Droid Bionic, Motorola'nın sayfasında boy gösterdi, 8 Eylül'de piyasada





Motorola'nın Google'a 12.5 milyar dolar karşılığında satılan Mobility bölümünün elinden çıkan ve merakla beklenen yeni amiral gemisi Droid Bionic ile ilgili piyasaya çıkış tarihi bilgisi netlik kazandı.





Bugüne kadar pek çok fotoğrafı internete sızan ve geçtiğimiz hafta resmi tanıtım reklamları boy göstermeye başlayan Motorola Droid Bionic modeli ile ilgili bilinen teknik özellikler resmi olarak netleşmedi.





Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre 4. nesil iletişim teknolojisi LTE uyumlu üretilen Droid Bionic, 4.5 inçlik 640 x 960 piksel çözünürlükte dokunmatik TFT LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci ve PowerVR SGX 540 grafik birimi, 512MB RAM, 8MP arka / 1.3 MP ön kamera, LED flaş, 1080p video oynatma, Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemi, EV-DO / CDMA ağ desteği ve 32GBya kadar yükseltilebilen dahili bellek özelliklerine sahip.





Droid Bionic resmi Twitter sayfasından 8 Eylül çıkış tarihi olarak duyurulan ürünün tanıtım sayfasında ise MOTXT 865 üretim numarası göze çarpıyor. Ürünün hazırlanan sayfasında da teknik özellikleri hakkında net bilgiler verilmiyor.





Motorola Droid Bionic ABD'li operatör Verizon Wireless logosu ile piyasaya sürülecek.