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Dünyada ilk defa: AMD'nin 28nm GPU'su hakkında ilk detaylar!

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak AMD'nin 2012 planlarını ele geçirmeyi başardık. Bilindiği üzere AMD, güncel ürün gamındaki tüm grafik yongalarını 40nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor. 6 Ocak'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Mobility Radeon HD 6000 serisi yeni mobil grafik çözümlerini sunmayı planlayan AMD, elde ettiğimiz bilgilere göre 28nm mobil GPU'lar için 2012 yılını hedefliyor. Bize ulaşan "resmi" bilgilere göre AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı yeni nesil yüksek performanslı mobil GPU'su, Wimbledon kod adını taşıyor. 2012 ikinci çeyrekte üretime girmesi beklenen grafik yongası, 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak ve L3 paket yapısında olacak.

Isıl güç tasarımının 65 Watt+ olması beklenen yeni nesil grafik yongası 2GB GDDR5 bellekle (8 parça 64Mx32) gelecek. MXM 3.0 form faktörüne sahip olacak Wimbledon kod adlı 28nm mobil grafik yongasının, AMD'nin Ocak ayında lanse edeceği Mobility Radeon HD 6000 serisinin en yüksek performanslı temsilcisi olan Blackcomb kod adlı çözümünden %25 daha hızlı olması bekleniyor. Bu arada bilgilerin "ön bilgi" olduğunu ve AMD'nin zaman içerisinde teknik özelliklerde veya takvimde değişiklik yapabileceğini de not düşelim.


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theyapici 8 yıl
eskiden nanometrik külülmelerin ilklerini hep atide görürdük artık bayrağı amd satın aldığıiçin sıra amd radeon da
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AndryTR 8 yıl
Başlığı görünce ve ilk cümleleri okuyunca, masaüstü sistemler için hazırlanan 28nm serisinin bilgileri geldi sandım...

Güzel gelişmeler. Notebook pazarı eskiye nazaran daha da güçlendi ve güçleneceğe benziyor. Optimus ve rakibi ile hem uzun çalışma süreleri hem de daha rahat oyun imkânlarına kavuşacak kullanıcılar...
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fz18 8 yıl
AMD'nin Ocak ayında lanse edeceği Mobility Radeon HD 6000 serisinin en yüksek performanslı temsilcisi olan Blackcomb kod adlı çözümünden %25 daha hızlı olması bekleniyor.
Burada yazanları biri açabilir mi? ocak ayında tanıtılacak Blackcomb neyin nesi? masa üstü pc ler için midir?
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neccko 8 yıl
İlk önce işlemcisini kullanmaya başladım, o zamanlar Ati konusunda önyargılıydım biraz, parasını bayılıp nvidia alıyordum. en son ekran kartı alacağımda atiye bir şans vermek istedim iyi ki de vermişim verdiğim para kadar performans verdi bana.

Umarım daha da büyürler, büyüdüklerinde de nereden geldiklerini oraya nasıl geldiklerini unutmaz ve intel gibi kitlemeye kalkmazlar =)
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eulogy 8 yıl
gpu konusu bir kenara, cpu'da daha bize yarayan bir rekabet göremedik. Amd'nin dinamikleri malesef çok yavaş işliyor. Çoktan buldozer ve gpu'lu buldozer çıkmış olmalıydı, biri bir kaç ay sonra diğeri 2012 de... peeeh
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sonalp 8 yıl
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DH Misafiri 8 yıl
Amd olmasa belki başka bir firma olurmydu bilmem ama olmasaydı bizler bilgisayar sahibi zor olurduk rekabet çok önemli dostlarım
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atiktuk 8 yıl
allahtan amd var da rekabet ortamı oluşuyor ,fiyat indirimi geliyor ve piyasa nvidia-intel tekeline kalmıyor..yoksa ne işlemci alabılırdık ne de ekran kartı..ama yine de her zaman risk var aslında 1-2 firma daha olsa her yönden cok daha iyi olurdu..
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poweredbyofk 8 yıl
AMD SON ZAMANLARDAKİ PERFORMANSIYLA İNTEL VE NVİDİA A YA EPEY ZOR GÜNLER YAŞATACAĞA BENZİYOR
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xtyper 8 yıl
artık yabancı sitelere bile referans olabilir bu haber..
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MÜŞAVİR 8 yıl
Hem cpu hem gpu tarafında 2012 yılı hareketli geçecek görünüyor. 2012 nin orta-son larına doğru hem ürünler hem piyasa oturur. Kısmetse o zaman 22nm işlemcili, 28 nm gpu lu, DDR5 bellekli pc mizi toplarız.
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sahafiec 8 yıl
bunlar çok iyi gelişmeler ve AMD'nin pazarda nekadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne koyuyor.

ekran kartı konusunda nVidia'ya işlemci konusunda da Intel'e baskı ve rekabet oluşturması son kullanıcı fiyatlarını ve ürün gelişimini önemli ölçüde olumlu etkilemekte...
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