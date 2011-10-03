Dünyada ilk defa: AMD'nin ikinci nesil Bulldozer mimarisi için ilk detaylar!

AMD'nin birinci nesil Bulldozer işlemcileri için geri sayım başladı. FX serisi altında sunulacak yeni nesil işlemciler 12 Ekim'de kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak. Bir süre önce üretime başlayan ve birinci nesil Bulldozer işlemcileri için çalışmalarını tamamlayan AMD, tüm yoğunluğunu ikinci nesil Bulldozer mimarisine ve bu mimarinin kullanılacağı FX Next kod adlı 2012 model yüksek performans işlemcilerine kaydırmış durumda. Peki AMD, ikinci nesil Bulldozer mimarisi ile neler vaad ediyor? Donanimhaber.com olarak dünyada ilk defa Bulldozer 2 mimarisinin resmi detaylarını açıklıyoruz.

AMD'nin Piledriver kod adını verdiği ikinci nesil Bulldozer çekirdek tasarımı, birinci neslin çeşitli açılardan güncellenmiş versiyonu olacak. Haber içerisinde yer alan resmi dökümandan da anlaşılabileceği üzere AMD, mimari güncelleme, yeni komut setleri ve optimizasyonlarla ilk jenerasyon Bulldozer mimarisine göre %10 daha yüksek çekirdek performansı sunacak gibi görünüyor. Tabi bu değerin AMD'nin dijital iş yükleriyle yaptığı projeksiyona dayandığını da belirtelim yani devam eden çalışmalar doğrultusunda daha yüksek performans farklarının oluşması damuhtemel. Ayrıca belirtilen %10'luk farkın mimari güncellemelere dayalı olduğunu, üretim teknolojilerindeki olgunlaşma ve buna bağlı olarak daha yüksek saat hızlarına çıkılmasıyla birlikte ilk jenerasyona kıyasla farkın bir miktar daha artması beklenebilir. İyimser bir ifade ile %15'lık bir farkı dikkate alırsak ve AMD'nin birinci nesil Bulldozer işlemcileri için hazırladığı performans değerlerini masaya yatırırsak, FX Next kod adlı ikinci nesil Bulldozer işlemcileriyle AMD'nin, Sandy Bridge ve Sandy Bridge-E serilerinin arasına giriş yapacağı tahmini yapılabilir ancak unutmamak gerekiyor Intel de Mart-Nisan döneminde Ivy Bridge, 2012 son çeyreğinde de Ivy Bridge-E serisi işlemcilerini sunacak.

Bulldozer 2 ile birlikte AMD, Turbo Core 3.0 teknolojisine geçiş yapacak. Phenom II X6 ile ilk jenerasyonu sunulan, birinci nesil Bulldozer işlemcileriyle de ikinci nesle ulaşacak olan Turbo Core teknolojisi, Bulldozer 2 ile gelecek 3. versiyonunda muhtemelen daha agresif bir yapı sergileyecek ve işlemcinin dinamik hız yönetim yeteneklerini daha da ileri götürecek. Aynı zamanda FMA3 gibi yeni komut setleri sunacak olan AMD, çekirdek sayısında ise herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 4, 6 ve 8 çekirdekli çözümler sunacak ve birinci jenerasyonla benzer şekilde 8MB'a kadar Seviye 2 bellek kapasitesi kullanacak. Soket AM3+ formunda hazırlanan işlemciler geriye dönük destek sunacak ve 9 serisi anakartlarda kullanılabilecekler. Bu noktada AMD'nin hem uyumluluk konusunda çalıştığını hem de yeni çipset çözümleri üzerinde durduğunu belirtmekte fayda var. Firmanın bir sonraki çipset jenerasyonuna ilişkin çeşitli detayları da daha sonraki haberlerimizde sizlerle paylaşıyor olacağız.

AMD, FX Next platformu altında ikinci nesil Bulldozer işlemcileri ve 9 serisi anakartlarla birlikte Radeon HD 7000 adı altında sunulması beklenen yeni nesil ekran kartlarına da yer verecek. Açıkçası bu noktada GPU tasarımında ciddi güncellemeler olması bekleniyor zira AMD, yeni nesil ekran kartlarını Radeon Core 2.0 olarak tanımlıyor yani paralel işlemci tasarımında güncellemeye gidildiğini ayrıca GPGPU yetenekleri başta olmak üzere genel işlem yetenekleriyle 3D kabiliyetlerine yönelik performans güncellemelerine ve yeni özelliklere yer verileceğini söyleyebiliriz. Kısaca özetleyecek olursak 5-6 yıllık çalışmanın bir sonucu olan Bulldozer mimarisi ile yeni bir temel atan AMD, bu temel üzerine hızlı kat çıkmayı ve daha kısa aralıklarla güncellemeler sunmayı benimseyecek gibi görünüyor.