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Dünya internet hızı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Speedtest'in geliştiricisi Ookla tarafından yayınlanan son rapora göre dünyanın en hızlı mobil interneti Norveç'te, sabit interneti ise Singapur'da kullanılıyor. Peki ülke olarak kaçıncı sıradayız?
1 yıl
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76
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Geniş bant hız ölçümleme şirketi Ookla'nın bağlantı hızı ortalamasını temel alan sıralamasına göre dünyanın en hızlı mobil interneti Norveç'te kullanılıyor. İskandinav ülkesi sadece 13 ay içinde dünyanın en hızlı bağlantı sağlayan ülkeleri listesinde 11. sıradan birinciliğe yükselmiş durumda. Ookla bildiğiniz gibi kullanıcıların internet bağlantı hızlarını ölçmesini sağlayan Speedtest.net uygulamasının geliştiricisi. Şirket aynı zamanda küresel internet hızlarıyla ilgili veriler de yayınlayarak dünya genelindeki ortalama internet hızlarının ne durumda olduğunu görebilmemizi sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 8 Apple'ı dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi yapabilir"
İstatistiklere göre, Norveçlilerin cep telefonlarının ortalama internet bağlantı hızı son bir yılda yüzde 69 oranında artarak saniyede 52.6 megabit hızına ulaşmış durumda. Hollanda ve Macaristan ise dünyanın en hızlı mobil ağları listesinde iki ve üçüncü sırada yer alıyor. Temmuz ayı verilerinde mobil bağlantı hızının yanı sıra sabit geniş bant hız raporu da var. Bu listede ise bir numaranın 154.38 megabit ortalama hız sunan Singapur olduğunu görüyoruz. Hemen arkasından ise 125.69 megabitle Güney Kore ve 117.21 megabitle Hong Kong geliyor.

Türkiye sıralamalarda ne durumda?

Yayınlanan verileri Türkiye'yi baz alarak incelediğimizde mobilde nispeten daha iyi durumda olduğumuz ortaya çıkıyor. En hızlı mobil internet sunan ülkeler sıralamasında 29.30 Mbps hızla 28. sıradayız. Geniş bant istatistiklerinde ise ne yazık ki bir hayli gerilerde olduğumuz görülüyor. Ortalama 14.96 Mbps hızla bu listede kendimize ancak 82. sırada yer bulabilmişiz. Yayınlanan verilerin aylık olarak yenilendiğini ve bahsi geçen sıralamaların Temmuz ayına ait olduğunu da belirtelim.

http://www.speedtest.net/global-index Yorum Yaz
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
Şimdi çıkıp övünürler bide pişkin pişkin en hızlı internet bizde diye. Baz istasyonuna 30 cm uzaklıktan kimse bağlı değilken 1 saat içinde 1 saniyelik 375 mbps gördüler diye aylarca turkcell reklam yaptı durdu, hız en üst seviyeye göre referans alınmaz ortalama hıza göre referans alınır ama bu millet anlamaz, herkes inanır. Sabit internette 82.sıra nedir??? Say desem 30 tane ülke sayamazsınız
Şimdi çıkıp övünürler bide pişkin pişkin en hızlı internet bizde diye. Baz istasyonuna 30 cm uzaklıktan kimse bağlı değilken 1 saat içinde 1 saniyelik 375 mbps ...
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2 Yanıt Yanıtla +128
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Sabrina_ 1 yıl
Yine tüm dünya tarafından kıskanılıyoruz.
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TIME 1 yıl
fp olarak son sırada
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1 Avatar
Rouvax 4 ay
Bu kafaya bu çok bile
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ataman5 4 ay
Bir de bu işin inanılmaz kalitesizliği tarafı var ki ah güzel ülkem dedirtiyor. :(
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baltalı-katil 4 ay
ülkede internet kalitesini TT düşürüyor... BTK düşürüyor...
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zaq999 4 ay
aralık 2018 84 sıradayız bakalım ocak 2019 kaçıncı sırada olacak.
şu konuya davetlisiniz
forum.donanimhaber.com/...
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zaq999 3 ay zaq999
ocak 2019 93 sıradayız. yorumsuz...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
speedtest.net/...
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aycibin 4 ay
Valla 3 senedir 24mbps kullanıyorum.40tl ile başladım 70tl ile devam.fiyat aynı tutsam 10mbps falan alabiliyorum sanirim.sene 2019 ve 10mbps satılıyor gerçekten şaka degil
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habib_723 4 ay
Muhtemelen 6 ayda bir bu veriler yayınlanıyor... Temmuz 2019 da ister istemez bu hız değerleri bi nebze yükselecek ve sıralama da değişir ama öyle ahım şahım değil bir kaç sıra sadece atlar gibi düşünüyorum...
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luzumsuzdur 4 ay
Mobil hızımız fena değilde sabit internet hattımız rezalet.Tam tersi olması gerekmez miydi?Bu işte bir lazlık olmasın?
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redferrari 4 ay
Reis 5g dedi 4,5 g getirdiler,, sonra adam düşünmedi diye taş atmayın,,


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DH Misafiri 4 ay
evet çok kıskanılıyor ya avrupa hatta öyle bir kıskanıyor ki kıbrısın bile türkiyeden internet hızı olarak daha iyi olması da konuşuluk kıskanılıyor.
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tweaker001 1 yıl
Benim hızım gayet iyi bence türkiye ortalamasını vodafone ve türk telekom düşürüyor. Norveçte 4g ile daha yüksek hız alan varsa tebrik ederim ama bana bu yetiyor
i.hizliresim.com/...
i.hizliresim.com/...
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