Dubaili W Motors, yeni lüks süper otomobiliyle Cenevre'de

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Hızlı ve Öfkeli serisinin yedinci filmindeki heyecanlı sahneleriyle öne çıkan Lykan Hypersport modelinin Dubaili üreticisi W Motors, birbirinden ünlü markaların konsept ve üretim araçlarını sergilediği 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Fenyr Supersport’u görücüye çıkardı.

Dubaili üreticinin performans odaklı süper otomobili, kalbinde Alman RUF Automobile ile birlikte geliştirilmiş 3.8 litre sıralı 6 silindir motor bulunduruyor. Bu motor Fenyr Supersport’a 7100 rpm’de 800 beygir güç, 4000 rpm’de 980Nm tork sağlıyor.

Üretilen gücü yola yedi ileri PDK şanzıman ile aktaran araç, bu değerler sayesinde 2.7 saniyelik 0-100km/s hızlanma süresine ve 400km/s maksimum hıza sahip oluyor. 0-200km/s hızlanma süresinin ise 9.4 saniye olduğu belirtiliyor.

Hem hızlı hem lüks

Aktif aerodinamik yapıda karbon fiber gövdeye sahip olan Fenyr Supersport’un uzunluğu 4684mm, genişliği 1983mm, ve yüksekliği 1199mm olarak ölçülüyor. 2625mm aks mesafesine sahip olan süper otomobilin boş ağırlığı ise 1350 kilogram.

Fenry Supersport’un iç kabininde karbon fiber yoğun olarak kullanılmakla birlikte, 12.3 inç gösterge paneli, 10.4 inç boyutunda ekrana sahip bilgi eğlence sistemi, otomatik ısı kontrolü, özel ses sistemi, ve arka görüş kamerası gibi pek çok özellik yer alıyor.

Dubaili W Motors’un her yıl sadece 25 adet üreteceği süper otomobilin satış fiyatı ise 1.4 milyon dolar.

https://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-geneva-motor-show/w-motors-fenyr-supersport-launched-789bhp-ruf-engine