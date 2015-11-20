Dropbox'a yeni not özelliği

Bulut depolama sektöründe yoluna güçlü şekilde devam eden Dropbox, standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen web sürümü için yeni bir not sistemi getirdi.

Geribildirimin artık eskisi gibi olmadığını ve yanınızda olmayan kişilere değiştirmek istediğiniz yerleri parmağınıza gösteremeyeceğinizi belirten Dropbox, bu açıdan kurumsal tarafından önemli bir adım attı ve yorumlardan daha kuvvetli yeni not sistemini hayata geçirdi.

Yeni sistemde ortak çalışılan dokümanlar üzerine not ekleme imkanı getiren ve bunu dokümanın istenilen her noktası için yerine getirebilen Dropbox, seçilen obje ya da bölüme ufak yazılı içeriklerin dahil edilmesini sağlıyor ve böylece dokümanı düzenleyen esas kişi, daha sonra tam olarak nerede değişiklik yapması ya da nereye daha çok dikkat etmesi gerektiğini rahatlıkla anlayabiliyor.

Dropbox içeriside önizlemesi yapılan PDF, Word ve Photoshop gibi dosyalar ile kullanılabilen yeni not özelliğinin kısa süre içerisinde tüm kurumsal müşteriler için aktif olması bekleniyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/11/19/dropbox-adds-annotations-to-web-previews-for-quicker-feedback/