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Dropbox 45 milyon kullanıcıya ulaştı, 2011 yılı gelirleri 240 milyon dolar tahmin ediliyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternete bağlı olan heryerden verilerinize ulaşmayı ve düzenlemeyi sağlama mantığı üzerine kurulan bulut bilişim altyapısı son dönemlerde popülerliği gittikçe artmaya başlayan teknolojilerden. İlgi arttıkça bu alana yatırım yapan firmalar da büyüyor.

Üyelerine ücretsiz ve ücretli bulut depolama kapasiteleri sunan hizmetlerden birisi olan Dropbox, Forbes dergisine şirketin son mali durumu ile ilgili bilgiler verdi.

2011 yılında kullanıcı sayısını 45 milyona çıkaran Dropbox geçen yıla göre üç kat büyüdü. Şirketin önemli köşetaşlarını geride bırakarak fon almaya hak kazandığını belirten B serisi fonlarını 250 milyon doların üzerine çıkaran Dropbox, 2011 yılı gelir beklentilerini de 240 milyon dolara çıkardı. 

Platform üzerine her üç günde bir milyar dosya yükleniyor. 

iCloud çalışmalarına başlamadan önce Steve Jobs milyar dolarlık bir teklifle Dropbox'ın satışı için firmanın kapısını çalmış ve red cevabı almıştı. 

Dropbox'ın bünyesinde 70 çalışan bulunuyor. Toplam değerinin ise 4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Kagnaroos 7 yıl
Dropbox ilk online storage hizmeti degildi, son da olmayacak. Ama basarisinin sirri Dropbox dosyanizin isletim sisteminin dosya yoneticisine gomulu gelmesi, native calismasi ve muhtesem sync ozelligi.
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Dreampark 7 yıl
Evet kullanmaya basladım kesinlikle etkileyici...
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radiko1 7 yıl
2 Gb icin ucretsiz ve kisa surede uyelik ile cep tel ile pc ve neti kullanarak ortak klasor olusturuyorsunuz. Apk lari dosyalari pc de ki klasorume atiyorum kisa sure sonra cepten kuruyorum okuyorum. Kameranin klasorunu paylasima aciyorum cektigim fotolar direkt pc ye de kaydediliyor.vs. Vs.
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radiko1 7 yıl
Hakediyor.
Çok kullanışlı ve pratik..
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Dreampark 7 yıl radiko1
radiko1

Hakediyor.
Çok kullanışlı ve pratik..

Ne işe yaradığı ile ilgili bilgin varmı?
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