Dr. Eric Schmidt: Apple-Google ilişkileri normalleşme sürecinde

Teknoloji dünyasının iki dev ismi Apple ve Google arasında esen soğuk rüzgarlar, yerini yeniden yakın ilişkiye mi bırakıyor ?
2006 yılından bu yana yaşanan gelişmeler neticesinde, uzun yıllar yakın ilişkide bulunmuş iki firma durumundan aralarında büyük rekabetin söz konusu olduğu iki firma haline gelen Apple ve Google arasındaki ilişki, Google'ın önemli ismi Dr. Eric Schmidt'in açıklamalarına göre eski günlere geri dönüyor.
Allen & Co Sun Valley Konferansı'na katılan Dr. Eric Schmidt, Reuters'a yaptığı açıklamalarda iki firmanın arasındaki ilişkinin normalleşme sürecine girdiğini ve uzun süredir firma düzeyinde birçok toplantı yapıldığını söyledi. Google'dan İş Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nikesh Arora'nun görüşmeleri yürüttüğünü belirtilirken, görüşmelerde Apple'ın hangi düzeyde temsil edildiğiyle ilgili herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.
Hatırlanacağı gibi Dr. Eric Schmidt, geçtiğimiz aralık ayında da yaptığı açıklamada Apple ile Google arasındaki ilişkiyi "bir dargın bir barışık" olarak nitelendirerek, iki firmanın yetişkin iki birey gibi bazı sorunların çözülmesinde çalışmalar yaptığını söylemişti.
Apple'ın iPhone ve iPad'i geliştirdiği 2006 yılında firmanın yönetim kurulu üyeliğine giren Google'ın eski icra kurulu başkanı ve şu anki başkanı Dr. Eric Schmidt, Google'ın Android ve Chrome OS'le birlikte Apple'ın direk rakibi olduktan sonra Ağustos 2009'da Apple'dan ayrılmıştı. Google'daki üst düzey görevinin yanı sıra Apple'da geçirdiği 3 sene boyunca Dr. Eric Schmidt'in Apple'ın iPhone ve iPad gibi geliştirilme aşamasında olan projelerinden haberdar olması ve aynı dönemde Google'ın Android projesine başlaması, akıllarda soru işareti yaratmıştı. 2000'li yılların başında ismi Google'ın icra kurulu başkanlığı için geçen ancak Apple'da yoluna devam ederek Google'a mentor olmayı seçen Steve Jobs, biyografi kitabında bu durumu (Android'in çalıntı olması) şu sözlerle açıkca dile getirmişti:
"Gerekirse son nefesime kadar, Apple'ın bankadaki 40 milyar dolarlık nakitini son kuruşuna kadar harcayarak bu yanlışı düzelteceğim. Android'i bitireceğim, çünkü o çalıntı bir ürün. Bunun için termonükleer savaşa girmeye hazırım."
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ellerine sağlık. Forumun çok eski bir kullanıcısı olmama rağmen artık yabancı siteleri takip edip, bu forumun altında yazılan şu saçma sapan yorumları okumaktan ırak olmaya çabalıyordum. Eski hesapları kullanmayıp, yeni bir hesap olarak bunu kullanıp bir kaç şey yazmak için girmiştim lakin maalesef ki, bu forumda cahilliklerini karşı tarafı aşağılamaya çabalayarak destekleyen o kadar çok kişi var ki, ben artık pes ettim. Tekrardan girip şöyle bir ne var, ne yok diye bakayım derken, sokak jargonuyla bu atarlı gençler diye tabir ettiğimiz kişilerin hiç eksilmediğini ve üstüne de arttığını görüyorum. Saçma sapan yorumların artıları fazlayken, diğerlerini eksilemişler. Neyse çok konuştum.
Vallahi sadece senin yazdığına benzer bir cevap vermek için girecektim ben de foruma. Ellerine sağlık. Steve Jobs hakkında söylediklerinin hepsine inanıyor ve bilgilerle katılıyorum. Ben birisi hakkında eleştiride bulunmadan önce onun her şeyini araştırmayı, okumayı tercih edenlerdenim ve kendisinin biyografisini de okudum lakin onun dışında Ken Thopmson, Dennis Ritchie, Linus Torvalds, Larry Page, Sergey Brin ve daha bir çok isim hakkında bir çok şey okudum. Muhtemelen bu forumdaki 'ayfan' argümanıyla dillendirdiğimiz cahillerin tanımadığı kişiler. Sokağa çıktığınız zaman Steve Jobs ve Bill Gates'i tanımayan çok az kişi görürsünüz ama Larry Page ve Sergey Brin'i tanıyan Türkiye'de kaç kişi vardır acaba? Kimler tanıyordur sizce? Bunu yazdığımda bir çok kişi muhtemelen kendi kurdukları platformda 'Bunlar da kimmiş?' şeklinde aratacaktır. Ondan sonra da buraya gelip, 'Ben tanıyordum bunları zaten' derler. Bunu söyleme sebebim, sadece çok net bir soruyu sormak içindir; sizce Larry Page istese tüm dünyanın onu tanımasını sağlayamaz mı veya aynı şekilde Sergey Brin? Aynı şekilde isteseydi Dennis Ritchie'yi herkes tanımaz mıydı? Bu isimleri biraz araştırın. Asıl önemli olan ehlidil olmaktır. Bu isimlerin - ve daha sayabileceğim bir çok ismin - tek amacı teknolojinin gelişmesi. İşte sadece böyle bir şey amaçladıklarından, egoistliklerinden arınıp popüler olma kaygısından uzak olduklarından dolayı bir çok kişi tarafından tanınmıyorlar ki bunu da dert ettiklerini hiç sanmıyorum. Steve Jobs gibi herkesin onu tanıması ve herkesin onun ürettiği aletleri kullanması gerektiğiyle kafayı bozmuş kapitalist bir beyin olmadıklarını biliyorum. Özellikle Açık Kaynak Kod yasalarıyla birlikte gelen bir çok şey olmasaydı (Mesala Wikipedia) bir çok kişi teknoloji konusunda cahil olup, şuan bedava kullandığı şeyleri belli bi miktar karşılığı kullanmak durumunda kalacaktı. (Mesala Yahoo Maps ilk çıktığında paralıydı, Google Maps bedava çıkınca Yahoo Maps ortadan kaldırıldı.)
Ben sizin o çok yücelttiğiniz Steve Jobs'un ne kadar kibirli ve bencil biri olduğunu, NextStep'i geliştirirken kimden esinlendiğini, hatta bu konu ile ilgili şöyle sözü olduğunu; "Yani, Picasso'nun bir sözü vardır: 'İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar.' Biz de parlak fikirleri çalmaktan utanmadık hiç" çok iyi biliyorum. Steve Jobs bir istihdam ve pazarlama ustasından başka bir şey değildi. Kendi yetenekleri o bilgilerini - hırsızmış gibi - kullandığı kişi veya kurumu aynı şu şekilde (hatta bir ara çok sert bir dil de kullanmışlığı vardır) eleştirmesinden gelir; "O fotokopiciler bir bilgisayarın neler yapabileceğinden habersizdiler"
Ben sizin o çok övdüğünüz Steve Jobs hakkında sizden daha çok şey araştırıp bildiğimden yüzde yüz eminin ve bu konuda her türlü detaylı belgeyi (link, resim veya muhtemelen hiç okumadığını ve okumaktan sıkılacağınız uzunlukta detaylı yazı) sizlerle paylaşmaya hazırım. Sadece ufak bir kaç bilgi bıraktım. Steve çoğu zaman kendi egosunda boğulmuş birisidir. Tek yeteneği pazarlıktır ki ben ona daha çok 'kalpazanlık' derim.
Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmamalıyız.
kibirli ve bencil olan bir insan böyle bir laf söylemez, kendinle çelişiyorsun
kibir budur işte
Gelsin eksiler
Edit: -6 mı kamooon
nerden
Tecavüz kaçınılmassa zevk alacaksın lafının anlamını bu yorumda göreceksiniz
+1000
iyi yalniz degilmisim. arada böyle adam akilli mesaj görmek iyi oluyor.
kardeşim steve jops öldü yoksa merak etme asla izin vermezdi bunların olmasına sevmemende kıskanclıktan heralde ,hayat hikayesini okumamışsın gibi görünüyor o bu dünyadaki en mükemmel beyinlerden birine sahipti :) senin asla sahip olamayacağın şeye o sahip... .)
Aynen Steve Jobs gibi bir deha hakkında konuşurken daha dikkatli tabirler kullanmalıyız.. Adamın hayatını çektiği zorlukları okumadan konuşmak yanlış olur.. Evet Android Apple ın en büyük rakibi ki kendimde android kullanıyorum lâkin Apple dan Android e geçişimin tek nedeni Steve Jobs ın vefatıdır.. Ayrıca Jobs haklı da olabilir sonuçta ilk ios gelişim aşamasında Google CEO su da vardı ve bildiğin gibi teknoloji firmaları birkaç yıl sonraki teknolojileri önceden prototip olarak ellerinde tutarlar ve bunları schmidth te gördü.. 2007 de ilk ios tanıtıldı ve çağının 5 yıl önünde bir işletim sistemi olarak lanse edildi.. 2009 lu android in de ios u bu beş yılın sonunda geçişi de manidardır.. Bu sadece her segmentte olan cihaz çeşitliliği ile alakalı değil aynı zamanda stabilite de çok gelişti.. Neyse Steve Jobs gelmiş geçmiş en iyi dehalardan ve pazarlama uzmanlarından ve de CEO lardan biridir.. Bu nedenle o ve benzeri insanlar hakkında konuşurken daha dikkatli olalım lütfen..
Steve Jobs ile aynı zamanda ölen Dennis Ritchie yi tanıyor musun.
Dennis Ritchie adının tarihe altın harflerle yazılması gereken şahsiyetlerden biri idi ama olmadı neden mi çünkü yaptıklarını asla şaaşalı salonlarda sergilemedi.
Açık konuşuyorum; Steve Jobs gibi insanları küçük gören ve kendi yaptığı yanlışları örtmek için diğer firmaları savaş ile tehdit edecek derece gözü dönmüş, kendini kaybetmiş birinin hayat hikayesini herhalde oturup okumayacağım.
Ayrıca kimin beyni olup olmadığını merak ediyordun ya sana şunu söyleyeyim madem sormuşsun; ODTÜ Maden Mühendisliği mezunuyum, aynı süreçte Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde çift anadal yaptım, stajlarımı kazandığım burslar ile Avusturya ve Avusturalyada gerçekleştirdim, şu anda kendi bölümümde Cehver Hazırlama üzerine master yapıyorum. İnsanların zekalarına laf söylemeden önce onların kim olduklarını bir sorgula derim bir dahaki sefere.
hayat hikayesi abartı üzerine abartı, ufak çocuklar özeniyor genelde.
android i bitirecegim demek nasil bir dusmanlik sergiyor aklim almiyor
apple eskiden buydu simdi ise bukemedigi bilegi opme pesinde kisaca kaba tabirle tukurdugunu yaliyor ee demekki buyuk konusmayacakmissin
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1174 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, google ve