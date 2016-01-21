Drone kombinasyonu ile yük kaldırma rekoru kırıldı

Drone teknolojileri 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Bu sefer ki haber ise Oslo Üniversitesi'nin yaptığı çalışma ile Guinness Rekolar Kitabı tarafından geliyor.

Oslo Üniversitesi, hazırladığı kombinasyon ile dünyanın uzaktan kontrol edilen drone ile kaldırılan en ağır yükü rekorunu eline geçirmiş durumda. Bunun için sekiz adet altı pervaneli drone modelini alüminyum bir gövde üzerinde bir araya getiren ve toplamda 48 pervaneli tek bir drone modeli elde eden üniversite, bu dev ürün ile toplamda 61 kg yük kaldırmayı ve 37 saniye boyunca havada tutmayı başarabilmiş.

Rekorun kırıldığı anı gösteren Guinness tarafından çekilmiş videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde yine drone ile alakalı bir rekora imza atan Intel'in çalışması ise burada yer alıyor.

http://www.engadget.com/2016/01/20/drone-sets-a-record-for-carrying-the-heaviest-cargo-ever/