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Dropbox gelecek ay kurumsal ve bireysel hesapları birbirine bağlayacak

5 yıl
5b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dropbox gelecek ay kurumsal ve bireysel hesapları birbirine bağlayacak

İnternetin en büyük bulut depolama platformlarından birisi olan Dropbox, hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal kullanıcılara hizmet sunuyor ve bu hizmetler birbirlerinden ayrılıyor.

Dropbox kurumsal kullanıcıları bu bakımdan kişisel veya kurumsal dosyalarına ayrı ayrı erişmek zorundaydı. Ancak sadece kurumsal kullanıcılara yönelik olarak yeni bir özellik devreye giriyor.

Kurumsal kullanıcılar 9 Nisan'dan itibaren tek bir kullanıcı adı ve şifre girerek hem kişisel dosyalarına hem de kurumsal dosyalarına ulaşabilecek. Bu yenilik hem mobil hem de masaüstü platformlar için geçerli olacak. Ayrıca 9 Nisan'da Dropbox yöneticiler için yeni araçlar da duyuracak.  

http://www.theverge.com/2014/3/18/5522594/dropbox-will-soon-let-you-switch-between-work-and-personal-accounts Yorum Yaz
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