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Draw Something 2, evrensel içerik olarak Appstore'daki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Draw Something 2, evrensel içerik olarak Appstore'daki yerini aldı
Geride bıraktığımız yıl yayınlanan ve büyük bir popülarite kazanarak adından sıkça söz ettiren Draw Something'in ikinci oyunu Draw Something 2, nihayet evrensel olarak Appstore'daki yerini aldı.

İlk oyunun izinden giden yeni yapımda 5000'den fazla yeni kelime, daha fazla çizim aracı, serbest çizim modu ve daha iyi bir sosyal ağ entegrasyonu mobil oyuncuları bekliyor. Yine ilk oyunda olduğu gibi yapımın ücretsiz ve ücretli versiyonları bulunuyor. Ücretsiz versiyonda reklam içerikleri yer edinirken, 5.49 TL'den satışa sunulan ücretli versiyonda herhangi bir reklam içeriği bulunmuyor. Ayrıca, ücretli versiyonun fazladan 1000 kelimeye daha sahip olduğunu bunun yanı sıra, ücretsiz içerikler ve fazladan bonus içerikleri de bünyesinde barındırdığını belirtelim.

Draw Something 2'nin ücretsiz ve ücretli versiyonlarına aşağıdaki Appstore bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Henüz net bir bilgi bulunmasa da, yapımın Android platformunda da yerini edinmesini bekliyoruz. Bu arada Draw Something 2'de Türkçe dil desteğinin bulunmadığını da hatırlatalım. 


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InCroyable 6 yıl
Çok güzel bir oyun..
Bir de bu oyuna benzer Çiz Gitsin adlı bir oyun vardı..
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Marc Marquez 6 yıl
İpad versiyonu yok herhalde.
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Nerevarine 6 yıl
Free versiyonunu indirdim. Çizimim o kadar da iyi değil, ve biraz karışık geldi menüsü bana. Önceki oyununu oynamamıştım.
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