Dropbox 45 milyon kullanıcıya ulaştı, 2011 yılı gelirleri 240 milyon dolar tahmin ediliyor

İnternete bağlı olan heryerden verilerinize ulaşmayı ve düzenlemeyi sağlama mantığı üzerine kurulan bulut bilişim altyapısı son dönemlerde popülerliği gittikçe artmaya başlayan teknolojilerden. İlgi arttıkça bu alana yatırım yapan firmalar da büyüyor.





Üyelerine ücretsiz ve ücretli bulut depolama kapasiteleri sunan hizmetlerden birisi olan Dropbox, Forbes dergisine şirketin son mali durumu ile ilgili bilgiler verdi.





2011 yılında kullanıcı sayısını 45 milyona çıkaran Dropbox geçen yıla göre üç kat büyüdü. Şirketin önemli köşetaşlarını geride bırakarak fon almaya hak kazandığını belirten B serisi fonlarını 250 milyon doların üzerine çıkaran Dropbox, 2011 yılı gelir beklentilerini de 240 milyon dolara çıkardı.





Platform üzerine her üç günde bir milyar dosya yükleniyor.





iCloud çalışmalarına başlamadan önce Steve Jobs milyar dolarlık bir teklifle Dropbox'ın satışı için firmanın kapısını çalmış ve red cevabı almıştı.





Dropbox'ın bünyesinde 70 çalışan bulunuyor. Toplam değerinin ise 4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.