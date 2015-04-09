Dropbox artık Office Online dosyalarının tarayıcı üzerinden düzenlenmesine izin veriyor

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, yazılım devi Microsoft ile olan ortaklığını geliştirerek Office Online dosyalarının direkt olarak servis içerisinde düzenlenmesine imkan tanımaya başladı.

Bu destek sayesinde Dropbox içerisinde yer alan Word, PowerPoint ve Excel dosyaları direkt olarak tarayıcı üzerinden düzenlenebilecek ve belirlenen noktalara rahatlıkla gönderilebilecek. Bu sayede de herhangi bir dosya üzerinde çalışmak için masaüstü uygulamasını açma gerekliliği ortadan kaldırılmış olacak.

Dropbox'tan yapılan açıklamaya göre bu yeni özellik Office 365 lisansına sahip olan iş, temel ve pro kullanıcılar için bugünden itibaren kullanıma sunulacak.

http://thenextweb.com/apps/2015/04/09/dropbox-now-lets-non-business-users-edit-microsoft-office-online-files/