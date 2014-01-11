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Dropbox'un hacker saldırısına uğradığı iddia ediliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dropbox'un hacker saldırısına uğradığı iddia ediliyor

İnternetin en büyük bulut depolama platformlarından Dropbox, dün uzun bir süre erişime kapandı ve bu süreç esnasında da iki hacker Twitter hesabından platforma saldırdıklarını duyurdu.

Dropbox her ne kadar rutin bir iç güncelleme yaşandığını ve kesintinin bu nedenle olduğunu belirtse de hacker'lar bu kez çaldıklarını iddia ettikleri kullanıcı email adreslerini internette paylaştı.

Dropbox halen yaşananların bir aldatmaca olduğu konusunda ısrarcı ve ve site yeniden erişime açılmış durumda. Ancak gerçekten bir hacklenme olayı var mı yok mu şu an için belirsiz. Zira her iki taraf da kendi açısından haklı olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri öneriliyor. 

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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
dropbox u sadece resim atmak için kullanıyorum içerisinde dosya tutmuyorum bu aralar. tutmadığım da iyi olmuş. gerçi tutsam ne olack. çekyatta yatan dayımın resmini çalıp ne yapacaklar
dropbox u sadece resim atmak için kullanıyorum içerisinde dosya tutmuyorum bu aralar. tutmadığım da iyi olmuş. gerçi tutsam ne olack. çekyatta yatan dayımın...
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rorschach_ 5 yıl
Salla ya kullanmaya devam
zaten gizli dosyalarimi ne aticam internet ortamina. Evde hdd ye atarim.
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Umutcan 5 yıl
Çalınmasından korkacağınız kadar önemli bir dosyayı internete hiçbir şekilde ulaştırmamanız lazım, dropbox sadece bunlardan birisi. Mailden bile uzak tutmak lazım.
Kişisel dosyalarınız ancak çok özel ve önemli olmadığı sürece internette saklanabilir.
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CertificatedStaff 5 yıl
yalaaaan yalaaaan
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01001101 5 yıl
yaptıkları açıklama çok komik: "rutin bir iç güncelleme yaşandığını.." buna inanmam için aptal olmam gerek. ki eğer böyle bişey olacak olsa dropbox kendi aptal demektir.
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kule_genclik 5 yıl
Adece ddos saldirisi yapmislar ve caldiklarini iddaa etmisler. Twitterlarinda yazdiklarina gore de forum donanim dahil butun internet habercilerini trollemisler :D
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
dropbox u sadece resim atmak için kullanıyorum içerisinde dosya tutmuyorum bu aralar. tutmadığım da iyi olmuş. gerçi tutsam ne olack. çekyatta yatan dayımın resmini çalıp ne yapacaklar
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