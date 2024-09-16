iPhone 16 serisinin ilk satış rakamları geldi: Beklenen ilgiyi göremedi

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Apple’ın yeni iPhone 16 serisi, ilk satış sonuçlarına göre beklenen ilgiyi görmedi. Ming Chi-Kuo’nun yaptığı analizler, özellikle iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin beklentilerin altında kaldığını ortaya koyuyor. Kuo’nun hem Apple’ın web sitesindeki teslimat sürelerine hem de tedarik zincirindeki verilere dayanan değerlendirmesine göre, Pro modellerinin satışları geçen yılki iPhone 15 serisine göre ciddi bir düşüş yaşadı.

İşte modellerine göre iPhone 16 serisinin satış rakamları

Analizlere göre, iPhone 16 Pro Max’in satışları geçen yıla kıyasla %16 oranında gerilerken, iPhone 16 Pro modeli ise %27’lik bir düşüşle dikkat çekiyor. Buna karşın, standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri daha iyi bir performans sergiliyor. iPhone 16 Plus’ın satışları bir önceki yıla göre %48 artış gösterirken, iPhone 16 satışlarında da %10’luk bir yükselme kaydedildi. Bu veriler, kullanıcıların bu yıl daha çok standart modellere ilgi gösterdiğini ve özellikle büyük ekranlı iPhone 16 Plus’ın popülerlik kazandığını gösteriyor.

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Toplamda, iPhone 16 serisi ilk haftasında yaklaşık 37 milyon adet satıldı. Bu rakam, geçen yılki iPhone 15 serisine göre %12.7 oranında daha düşük. Özellikle iPhone 16 Pro modellerindeki düşüş, standart modellerdeki artışı gölgede bırakıyor ve genel satışlarda bir azalmaya yol açıyor.

Kuo, Apple’ın bu yıl iPhone 16 Pro Max için daha fazla stok hazırladığına dikkat çekiyor. Bu model için üretim adetleri, tetraprizma kamerasının daha yüksek verimle üretilmesi sayesinde geçen yıla göre %106 artışla 6 milyon üniteye ulaşmış durumda. Ancak bu stok artışı, satış rakamlarına aynı oranda yansımış görünmüyor.

Apple’ın, 2025 yılında daha agresif bir ürün stratejisi izleyebileceği de öne sürülüyor. Kuo, iPhone 16 serisinde beklenen talebin oluşmaması durumunda, Apple’ın yeni promosyonlar ve stratejilerle piyasadaki talebi artırmaya çalışabileceğini belirtiyor.

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iPhone 16 serisinin ilk satış rakamları geldi