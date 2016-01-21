Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Drone kombinasyonu ile yük kaldırma rekoru kırıldı

Drone modellerinin sayısı gün geçtikçe artıyor ve buna paralel olarak farklı çalışmalar ortaya çıkıyor. Bunun en güncel örneklerinden birisi Guinness Rekolar Kitabına giren bir çalışmayla görülüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Drone kombinasyonu ile yük kaldırma rekoru kırıldı

Drone teknolojileri 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Bu sefer ki haber ise Oslo Üniversitesi'nin yaptığı çalışma ile Guinness Rekolar Kitabı tarafından geliyor.
Oslo Üniversitesi, hazırladığı kombinasyon ile dünyanın uzaktan kontrol edilen drone ile kaldırılan en ağır yükü rekorunu eline geçirmiş durumda. Bunun için sekiz adet altı pervaneli drone modelini alüminyum bir gövde üzerinde bir araya getiren ve toplamda 48 pervaneli tek bir drone modeli elde eden üniversite, bu dev ürün ile toplamda 61 kg yük kaldırmayı ve 37 saniye boyunca havada tutmayı başarabilmiş.
Rekorun kırıldığı anı gösteren Guinness tarafından çekilmiş videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde yine drone ile alakalı bir rekora imza atan Intel'in çalışması ise burada yer alıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/20/drone-sets-a-record-for-carrying-the-heaviest-cargo-ever/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
leventdln 3 yıl
kargoda artık yeni bir dönem başlıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bunların 200 kg ya kadar taşıyanları da var bildiğim kadarıyla....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
bir okadarda kendi ağırlığı vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
LKLC
adam 61 kilodan fazla mıdır acaba?

buna nükleer santral lazım elektrik için :D nedir o pervaneler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 3 yıl

adam 61 kilodan fazla mıdır acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinCC 3 yıl
HK'nın beer lift yarısmasında 91 kilo kaldiran var. ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Nasıl 61 kilo yaw. Drone helikopterler var. 200 kilo adam taşıyor. Onlar drone değil mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 3 yıl
Bu gelecekteki hava trafiğinin belirtileri 61 kg kendi bataryasını taşırsa ve pervanelerde güncellemelere gidilirse bir insanı rahat şehir içindeki gideceği yere gidebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 3 yıl cengizhan72
İnsan taşıyabilen ilk otonom drone ces2016'da tanıtıldı. Buyrun: chip.com.tr/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boltfalcon 3 yıl
''kaldıramzsan kaldırırlar gülüm'' demişti ünlü bi şahsiyet bak çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 3 yıl
Hemen kırılır bakalım kaça kadar çıkılacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5366 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oslo üniversitesi, Guinness Rekorlar Kitabı ve
4 etiket daha drone Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kickstarter'ın Android uygulaması yayınlandı 3 yıl Canlı yayın platformu Ustream, artık IBM bünyesinde 3 yıl Apple'ın kendi ülkesinde satış yapması zora girebilir 3 yıl Star Wars: Bölüm 8 beklenenden daha geç gelecek 3 yıl Lian-Li, çevre birimleri sektörüne el atıyor 3 yıl AMD Zen mimarisi yıl sonuna yetişecek 3 yıl Intel'in 10nm üretim sürecine sahip üç nesil işlemci sunacağı söyleniyor 3 yıl Vulkan’a Nvidia’dan tam destek geldi 3 yıl Vinclu, yapay zekaya sahip holografik asistan konseptini tanıttı 3 yıl Need for Speed Most Wanted Android için 20 kuruşa düştü 3 yıl Google Play Store, AppStore’u ikiye katladı 3 yıl Nielsen artık rating ölçümlerine Facebook konuşmalarını dahil edecek 3 yıl Araştırmacılar, açık kaynak grafik birimi geliştiriyor 3 yıl Nvidia'dan mobile iki yeni takviye 3 yıl Ankara Startup Zirvesi, girişimcilerin projelerini bekliyor 3 yıl DARPA, insan beyninin bilgisayarlarla iletişime geçmesini sağlayacak cihaz inşa edecek 3 yıl Bilgisayar gibi telefon: Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition incelemesi 3 yıl ABD Hava Kuvvetleri 2015 yılında 20 İHA'yı teknik sorunlar nedeniyle kaybetti 3 yıl Tayvan'lı Foxconn'dan Japon elektronik devi Sharp için 5.3 milyar dolar 3 yıl Windows Bridge ile iOS uygulamaları Windows 10’da çalışıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Drone kombinasyonu ile yük kaldırma rekoru kırıldı Sonraki YouTube videoları artık döngüye alınabiliyor 3 yıl FAROS drone modeli, duvarda gezerek yangın tespiti yapabiliyor 3 yıl Farklı yapısıyla dikkat çeken yeni iOS uygulaması: HYPERSPEKTIV 3 yıl Leica'dan zorlu şartlara özel fotoğraf makinesi: X-U Typ 113 3 yıl MediaTek, yoğun rekabetle karşı karşıya 3 yıl AMD gelir kaybı yaşamaya devam ediyor 3 yıl Linux çekirdeğindeki güvenlik açığı Android cihazların yüzde 66'sını tehdit ediyor 3 yıl Apple'ın yeni müzik uygulamaları mobil cihazları stüdyoya dönüştürüyor 3 yıl Silverstone, sessizlik odaklı iki yeni işlemci soğutucusu duyurdu 3 yıl Microsoft'tan sivil toplum kuruluşlarına 1 milyar dolar değerinde bulut hizmeti hediye 3 yıl AnTuTu'dan Samsung Galaxy S7 duyurusu 3 yıl Microsoft ChakraCore ile açık kaynağa destekte vites yükseltiyor 3 yıl Google'ın yeni algoritması Chrome tarayıcısını daha da hızlandıracak 3 yıl Dünyanın en büyük asal sayısı keşfedildi 3 yıl Maymuna kafa nakli yapıldı 3 yıl Eski Sony Online Entertainment patronundan yeni şirket 3 yıl Facebook'un Tor desteği Android'e geliyor 3 yıl Asus ZenFone Zoom inceleme videosu 3 yıl Suicide Squad'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı 3 yıl Corsair, şimdiye kadar ki en hızlı RAM setlerini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim