Dünyada ilk defa: AMD'nin 28nm GPU'su hakkında ilk detaylar!

Donanimhaber.com olarak AMD'nin 2012 planlarını ele geçirmeyi başardık. Bilindiği üzere AMD, güncel ürün gamındaki tüm grafik yongalarını 40nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor. 6 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Mobility Radeon HD 6000 serisi yeni mobil grafik çözümlerini sunmayı planlayan AMD, elde ettiğimiz bilgilere göre 28nm mobil GPU'lar için 2012 yılını hedefliyor. Bize ulaşan "resmi" bilgilere göre AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı yeni nesil yüksek performanslı mobil GPU'su, Wimbledon kod adını taşıyor. 2012 ikinci çeyrekte üretime girmesi beklenen grafik yongası, 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak ve L3 paket yapısında olacak.

Isıl güç tasarımının 65 Watt+ olması beklenen yeni nesil grafik yongası 2GB GDDR5 bellekle (8 parça 64Mx32) gelecek. MXM 3.0 form faktörüne sahip olacak Wimbledon kod adlı 28nm mobil grafik yongasının, AMD'nin Ocak ayında lanse edeceği Mobility Radeon HD 6000 serisinin en yüksek performanslı temsilcisi olan Blackcomb kod adlı çözümünden %25 daha hızlı olması bekleniyor. Bu arada bilgilerin "ön bilgi" olduğunu ve AMD'nin zaman içerisinde teknik özelliklerde veya takvimde değişiklik yapabileceğini de not düşelim.