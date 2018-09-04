Dragon uzay kapsülünün Dünya'ya dönüşünü bir de böyle izleyin

YouTube adresini çok aktif bir şekilde kullanan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayınlanan videolarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de Dragon uzay kapsülünün ISS'den ayrılış görüntülerini yayınladı.

SpaceX, tıpkı roketlerinde olduğu gibi uzay kapsüllerinde de tekrar kullanılabilirliği çok önemsiyor. CRS-15 görevi, videoda Dünya'ya dönüş yaparken gördüğümüz Dragon kapsülünün ikinci kargo göreviydi. Aynı kapsül daha önce 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş ve sonrasında yine başarılı bir şekilde Yeryüzü'ne dönmüştü.

https://www.youtube.com/watch?v=0_TxRN8OnCA

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Videoda görülen Dragon kapsülü CRS-15 görevi dahilinde Temmuz ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti. İkmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan 2.7 tonluk kargoyu yörüngeye taşıyan kapsül, yaklaşık bir ay sonra Ağustos ayının başlarında Dünya'ya geri döndü. Dönüşünü 7 saatte tamamlayan Dragon ayrıca 1.7 tonluk yükü de Yeryüzü'ne getirdi.