı alanlarda yoğun bir şekilde kullanılırken, bu defa değişik bir uygulama ile gündeme geldiler.

Gelişen teknolojiyle birlikte donanım özellikleri ve işlem yetenekleri ciddi şekilde artan hesap makineleri, farklı uygulamalara da zemin oluşturabiliyorlar. Daha çok Tetris ve Super Mario gibi oyunlarla anılan hesap makineleri bu defa daha gelişmiş bir yapım ile karşımıza çıkıyorlar. Omnimaga, türünün efsane yapımları arasında yer alan Doom oyununu, Texas Instruments'ın Nspire grafik tabanlı hesap makinesine port ettiğini duyurdu.

Beta aşamasında olduğu için bazı sorunları olan oyunun stabilite sorunlarından arındırılmış versiyonu ne zaman yayınlanır henüz bilinmiyor ama teknolojinin geldiği noktayı göstermesi açısından farklı bir örnek teşkil etmeyi başarıyor.


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uLtRaTRim 8 yıl
valla burada hic kimse zorluk cikarmiyor. biz programlar olarak yazariz, ogretmenler bakmiyor pek. sinavda da rahat rahat aliyoruz butun bilgileri :D
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_bluescream_ 8 yıl
programlamayı nasıl yaptıgını biraz açıklarmısın?
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uLtRaTRim 8 yıl
valla burada hic kimse zorluk cikarmiyor. biz programlar olarak yazariz, ogretmenler bakmiyor pek. sinavda da rahat rahat aliyoruz butun bilgileri :D
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artenis 8 yıl
10 liraya yapar bunu çekik gözler, içinede Ash'in maceraları itelerler :D (ash pokemonun baş karekteri )
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_bluescream_ 8 yıl
hesap makinesi olupta text yazabildiğimiz bi model varmı? databank gbi değil ama :D kopya için
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erkayer62 8 yıl
tam sınava girmelelik ;) muhtemelen mukavemet felanda çözüodur eğim sehim felan :)
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Lordinarius 8 yıl
Fiyat
:
225,90 USD +KDV
KDV Dahil
: 423,83 TL
| Peşin fiyatına 12 x 35,32 TL
Havale / EFT
: 406,88 TL (KDV Dahil)
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Volkanbaba 8 yıl
Hesap makinasına bak arkadaş.Daha neler görecez
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homebird 8 yıl
Ekran kartlarının anasını ağlatıyodun, sen bu hallere düşecek oyunmuydun dooom!!!!


Üzüldüm bak şimdi
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umutarslan.com 8 yıl
hesap makinası ucuz birşeye benzmiyor
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Reddemon35 8 yıl
Of ya özlemişim doom u kaç yıl oldu :)
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