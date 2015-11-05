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Dropbox Paper 2016'da geliyor

Bulut depolama dünyasının sayılı isimlerinden Dropbox, Google Docs'a rakip olarak geliştirdiği servisi Paper'ın kapılarını önümüzdeki yıl içerisinde açmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox Paper 2016'da geliyor
Bulut depolamanın gözde isimlerinden Dropbox, Google Dokümanlara rakip olarak hazırladığı yeni servisi Paper'ı önümüzdeki yıl kullanıma açıyor.
Halen beta süreci devam eden Dropbox Paper, kişilerin direkt olarak internet tarayıcıları üzerinde ortak doküman çalışmaları gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Google Dokümanlar'dan farklı olarak zengin düzenleme seçenekleri taşımayan (Basit ayarlar mevcut) Paper, Dropbox hesaplarında yer alan fotoğraf, tablo, yapılacak listesi ya da videoları hazırlanan dokümanlara kolay bir şekilde dahil edebiliyor ve istenirse YouTube, Facebook, SoundCloud ve Pinterest gibi dış kaynakları da aktif olarak kullanabiliyor.
Kişileri "@kullanıcıadı" formatında ortak çalışmaya davet edebilen Dropbox Paper, yayınlanan ekran görüntülerine bakıldığı zaman da oldukça basit bir arayüzle geliyor ve anlık içerik paylaşımını basite indirgemeyi hedefliyor.  San Francisco'dan düzenlenen etkinlik kapsamında 2016 yılında betadan çıkarak kullanıma hazır hale geleceği söylenen Paper, servisin hem ücretsiz hem de Pro kullanıcılarına açılacak ve böylece verimliliği arttıran bir merkez oluşturacak.
Dropbox Paper 2016'da geliyor
 

http://mashable.com/2015/11/04/dropbox-paper/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#11FMEMvVPsqs Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
bizdede akk olmasa yaygin olarak kullanirlar
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