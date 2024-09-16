iPhone 16 serisinin ilk satış rakamları geldi: Beklenen ilgiyi göremedi

Apple’ın yeni iPhone 16 serisi, ilk satış sonuçlarına göre beklenen ilgiyi görmedi. Ming Chi-Kuo’nun yaptığı analizler, özellikle iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin beklentilerin altında kaldığını ortaya koyuyor. Kuo’nun hem Apple’ın web sitesindeki teslimat sürelerine hem de tedarik zincirindeki verilere dayanan değerlendirmesine göre, Pro modellerinin satışları geçen yılki iPhone 15 serisine göre ciddi bir düşüş yaşadı.
İşte modellerine göre iPhone 16 serisinin satış rakamları
Analizlere göre, iPhone 16 Pro Max’in satışları geçen yıla kıyasla %16 oranında gerilerken, iPhone 16 Pro modeli ise %27’lik bir düşüşle dikkat çekiyor. Buna karşın, standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri daha iyi bir performans sergiliyor. iPhone 16 Plus’ın satışları bir önceki yıla göre %48 artış gösterirken, iPhone 16 satışlarında da %10’luk bir yükselme kaydedildi. Bu veriler, kullanıcıların bu yıl daha çok standart modellere ilgi gösterdiğini ve özellikle büyük ekranlı iPhone 16 Plus’ın popülerlik kazandığını gösteriyor.
Toplamda, iPhone 16 serisi ilk haftasında yaklaşık 37 milyon adet satıldı. Bu rakam, geçen yılki iPhone 15 serisine göre %12.7 oranında daha düşük. Özellikle iPhone 16 Pro modellerindeki düşüş, standart modellerdeki artışı gölgede bırakıyor ve genel satışlarda bir azalmaya yol açıyor.
Kuo, Apple’ın bu yıl iPhone 16 Pro Max için daha fazla stok hazırladığına dikkat çekiyor. Bu model için üretim adetleri, tetraprizma kamerasının daha yüksek verimle üretilmesi sayesinde geçen yıla göre %106 artışla 6 milyon üniteye ulaşmış durumda. Ancak bu stok artışı, satış rakamlarına aynı oranda yansımış görünmüyor.
Apple’ın, 2025 yılında daha agresif bir ürün stratejisi izleyebileceği de öne sürülüyor. Kuo, iPhone 16 serisinde beklenen talebin oluşmaması durumunda, Apple’ın yeni promosyonlar ve stratejilerle piyasadaki talebi artırmaya çalışabileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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