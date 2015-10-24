Dünya'da hayatın başlangıcıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı

Dünya'da yaşamın ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını öğrenmek için bugüne kadar yürütülen araştırmaların büyük bölümü, ilk yaşam formlarının 3.8 milyar yıl önce ortaya çıktığını göstermişti. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin resmi dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir makale ise, Dünya'da yaşamın bugüne kadar zannedilenden çok daha önce ortaya çıkmış olabileceğini gösterdi.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından hazırlanan bu makaleye göre, gezegenimizde yaşam 4.1 milyar yıl önce başladı. 4.54 milyar yaşında olduğu düşünülen Dünya'nın ilk zamanlarında çorak ve yaşama elverişsiz olduğu göz önüne alındığında, yaşamın ortaya çıkması için aradan uzunca bir süre geçmesi gerektiği düşünülmüş olsa da, Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu görüşe katılmıyorlar.

Doğru bileşenler bir araya geldiğinde yaşamın son derece çabuk ortaya çıktığını belirten araştırmacılara göre, Dünya'nın oluşumuyla yaşamın ortaya çıkışı arasında daha önce belirtildiği kadar uzun bir süre geçmesi gerekmedi.

Dünya'da yaşamın ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını bulmak için kapsamlı bir çalışma yürüten araştırmacılar, Avustralya'da bulunan erimiş kayalardan elde ettikleri zirkon minerallerini incelediler. Oluştukları sırada etraflarında bulunan maddeleri yakalayan ve içlerinde saklayan bu mineraller, bir nevi zaman kapsülü görevi görüyorlar ve bilim insanlarının asırlar öncesiyle ilgili bilgi toplamalarını mümkün hale getiriyorlar.

10 binden fazla zirkonu inceleyen Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, daha sonra 79 zirkonu derinlemesine inceleme için seçtiler. Bu seçilen zirkonlardan birinin içinde saf karbon, yani grafit tespit edildi. Dünya'da fotosentetik hayatın varlığını gösteren saf karbonu içeren zirkonun 4.1 milyar yaşında olması, 4.1 milyar yıl önce gezegenimizde yaşamın varlığını gösteriyor. Öte yandan zirkonun içerisinde hapsolan karbonun kendisinin daha da yaşlı olabileceği, yani yaşamın daha da önce başlamış olabileceği söyleniyor.

http://news.softpedia.com/news/it-was-4-1-billion-years-ago-that-life-first-emerged-on-our-planet-494930.shtml