Dünyaca ünlü Türk hacker ABD'de yargılanacak!





2013 yılında aralarında New York'un da bulunduğu 23 şehirde 10 saat içerisinde banka ATM'lerinden yaklaşık 40 milyon doların çalınmasından sorumlu olan şebekenin başı olduğu iddia edilen Türk asıllı hacker Ercan Fındıkoğlu, yargılanmak üzere ABD'ye iade edildi. Daha eski suçları nedeniyle kendisini arayan ABD yetkililerinden neredeyse beş yıl boyunca kaçmayı başardıktan sonra 2013 yılının Aralık ayında Almanya'da yakalanan Fındıkoğlu, ABD'ye iade edilmemek için her türlü hukuki yola başvurmuş olsa da sonuçta kazanan ABD hükümeti oldu.



Almanya mahkemesinin açıklamasına göre dünyanın en çok aranan siber suçlusu olarak değerlendirilen Ercan Fındıkoğlu, dün gönderildiği ABD'de tam 18 farklı suçtan 247 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Fındıkoğlu'nun sorumlu olduğu düşünülen siber saldırılar arasında 2011 yılında 18 farklı şehirdeki ATM'lerden 14 milyon doların çalınması ve 2012 yılında 20 farklı şehirdeki ATM'lerden 5 milyon doların çalınması yer alıyor.



Her geçen gün daha yaygın ve daha tehlikeli hale gelen siber saldırılara karşı ABD vatandaşlarını ve firmalarını korumak için gerekli önlemleri alması istenen Obama yönetimi, siber suçlulara karşı verilen savaşa son dönemde daha fazla önem vermeye başladı. Dünyanın en çok aranan siber suçlusu olarak değerlendirilen Fındıkoğlu'nun yargılanmak üzere ABD'ye getirilmesinin Obama hükümeti üzerindeki baskıyı azaltacağı tahmin ediliyor.



http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-06-23/turkish-man-accused-in-global-atm-heist-extradited-to-u-s-