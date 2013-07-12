Dr. Eric Schmidt: Apple-Google ilişkileri normalleşme sürecinde

Teknoloji dünyasının iki dev ismi Apple ve Google arasında esen soğuk rüzgarlar, yerini yeniden yakın ilişkiye mi bırakıyor ?

2006 yılından bu yana yaşanan gelişmeler neticesinde, uzun yıllar yakın ilişkide bulunmuş iki firma durumundan aralarında büyük rekabetin söz konusu olduğu iki firma haline gelen Apple ve Google arasındaki ilişki, Google'ın önemli ismi Dr. Eric Schmidt'in açıklamalarına göre eski günlere geri dönüyor.

Allen & Co Sun Valley Konferansı'na katılan Dr. Eric Schmidt, Reuters'a yaptığı açıklamalarda iki firmanın arasındaki ilişkinin normalleşme sürecine girdiğini ve uzun süredir firma düzeyinde birçok toplantı yapıldığını söyledi. Google'dan İş Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nikesh Arora'nun görüşmeleri yürüttüğünü belirtilirken, görüşmelerde Apple'ın hangi düzeyde temsil edildiğiyle ilgili herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.

Hatırlanacağı gibi Dr. Eric Schmidt, geçtiğimiz aralık ayında da yaptığı açıklamada Apple ile Google arasındaki ilişkiyi "bir dargın bir barışık" olarak nitelendirerek, iki firmanın yetişkin iki birey gibi bazı sorunların çözülmesinde çalışmalar yaptığını söylemişti.

Apple'ın iPhone ve iPad'i geliştirdiği 2006 yılında firmanın yönetim kurulu üyeliğine giren Google'ın eski icra kurulu başkanı ve şu anki başkanı Dr. Eric Schmidt, Google'ın Android ve Chrome OS'le birlikte Apple'ın direk rakibi olduktan sonra Ağustos 2009'da Apple'dan ayrılmıştı. Google'daki üst düzey görevinin yanı sıra Apple'da geçirdiği 3 sene boyunca Dr. Eric Schmidt'in Apple'ın iPhone ve iPad gibi geliştirilme aşamasında olan projelerinden haberdar olması ve aynı dönemde Google'ın Android projesine başlaması, akıllarda soru işareti yaratmıştı. 2000'li yılların başında ismi Google'ın icra kurulu başkanlığı için geçen ancak Apple'da yoluna devam ederek Google'a mentor olmayı seçen Steve Jobs, biyografi kitabında bu durumu (Android'in çalıntı olması) şu sözlerle açıkca dile getirmişti:

"Gerekirse son nefesime kadar, Apple'ın bankadaki 40 milyar dolarlık nakitini son kuruşuna kadar harcayarak bu yanlışı düzelteceğim. Android'i bitireceğim, çünkü o çalıntı bir ürün. Bunun için termonükleer savaşa girmeye hazırım."