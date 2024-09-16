Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 serisinin ilk satış rakamları geldi: Beklenen ilgiyi göremedi

    Dünyanın en popüler akıllı telefon serisi olan iPhone’un yeni modellerinin satışa sunulmasının üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Ancak gelen ilk veriler şimdilik ilginin düşük olduğunu gösteriyor.

    iPhone 16 serisinin ilk satış rakamları geldi Tam Boyutta Gör

    Apple’ın yeni iPhone 16 serisi, ilk satış sonuçlarına göre beklenen ilgiyi görmedi. Ming Chi-Kuo’nun yaptığı analizler, özellikle iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin beklentilerin altında kaldığını ortaya koyuyor. Kuo’nun hem Apple’ın web sitesindeki teslimat sürelerine hem de tedarik zincirindeki verilere dayanan değerlendirmesine göre, Pro modellerinin satışları geçen yılki iPhone 15 serisine göre ciddi bir düşüş yaşadı.

    İşte modellerine göre iPhone 16 serisinin satış rakamları

    Analizlere göre, iPhone 16 Pro Max’in satışları geçen yıla kıyasla %16 oranında gerilerken, iPhone 16 Pro modeli ise %27’lik bir düşüşle dikkat çekiyor. Buna karşın, standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri daha iyi bir performans sergiliyor. iPhone 16 Plus’ın satışları bir önceki yıla göre %48 artış gösterirken, iPhone 16 satışlarında da %10’luk bir yükselme kaydedildi. Bu veriler, kullanıcıların bu yıl daha çok standart modellere ilgi gösterdiğini ve özellikle büyük ekranlı iPhone 16 Plus’ın popülerlik kazandığını gösteriyor.

    Toplamda, iPhone 16 serisi ilk haftasında yaklaşık 37 milyon adet satıldı. Bu rakam, geçen yılki iPhone 15 serisine göre %12.7 oranında daha düşük. Özellikle iPhone 16 Pro modellerindeki düşüş, standart modellerdeki artışı gölgede bırakıyor ve genel satışlarda bir azalmaya yol açıyor.

    Kuo, Apple’ın bu yıl iPhone 16 Pro Max için daha fazla stok hazırladığına dikkat çekiyor. Bu model için üretim adetleri, tetraprizma kamerasının daha yüksek verimle üretilmesi sayesinde geçen yıla göre %106 artışla 6 milyon üniteye ulaşmış durumda. Ancak bu stok artışı, satış rakamlarına aynı oranda yansımış görünmüyor.

    Apple’ın, 2025 yılında daha agresif bir ürün stratejisi izleyebileceği de öne sürülüyor. Kuo, iPhone 16 serisinde beklenen talebin oluşmaması durumunda, Apple’ın yeni promosyonlar ve stratejilerle piyasadaki talebi artırmaya çalışabileceğini belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 6 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Xloud +13 CWaRRioR +12 Exadious +8 ssbrutality +7 darkaura +7 Xtrud +6 FlyingUnderpants +6 Spider_hip +6 blueSKYLINE +5 volkanbirol +5
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    92 Kişi Okuyor (7 Üye, 85 Misafir) 16 Masaüstü 76 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1813 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 16, iphone 16 pro ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı345b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toz böceği iptv önerisi technopat beylikdüzü cumhuriyet mahallesi ev alınır mi ön kamera açılmıyor dk dent diş macunu kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız