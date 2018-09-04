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Dragon uzay kapsülünün Dünya'ya dönüşünü bir de böyle izleyin

SpaceX'in CRS-15 görevi dahilinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattığı Dragon uzay kapsülü, geçtiğimiz ay Dünya'ya geri dönmüştü. ESA, kapsülün Uzay İstasyonu'ndan ayrıldığı anları görüntüledi.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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YouTube adresini çok aktif bir şekilde kullanan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yayınlanan videolarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de Dragon uzay kapsülünün ISS'den ayrılış görüntülerini yayınladı.


Videoda görülen Dragon kapsülü CRS-15 görevi dahilinde Temmuz ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti. İkmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan 2.7 tonluk kargoyu yörüngeye taşıyan kapsül, yaklaşık bir ay sonra Ağustos ayının başlarında Dünya'ya geri döndü. Dönüşünü 7 saatte tamamlayan Dragon ayrıca 1.7 tonluk yükü de Yeryüzü'ne getirdi.

SpaceX, tıpkı roketlerinde olduğu gibi uzay kapsüllerinde de tekrar kullanılabilirliği çok önemsiyor. CRS-15 görevi, videoda Dünya'ya dönüş yaparken gördüğümüz Dragon kapsülünün ikinci kargo göreviydi. Aynı kapsül daha önce 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş ve sonrasında yine başarılı bir şekilde Yeryüzü'ne dönmüştü.

https://www.youtube.com/watch?v=0_TxRN8OnCA Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 8 ay
daireler çizersen dünya yuvarlak dersin !
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zalbrahimi 8 ay
Drop iniyor sandım ilk photo da.
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TUFF GONG 8 ay
Biraz da sahneye uçaktan atlayan Hayko Cepkin haberi koyun
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Tugrul_512bit 8 ay
Bence dünyanın düz olduğunu düşünenler, bilgisayarın da icat olmadığını düşündüğü için bu videoları tıklamayı bırak, ekrana bile yaklaşmıyorlardır. Troller aracılığıyla iletişim sağlıyorlardır sanal dünyayla.
Aga gemi uzaklaşırken direği alçalmıyor mu?
Dünya düzse niye artçı deprem dalgaları var? Nereden yansıyor bu dalgalar?
Dünya düzse atmosfer niye yanlardan kaçarak azalmıyor veya rüzgar hep dışa esmiyor?
Dünya düzse, güneş doğarken heryerde aynı anda sabah olmalıydı.
Dünya düzse, ezan heryerde aynı anda okunmalıydı.
Dünya düzse, bir teleskop tüm gökyüzünü görebilmeliydi, amerikadaki farklı yere bakıyor, çindeki farklı yere bakıyor agalar.
Ay dede bile bizden yana. Gökyüzündeki herşey küre, niye bizimki tabak gibi olsun?
Hepsini geçtim, dünya düz olsaydı hep aynı yöne gidince sonu bulunurdu. Yıl 2018. İnsanlığın başlangıcı 2milyon yıl önce. İlle de biri bulurdu şimdiye kadar.
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FerdosParadise 8 ay
Dünya düzdür teorisine inananlar , bu videoları izlemiyorlar mı?
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Guest-1F9BF2C01 8 ay FerdosParadise
Balık gözü lens ile çekimler yapıyorsalar??


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