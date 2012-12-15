Dropbox'ın iOS uygulamasına ''Fotoğraflar'' sekmesi eklendi

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, iOS uygulamasını güncelleyerek bir takım yeni özellikleri ve tasarımsal yenilikleri kullanıcılarının beğenisine sundu.





Güncellemeyle birlikte uygulama 2.0 sürüm numarasına ulaşırken, uygulamanın ikon tasarımında yeniliğe gidilmiş durumda. Ayrıca, uygulamanın alt bölümde yer alan ikonların altında yer alan açıklama yazıları da 2.0 sürümüyle kaldırılmış durumda. Söz konusu tasarımsal değişikliklerin dışında, bir takım yeni özelliklerde kazandırılan uygulamanın alt çubuğunda ''Yüklemeler'' sekmesinin yerini ''Fotoğraflar'' adlı yeni bir sekmenin aldığını görüyoruz. Daha önce Dropbox'ın Android uygulamasına da eklenen bu yeni sekme sayesinde, servise herhangi bir bilgisayardan veya web arayüzünden yüklenen fotoğrafları galeri şeklinde görmek mümkün hale geliyor. Uygulamada ''Fotoğraflar'' sekmesine yerini veren ''Yüklemeler'' sekmesinin ise, her bir klasörün üst kısmında yer alan bir ikon yardımıyla erişilebildiğini de belirtelim.





Yeni tasarımı ve yeni özellikleriyle daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan Dropbox'ın iOS uygulamasını Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://blog.dropbox.com/2012/12/super-new-dropbox-for-ios/