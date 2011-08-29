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Droid Bionic, Motorola'nın sayfasında boy gösterdi, 8 Eylül'de piyasada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Droid Bionic, Motorola'nın sayfasında boy gösterdi, 8 Eylül'de piyasada
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Motorola'nın Google'a 12.5 milyar dolar karşılığında satılan Mobility bölümünün elinden çıkan ve merakla beklenen yeni amiral gemisi Droid Bionic ile ilgili piyasaya çıkış tarihi bilgisi netlik kazandı. 

Bugüne kadar pek çok fotoğrafı internete sızan ve geçtiğimiz hafta resmi tanıtım reklamları boy göstermeye başlayan Motorola Droid Bionic modeli ile ilgili bilinen teknik özellikler resmi olarak netleşmedi.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre 4. nesil iletişim teknolojisi LTE uyumlu üretilen Droid Bionic, 4.5 inçlik 640 x 960 piksel çözünürlükte dokunmatik TFT LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci ve PowerVR SGX 540 grafik birimi, 512MB RAM, 8MP arka / 1.3 MP ön kamera, LED flaş, 1080p video oynatma, Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemi, EV-DO / CDMA ağ desteği ve 32GBya kadar yükseltilebilen dahili bellek özelliklerine sahip.

Droid Bionic resmi Twitter sayfasından 8 Eylül çıkış tarihi olarak duyurulan ürünün tanıtım sayfasında ise MOTXT 865 üretim numarası göze çarpıyor. Ürünün hazırlanan sayfasında da teknik özellikleri hakkında net bilgiler verilmiyor. 

Motorola Droid Bionic ABD'li operatör Verizon Wireless logosu ile piyasaya sürülecek. 

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OverClocK1ng 8 yıl
lazloo
Yanılıyorsunuz. Omap işlemcide çift kanallı ram olduğu için yeter de artar bile.

Peki neden 1Gb olup da çift kanallı yapmıyorlar ki. Daha da iyi olmaz mıydı ?
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Recharged 8 yıl
Tasarım güzel gözüküyor ancak ekran boyutu büyük geldi bana.
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crashday 8 yıl
Çok güzel olmuş.SAR değeri de düşük olsa..
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die_caprio 8 yıl
4.5 inc ekranı neresinde taşıyacak kullanıcılar.Sırt çantası hediye etsinler bari
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smart1978 8 yıl
RAM bu çözünürlükte vasat performasn gösterir... 1 GB olmalıydı...
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lazloo 8 yıl smart1978
smart1978

RAM bu çözünürlükte vasat performasn gösterir... 1 GB olmalıydı...


Yanılıyorsunuz. Omap işlemcide çift kanallı ram olduğu için yeter de artar bile.
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