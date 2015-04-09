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Dropbox artık Office Online dosyalarının tarayıcı üzerinden düzenlenmesine izin veriyor

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox artık Office Online dosyalarının tarayıcı üzerinden düzenlenmesine izin veriyor
 
Popüler bulut depolama servisi Dropbox, yazılım devi Microsoft ile olan ortaklığını geliştirerek Office Online dosyalarının direkt olarak servis içerisinde düzenlenmesine imkan tanımaya başladı.
Bu destek sayesinde Dropbox içerisinde yer alan Word, PowerPoint ve Excel dosyaları direkt olarak tarayıcı üzerinden düzenlenebilecek ve belirlenen noktalara rahatlıkla gönderilebilecek. Bu sayede de herhangi bir dosya üzerinde çalışmak için masaüstü uygulamasını açma gerekliliği ortadan kaldırılmış olacak.
Dropbox'tan yapılan açıklamaya göre bu yeni özellik Office 365 lisansına sahip olan iş, temel ve pro kullanıcılar için bugünden itibaren kullanıma sunulacak.

http://thenextweb.com/apps/2015/04/09/dropbox-now-lets-non-business-users-edit-microsoft-office-online-files/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
onedrive zaten ücretsiz veriyor bunu.. google drive da aynı şekilde..
dropbox artık pahalı bir servis oldu diğerlerinin yanında..
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