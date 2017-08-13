Dünya internet hızı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Geniş bant hız ölçümleme şirketi Ookla'nın bağlantı hızı ortalamasını temel alan sıralamasına göre dünyanın en hızlı mobil interneti Norveç'te kullanılıyor. İskandinav ülkesi sadece 13 ay içinde dünyanın en hızlı bağlantı sağlayan ülkeleri listesinde 11. sıradan birinciliğe yükselmiş durumda. Ookla bildiğiniz gibi kullanıcıların internet bağlantı hızlarını ölçmesini sağlayan Speedtest.net uygulamasının geliştiricisi. Şirket aynı zamanda küresel internet hızlarıyla ilgili veriler de yayınlayarak dünya genelindeki ortalama internet hızlarının ne durumda olduğunu görebilmemizi sağlıyor.

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İstatistiklere göre, Norveçlilerin cep telefonlarının ortalama internet bağlantı hızı son bir yılda yüzde 69 oranında artarak saniyede 52.6 megabit hızına ulaşmış durumda. Hollanda ve Macaristan ise dünyanın en hızlı mobil ağları listesinde iki ve üçüncü sırada yer alıyor. Temmuz ayı verilerinde mobil bağlantı hızının yanı sıra sabit geniş bant hız raporu da var. Bu listede ise bir numaranın 154.38 megabit ortalama hız sunan Singapur olduğunu görüyoruz. Hemen arkasından ise 125.69 megabitle Güney Kore ve 117.21 megabitle Hong Kong geliyor.

Türkiye sıralamalarda ne durumda?

Yayınlanan verileri Türkiye'yi baz alarak incelediğimizde mobilde nispeten daha iyi durumda olduğumuz ortaya çıkıyor. En hızlı mobil internet sunan ülkeler sıralamasında 29.30 Mbps hızla 28. sıradayız. Geniş bant istatistiklerinde ise ne yazık ki bir hayli gerilerde olduğumuz görülüyor. Ortalama 14.96 Mbps hızla bu listede kendimize ancak 82. sırada yer bulabilmişiz. Yayınlanan verilerin aylık olarak yenilendiğini ve bahsi geçen sıralamaların Temmuz ayına ait olduğunu da belirtelim.

http://www.speedtest.net/global-index