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Dünyaca ünlü Türk hacker ABD'de yargılanacak!

Dünyanın en çok aranan siber suçlularının başında gelen Türk asıllı hacker Ercan Fındıkoğlu, Almanya tarafından iade edilldiği ABD'de 247 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü Türk hacker ABD'de yargılanacak!

 2013 yılında aralarında New York'un da bulunduğu 23 şehirde 10 saat içerisinde banka ATM'lerinden yaklaşık 40 milyon doların çalınmasından sorumlu olan şebekenin başı olduğu iddia edilen Türk asıllı hacker Ercan Fındıkoğlu, yargılanmak üzere ABD'ye iade edildi. Daha eski suçları nedeniyle kendisini arayan ABD yetkililerinden neredeyse beş yıl boyunca kaçmayı başardıktan sonra 2013 yılının Aralık ayında Almanya'da yakalanan Fındıkoğlu, ABD'ye iade edilmemek için her türlü hukuki yola başvurmuş olsa da sonuçta kazanan ABD hükümeti oldu.
 Almanya mahkemesinin açıklamasına göre dünyanın en çok aranan siber suçlusu olarak değerlendirilen Ercan Fındıkoğlu, dün gönderildiği ABD'de tam 18 farklı suçtan 247 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Fındıkoğlu'nun sorumlu olduğu düşünülen siber saldırılar arasında 2011 yılında 18 farklı şehirdeki ATM'lerden 14 milyon doların çalınması ve 2012 yılında 20 farklı şehirdeki ATM'lerden 5 milyon doların çalınması yer alıyor.
 Her geçen gün daha yaygın ve daha tehlikeli hale gelen siber saldırılara karşı ABD vatandaşlarını ve firmalarını korumak için gerekli önlemleri alması istenen Obama yönetimi, siber suçlulara karşı verilen savaşa son dönemde daha fazla önem vermeye başladı. Dünyanın en çok aranan siber suçlusu olarak değerlendirilen Fındıkoğlu'nun yargılanmak üzere ABD'ye getirilmesinin Obama hükümeti üzerindeki baskıyı azaltacağı tahmin ediliyor.

http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-06-23/turkish-man-accused-in-global-atm-heist-extradited-to-u-s- Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
Sonucu söyliyeyim, adama bu kadar yıl hapis var, gel devlet için çalış diyecekler, biz hapiste yatıyor bileceğiz o ise ABD için çalışıyor olacak
Yanıtla +27
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canguler917 4 yıl
yahu gelipte sırf türk diye hırsızı burada savunmayın.iyice saçmalamışsınız.adam hırsızlık yaparak türkleri kötü göstermiş.kendinize gelin yahu!!!
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fat304h 4 yıl
İyi olmuş haksız kazanç elde eden isterse Türk isterse müslüman olsun.Daha fazlasınıda yazardımda ban yemek istemiyorum.
Yanıtla +12
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Guest-B4CF5463F 4 yıl
Bu haber çok eski değil mi zaten ? 2010 senesinin haberi :?
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mustafasadık 4 yıl
Yakalandığına göre grand master seviyesine erişememiş
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
yakalanacağını bile bile girdiği işlere bak embesil
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Yürüyen Ölü 4 yıl
Adam 10 saatte 40 milyon dolar çalabiliyor. Sizde amerikanın bu elemanı müebbet hapise atacağını mı sanıyonuz?
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BekirTemel 4 yıl
247 yıl .
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VatandA.Ş. 4 yıl
Aklı olan her insan 20 milyon dolar hesabına geçiripde yakalanmadan yaşayamayacağını bilir. Bu sadece dikkatleri üzerine çekmek için yapılan bir eylem, başarılıda oldu. ABD adamı bu kadar hevesle hapse atmak için istemiyor. Hangi hükümetin elinde olursa tehdit oluşturcağını biliyor o da kendisi için istiyor.
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muxo 4 yıl
Ne kadar çirkin bir haber sunumu. Hırsızlık ün mü oldu?? O halde katillikte hırsızlık gibi bir çirkin suç. Ona da mı dünyaca ünlü katil diyecektiniz. Bu haberi yazan adam önce ün kelimesinin anlamının ne oldugunu ve nerelerde kullanacağını öğrensin
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i_lenker 4 yıl
abd'nin bir lamer eksiği vardı, devlet için çalışacakmış :D
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WarSaw 4 yıl
mal
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Mr. Vengeful 4 yıl
Bu tür suçluları hapse falan atmazlar kendileri için çalışmaya zorlarlar
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