Drone'lar arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaya başladı

Drone teknolojisi son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bu teknoloji Keşif, havadan görüntüleme ve sinyalizasyon gibi amaçlarla sık sık tercih ediliyor ancak arama kurtarma çalışmaları drone'ların aktif olduğu yeni bir alan.

Daha önce bu tarz çalışmalarda kullanılması için geliştirilen bazı prototipler görmüştük. Ancak bu kez DJI Phantom 3 isimli drone gerçek bir kurtarma çalışmasında önemli bir rol üstlendi. Akıntının ortasında mahsur kalan 2 genci kurtarmak isteyen Auburn(ABD) İtfaiyesi can yeleği bulunmayan gence Drone ile can yeleği ulaştırmayı başardı.

Rafting yaparken mahsur kalan gençlere daha sonrasında ise şişme bot gönderilerek akıntıdan kurtulmaları sağlandı. Özellikle bu tarz boğulma benzeri durumlarda drone ile can yeleği gibi hayat kurtarıcı ekipmanların ulaştırılması oldukça büyük önem taşıyor. Bu alanda kullanımın yaygınlaşması önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde kayıpların giderek azalması ve kurtarma için çok daha işlevsel droneların geliştirilmesine yardımcı olacaktır.