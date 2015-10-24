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Dünya'da hayatın başlangıcıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı

Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni makale, Dünya'da hayatın zannedilenden çok daha önce başlamış olabileceğini gösterdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünya'da hayatın başlangıcıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı
 Dünya'da yaşamın ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını öğrenmek için bugüne kadar yürütülen araştırmaların büyük bölümü, ilk yaşam formlarının 3.8 milyar yıl önce ortaya çıktığını göstermişti. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin resmi dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir makale ise, Dünya'da yaşamın bugüne kadar zannedilenden çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğini gösterdi.
Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından hazırlanan bu makaleye göre, gezegenimizde yaşam 4.1 milyar yıl önce başladı. 4.54 milyar yaşında olduğu düşünülen Dünya'nın ilk zamanlarında çorak ve yaşama elverişsiz olduğu göz önüne alındığında, yaşamın ortaya çıkması için aradan uzunca bir süre geçmesi gerektiği düşünülmüş olsa da, Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu görüşe katılmıyorlar.
 Doğru bileşenler bir araya geldiğinde yaşamın son derece çabuk ortaya çıktığını belirten araştırmacılara göre, Dünya'nın oluşumuyla yaşamın ortaya çıkışı arasında daha önce belirtildiği kadar uzun bir süre geçmesi gerekmedi.
 Dünya'da yaşamın ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını bulmak için kapsamlı bir çalışma yürüten araştırmacılar, Avustralya'da bulunan erimiş kayalardan elde ettikleri zirkon minerallerini incelediler. Oluştukları sırada etraflarında bulunan maddeleri yakalayan ve içlerinde saklayan bu mineraller, bir nevi zaman kapsülü görevi görüyorlar ve bilim insanlarının asırlar öncesiyle ilgili bilgi toplamalarını mümkün hale getiriyorlar.
10 binden fazla zirkonu inceleyen Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, daha sonra 79 zirkonu derinlemesine inceleme için seçtiler. Bu seçilen zirkonlardan birinin içinde saf karbon, yani grafit tespit edildi. Dünya'da fotosentetik hayatın varlığını gösteren saf karbonu içeren zirkonun 4.1 milyar yaşında olması, 4.1 milyar yıl önce gezegenimizde yaşamın varlığını gösteriyor. Öte yandan zirkonun içerisinde hapsolan karbonun kendisinin daha da yaşlı olabileceği, yani yaşamın daha da önce başlamış olabileceği söyleniyor.

http://news.softpedia.com/news/it-was-4-1-billion-years-ago-that-life-first-emerged-on-our-planet-494930.shtml Yorum Yaz
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c36ab7c4 4 yıl en beğenilen
Şu tip haberlerin altında neden herkes hemen kendi inancını veya inançsızlığını birbirine aşılamaya çalışıyor anlayabilmiş değilim. En basit tabirle ben inançlı birisi değilim (ateist de değilim. İnançsızlığım burada anlatamayacağım kadar karışık) ama bu haberi görür görmez gelipte buraya din karşıtı şeyler yazmıyorum. İstesem belki sayfalarca yazarım. Ama bu sefer de din karşıtı damgası yiyip gereksiz tartışmalara girmek zorunda kalıyorum. Dindar olan birinin gelip burada yaratan şöyle yaratmış böyle olmuş, şu kitapta şöyle yazıyordu zaten felan demesi tabiri caizse propaganda yapması beni rahatsız ediyor açıkçası.

Şu konulara dinleri karıştırmasanız da sadece haberin içeriğiyle ilgili konuşsak hem böylece tartışma felan da çıkmaz. Daha iyi olmaz mı? Herkez konuyu kendi inandığı şeye çekince pek hoş olmuyor. Kimseye bir şeyleri ispatlamak zorunda değilsiniz. Kimsenin de sizin yazdığınız yazıyı okuyup inancını veya inançsızlığını değiştireceğini sanmıyorum. Biraz empati ile her şey çözülecektir.
Şu tip haberlerin altında neden herkes hemen kendi inancını veya inançsızlığını birbirine aşılamaya çalışıyor anlayabilmiş değilim. En basit tabirle ben inançl...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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tahir40 4 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget

Diğer gezegenlerde de milyarlarca yıl geçti ama onlarda bakteri bile yok. Dünyada ise göklerden toprak altına, okyanusun en derin yerinden en dipteki mağaralara kadar heryerden hayat fışkırıyor. Hani evrime göre dünya bize göre değil, biz dünyaya göre oluştuk ya buna göre diğer gezegenlerde niçin oraya uygun yaşam formları oluşmuyor?

Özetle yaşamın oluşması için zaman geçerli bir faktör değil. İsterse 10^100 yıl geçsin bişey değişmez, hiçbir cansız varlık kendi kendine canlıya dönüşmez.

Galaksimizde yüzmilyarlarca yıldız, gözlemlenebilir evrende ise yüzmilyarlarca galaksi, bu yıldızların çoğunluğunda gezegenler bulunmaktayken, daha güneş sistemimizde bile hayat olup olmadığını bilmeden diğer gezegenlerde hayat yok demek gerçekten kibirli olur...
elektro_gadgetDiğer gezegenlerde de milyarlarca yıl geçti ama onlarda bakteri bile yok. Dünyada ise göklerden toprak altına, okyanusun e...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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northernlights 4 yıl
Böyle daha çok haber görmek istiyorum, kendi adıma söyleyeyim.
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3 Avatar Avatar Avatar
HADO77 3 yıl
Evrim ve yaratılış dışında bir çözüm mumkun mu?

Varmaya çalıştığımız nokta bu. Yaratılış çok kolay. Sizin iradeniz dışında gerçekleşiyor. Evrim ise bilinmez neticeler içeriyor.

Zamanın bir boyutu olmak ise daha guvenli. Böylece en azından müdahale imkanı olabilir. Suyu ateşi kontrol edebiliriz.
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irish 3 yıl
Kendimi bu tür araştırmalar yapanların ve aynı zamanda bunu eleştirenlerin yerine koyuyorum...

Adamlar yıllarca araştırma yapıyor, çok zor şartlarda samanlıkta iğne aramaktan çok daha zor olan durumlarda veri bulup bilgi üretiyor.

Diğerine bakıyorum. Hiç bir araştırma yok, oturduğu yerden konuşuyor.

Bilim insanı olsam bu durum çok zoruma giderdi. İyi ki onların zoruna gitmiyor da ufkumuzu açıyorlar.
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Mephalay 3 yıl irish
irish
Kendimi bu tür araştırmalar yapanların ve aynı zamanda bunu eleştirenlerin yerine koyuyorum...

Adamlar yıllarca araştırma yapıyor, çok zor şartlarda samanlıkta iğne aramaktan çok daha zor olan durumlarda veri bulup bilgi üretiyor.

Diğerine bakıyorum. Hiç bir araştırma yok, oturduğu yerden konuşuyor.

Bilim insanı olsam bu durum çok zoruma giderdi. İyi ki onları zoruma gitmiyor da ufkumuzu açıyorlar.

Sallamiyorlar da ondan : )

Bir insan akademik egitim aldikca, cok kucuk bir alan hakkinda cok fazla bilgi sahibi olmaya basliyor. Ornegin surungenlerin ureme mekanizmalari ve bunun evrimi ( Salliyorum tamamen ). Bu konu hakkinda zaten bilgi sahibi olan en fazla 50 kisi vardir, onlar da beraber calismalari yurutuyorlar. O yuzden o adamlar calismalarini az kisinin anlamasina ya da ne yaptiklarinin anlasilmamasina aliskin.

Ayrica bir insanin yaptigi yorumlardan ne kadar evrimi bildigi 50 km den anlasiliyor.
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clopin 3 yıl
evrim denen hadise vardır yalnız bu ateistlerin savundugu şekilde olmamıştır. canlıların bulundugu ortama göre gelişmesini hep yanlış yorumladılar bir kuşun kanadı ve onu kullanma yetenegi evrim sayesinde oluşmadı evrim sadece ona nerde nasıl ve nereye dogru uçması gerektigini avıyla nasıl mucadele edecegini ögretti havyanlarda evrim insanlarda akıl yol göstericidir.
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Jeopol 3 yıl clopin
o zaman niye insanda kuyruk sokumu kemigi var? Nadir de olsa kuyruklu dogan insanlar hakkinda ne dusunuyorsun?
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HADO77 3 yıl
Dünyada ada oluşumu ve bu adaların nasıl canlılık kazandığına dair belgeseller izlemiştim.

İlk oluşumda lav akıntısı olduğumuzu duşunsek katılaşsak bi şeyin dunyamızı ekmesi gerektiği duşunulmekte idi.

Uçuşan tohumlar, hayvan tersleri vs yoluyla yaklaşık 25-50 yılda ada üstünde hayatiyet başlıyordu.

Dünyanın bu şekilde ekime uğradığını duşunecek olsak bir şekilde dünya dışı varlıkların olduğuna inanmamız gerekir.

Bu şekilde değil de kendi imkanlarımızla bunu yapsak ateşin turevlerinden birinin canlılığı oluşturması beklenirdi.

Buna göre ilk canlılık ateş ve su turevi bir şey olmalıdır denebilir.

Ateş ve su boyut olarak zaman kavramını çağrıştırmakta. Zamanın bir turevi olarak canlılık oluşabilir mi?

Ne şekilde oluşabilir? Ateş ve su ne şekilde bir terkiple bitki hayvan ve insanı husule getirir?

Evrimden farklı olarak burada boyut olarak bir tekamulden bahsediyorum?

Yani canlılığa evrilmeden değil boyutun evrilmesi ve canlılık.

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DH Misafiri 4 yıl
dünya dışında canlı varlıklar olsaydı ilk olarak düşüneceğimiz şey onlarla çiftleşebilecekmiyiz olurdu. Bu şaka değil. Çünkü insan terminatör gibi bir varlık. bulunduğu yeri kullanıp yok edip, yıkıp gidiyor
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DH Misafiri 4 yıl
Bu Tanrı diye deli olan arkadaşları anlamak bile gereksiz . Insanlik yok olunca Tanrı napicak acaba . Bilim ateistlik degildir kıt zekalılar.
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alp0007 4 yıl
Asıl enterasan olan canlı hayatının dünyanın varlığından daha öncesinde olmasının tespiti olacaktır. Bazı genetikçilere göre dna gelişimi için geçen süre, dünya yaşından daha büyüktür.
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teramit 4 yıl
sioner
Yine döndünüz dolaştınız işi evrim konusuna getirdiniz öfff be

evrim direkt bu konuyu işliyor, tabi evrim nedir bilmeyen nesillerle bir yere kadar...
Yanıtla +2
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teramit 4 yıl
irish
Kaç gezegene gidilip bakıldı ki bakteri yok diyorsun? Ayrıca olmadığını kim söyledi? Göktaşı ve kuyruklu yıldızlarda bakteri tespit edildi. Oturduğunuz yerden atıp tutmayın.

Sallıyorsun ,kaynak göster ? yok tabi neyi göstereceksin.
kaç tane göktaşı ve kuyrukluyıldıza ulaşıldı ki zaten birkaç tane onların hepsi de belli...
milleti yanlış bilgilendirme...
3 Yanıt Yanıtla
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Marquis-de-Sade` 4 yıl teramit
teramit

irish

Kaç gezegene gidilip bakıldı ki bakteri yok diyorsun? Ayrıca olmadığını kim söyledi? Göktaşı ve kuyruklu yıldızlarda bakteri tespit edildi. Oturduğunuz yerden atıp tutmayın.


Sallıyorsun ,kaynak göster ? yok tabi neyi göstereceksin.
kaç tane göktaşı ve kuyrukluyıldıza ulaşıldı ki zaten birkaç tane onların hepsi de belli...
milleti yanlış bilgilendirme...

ntv.com.tr/...
aljazeera.com.tr/...
khosann.com/...

Bi yazmadan önce bir araştır be.
Yanıtla +2
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irish 4 yıl teramit
teramit
irish
Kaç gezegene gidilip bakıldı ki bakteri yok diyorsun? Ayrıca olmadığını kim söyledi? Göktaşı ve kuyruklu yıldızlarda bakteri tespit edildi. Oturduğunuz yerden atıp tutmayın.

Sallıyorsun ,kaynak göster ? yok tabi neyi göstereceksin.
kaç tane göktaşı ve kuyrukluyıldıza ulaşıldı ki zaten birkaç tane onların hepsi de belli...
milleti yanlış bilgilendirme...

Arkadaş gerekli kapağı bırakmış. Bişey yazmama gerek yok sanırım.
Yanıtla +3
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Hümiyettin 4 yıl teramit
teramit

irish

Kaç gezegene gidilip bakıldı ki bakteri yok diyorsun? Ayrıca olmadığını kim söyledi? Göktaşı ve kuyruklu yıldızlarda bakteri tespit edildi. Oturduğunuz yerden atıp tutmayın.


Sallıyorsun ,kaynak göster ? yok tabi neyi göstereceksin.
kaç tane göktaşı ve kuyrukluyıldıza ulaşıldı ki zaten birkaç tane onların hepsi de belli...
milleti yanlış bilgilendirme...

Doğru söylüyor.

ntv.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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fortunasuper 4 yıl
anladığım kadarıyla dünyanında tıpkı insanlar gibi karbonhidrat sorunu var:))
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