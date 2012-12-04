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Dropbox, ilk uluslararası ofisini Dublin'de açacağını duyurdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Popüler bulut tabanlı depolama servisi Dropbox, ilk uluslararası ofisini İrlanda'nın başkenti Dublin'de açacağını duyurdu.

Birçok şirketin Avrupa'daki merkezine ev sahipliği yapan Dublin'de açılacak yeni ofis Dropbox için ilk uluslararası ofis olmasının yanı sıra, şirketin ikinci merkezi olma özelliğine de taşıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ofisin mevki için henüz kesin bir yer belirtilmezken, bu ofisin başında kimin yer alacağı konusunda da herhangi bir bilgi verilmiş değil. Uluslar arası bir ofise sahip olmanın gerekliliğine dikkat çeken şirket CEO'su Drew Houston, farklı ofislerde ortak bir kültür oluşturmanın da oldukça önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca Houston, atılan adımın 200 ülkede kullanıcılarına bulut tabanlı depolama hizmetleri veren şirketin ABD dışındaki genişlemesi ve gelişmesi açısından önemini vurguladı.

Dublin'de ilk uluslararası ofisini açarak San Francisco'daki merkezinin dışına çıkan Dropbox'ın yöndeki çalışmalarının nasıl bir gelişme göstereceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://allthingsd.com/20121203/dropbox-picks-dublin-for-its-second-office/ Yorum Yaz
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The End Baba 6 yıl
oleyyy yaşaşın artık irlandaya gideriz.
tr'de açılsa haber yapın
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Amedra 6 yıl
Ben bunların daha önceden bir çok yerde ofisi var sanıyordum. Tebrikler vallahi, bir ara Dublin'e elimizde çikolatalar ile ofislerine "hayırlı olsun" demeye gidelim.
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kuqi1110 6 yıl
up!
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DH Misafiri 6 yıl
DÜNYANIN EN İDDİALI PROJELERİNDEN BİRİ ARTIK TÜRKİYE DE !ürün veya hizmetlerinizi daha iyi tanıtmak,işinizi büyütmek ya da ek gelir sağlamak için bizimle tanışmak ister misiniz?
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