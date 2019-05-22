Binance’den semazenli iftar etkinliği

Avrupa’nın en kalabalık kripto para yatırımcısına sahip olan ülkemize yabancı borsaların ilgisi artmaya devam ediyor. OKEX borsasının İstanbul etkinliğinden sonra kripto para devi Binance de iftar etkinliği düzenliyor.

Semazenli

Kontenjanı kısa sürede tükenen Binance etkinliğinde Boğaz ortasında gemide bir iftar düzenlenecek. Programda pek çok konuşmacının yanı sıra çeşitli yarışmalar, semazen ve fasıl gösterileri de olacak.

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29 Mayıs Çarşamba akşamı Beşiktaş ve Üsküdar’dan katılımcıları alacak olan gemi etkinliğin bitiminde yine aynı noktalara geri bırakacak. Etkinlikte Binance borsasını ülkelerinde tanıtmakla görevli gönüllü Binance Angel ekipleri de olacak. Bununla birlikte Binance borsasından herhangi bir yetkili olacak mı bilinmiyor. Özellikle borsanın kurucusu Chanpeng Zao ya da CZ ülkemizde de sıkı bir şekilde takip ediliyor.