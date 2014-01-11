Dropbox'un hacker saldırısına uğradığı iddia ediliyor





İnternetin en büyük bulut depolama platformlarından Dropbox, dün uzun bir süre erişime kapandı ve bu süreç esnasında da iki hacker Twitter hesabından platforma saldırdıklarını duyurdu.





Dropbox her ne kadar rutin bir iç güncelleme yaşandığını ve kesintinin bu nedenle olduğunu belirtse de hacker'lar bu kez çaldıklarını iddia ettikleri kullanıcı email adreslerini internette paylaştı.





Dropbox halen yaşananların bir aldatmaca olduğu konusunda ısrarcı ve ve site yeniden erişime açılmış durumda. Ancak gerçekten bir hacklenme olayı var mı yok mu şu an için belirsiz. Zira her iki taraf da kendi açısından haklı olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri öneriliyor.