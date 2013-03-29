Dungeon Hunter 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, aksiyon/RPG serisi Dungeon Hunter'ın yeni oyunu Dungeon Hunter 4 için ilk tanıtım videosunu yayınladı.





İlk iki oyunu ile birçok mobil oyuncunun beğenisini kazanan seri, üçüncü oyunundaki Free to Play yapı yüzünden biraz sekteye uğramış olsa da halen serinin başarılı yapımlar arasında yer aldığı da bir gerçek. Yeni zindanlar, yeni hikayeler ve gelişmiş RPG unsurlarıyla geleceği belirtilen yapımın, Android ve iOS platformları için yayınlanacağını da hatırlatalım.





Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da serinin üçüncü oyunu gibi ücretsiz olarak yayınlanmasını beklediğimiz Dungeon Hunter 4'ün seriyi eski günlerini yaşatıp yaşatamayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.







http://www.youtube.com/watch?v=dxAw-0lxH28&feature=player_embedded