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Binance’den semazenli iftar etkinliği

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ülkemizde etkinlik düzenliyor. Boğazda yapılacak iftar etkinliğinde semazen ve fasıl gösterileri de olacak. Kontenjan ise tükendi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa’nın en kalabalık kripto para yatırımcısına sahip olan ülkemize yabancı borsaların ilgisi artmaya devam ediyor. OKEX borsasının İstanbul etkinliğinden sonra kripto para devi Binance de iftar etkinliği düzenliyor.

Semazenli

Kontenjanı kısa sürede tükenen Binance etkinliğinde Boğaz ortasında gemide bir iftar düzenlenecek. Programda pek çok konuşmacının yanı sıra çeşitli yarışmalar, semazen ve fasıl gösterileri de olacak.

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29 Mayıs Çarşamba akşamı Beşiktaş ve Üsküdar’dan katılımcıları alacak olan gemi etkinliğin bitiminde yine aynı noktalara geri bırakacak. Etkinlikte Binance borsasını ülkelerinde tanıtmakla görevli gönüllü Binance Angel ekipleri de olacak. Bununla birlikte Binance borsasından herhangi bir yetkili olacak mı bilinmiyor. Özellikle borsanın kurucusu Chanpeng Zao ya da CZ ülkemizde de sıkı bir şekilde takip ediliyor.

 

https://www.eventbrite.com/e/binance-istanbul-ramazan-etkinligi-registration-62129650457 Yorum Yaz
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smart1978 2 hf. en beğenilen
Semazenleri bu sekilde kullanilmasi hic hos degil. Dansozun ortulusu gibi oynatmalarina bir Deist olmama ragmen fena rahatasizim ...
Semazen li iftar etkinlikleri veya semazenleri baska etkinliklerde kullanilmasi son yillarda ciddi oranda artmistir ayrica genel manada beni rahatsiz etmektedir. Bir Musluman farkinda olan gecmisin degerlerini koruyan kollayan iyi yanlarini yasatan kesimler eminim benimle hemfikir olacaklardir .
Bu tur seylere alet edilmesinde devletin ilgili kurumlari bir genelge yayinlayip Semazenleri kullanilmamasi aksi halde yaptirimlardan bahsetse ...
Gercekten de Turkiye ne hale getirilmis harici aramayin bu topraktakiler yapti! ...
Semazenleri bu sekilde kullanilmasi hic hos degil. Dansozun ortulusu gibi oynatmalarina bir Deist olmama ragmen fena rahatasizim ...Semazen li iftar etkin...
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DH Misafiri 2 hf.
sözde ceolar buluşacak
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suicide sheep 2 hf. yeni yorumcu
Ülkede nasıl bir koyun sürüsü varsa bitmedi bir türlü. Nasıl bir para akışı oluyorsa borsalara borsa sahipleri ülkeye geliyor koyunları görmeye. Ben olsam bende gelirdim burdan bize niye bu kadar para akışı oluyor görmek isterdim. Ufakta bi reklam yaptınmı tamamdır para akışı ikiye katlanır.
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smart1978 2 hf. en beğenilen
Semazenleri bu sekilde kullanilmasi hic hos degil. Dansozun ortulusu gibi oynatmalarina bir Deist olmama ragmen fena rahatasizim ...
Semazen li iftar etkinlikleri veya semazenleri baska etkinliklerde kullanilmasi son yillarda ciddi oranda artmistir ayrica genel manada beni rahatsiz etmektedir. Bir Musluman farkinda olan gecmisin degerlerini koruyan kollayan iyi yanlarini yasatan kesimler eminim benimle hemfikir olacaklardir .
Bu tur seylere alet edilmesinde devletin ilgili kurumlari bir genelge yayinlayip Semazenleri kullanilmamasi aksi halde yaptirimlardan bahsetse ...
Gercekten de Turkiye ne hale getirilmis harici aramayin bu topraktakiler yapti! ...
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V4LKyR 2 hf.
Kısa yoldan köşeyi dönme umutları...
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