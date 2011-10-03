Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyada ilk defa: AMD'nin ikinci nesil Bulldozer mimarisi için ilk detaylar!

7 yıl
28,1b
1
60
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin birinci nesil Bulldozer işlemcileri için geri sayım başladı. FX serisi altında sunulacak yeni nesil işlemciler 12  Ekim'de kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak. Bir süre önce üretime başlayan ve birinci nesil Bulldozer işlemcileri için çalışmalarını tamamlayan AMD, tüm yoğunluğunu ikinci nesil Bulldozer mimarisine ve bu mimarinin kullanılacağı FX Next kod adlı 2012 model yüksek performans işlemcilerine kaydırmış durumda. Peki AMD, ikinci nesil Bulldozer mimarisi ile neler vaad ediyor? Donanimhaber.com olarak dünyada ilk defa Bulldozer 2 mimarisinin resmi detaylarını açıklıyoruz. 
AMD'nin Piledriver kod adını verdiği ikinci nesil Bulldozer çekirdek tasarımı, birinci neslin çeşitli açılardan güncellenmiş versiyonu olacak. Haber içerisinde yer alan resmi dökümandan da anlaşılabileceği üzere AMD, mimari güncelleme, yeni komut setleri ve optimizasyonlarla ilk jenerasyon Bulldozer mimarisine göre %10 daha yüksek çekirdek performansı sunacak gibi görünüyor. Tabi bu değerin AMD'nin dijital iş yükleriyle yaptığı projeksiyona dayandığını da belirtelim yani devam eden çalışmalar doğrultusunda daha yüksek performans farklarının oluşması damuhtemel. Ayrıca belirtilen %10'luk farkın mimari güncellemelere dayalı olduğunu, üretim teknolojilerindeki olgunlaşma ve buna bağlı olarak daha yüksek saat hızlarına çıkılmasıyla birlikte ilk jenerasyona kıyasla farkın bir miktar daha artması beklenebilir. İyimser bir ifade ile %15'lık bir farkı dikkate alırsak ve AMD'nin birinci nesil Bulldozer işlemcileri için hazırladığı performans değerlerini masaya yatırırsak,  FX Next kod adlı ikinci nesil Bulldozer işlemcileriyle AMD'nin, Sandy Bridge ve Sandy Bridge-E serilerinin arasına giriş yapacağı tahmini yapılabilir ancak unutmamak gerekiyor Intel de Mart-Nisan döneminde Ivy Bridge, 2012 son çeyreğinde de Ivy Bridge-E serisi işlemcilerini sunacak.
Bulldozer 2 ile birlikte AMD, Turbo Core 3.0 teknolojisine geçiş yapacak. Phenom II X6 ile ilk jenerasyonu sunulan, birinci nesil Bulldozer işlemcileriyle de ikinci nesle ulaşacak olan Turbo Core teknolojisi, Bulldozer 2 ile gelecek 3. versiyonunda muhtemelen daha agresif bir yapı sergileyecek ve işlemcinin dinamik hız yönetim yeteneklerini daha da ileri götürecek. Aynı zamanda FMA3 gibi yeni komut setleri sunacak olan AMD, çekirdek sayısında ise herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 4, 6 ve 8 çekirdekli çözümler sunacak ve birinci jenerasyonla benzer şekilde 8MB'a kadar Seviye 2 bellek kapasitesi kullanacak.  Soket AM3+ formunda hazırlanan işlemciler geriye dönük destek sunacak ve 9 serisi anakartlarda kullanılabilecekler. Bu noktada AMD'nin hem uyumluluk konusunda çalıştığını hem de yeni çipset çözümleri üzerinde durduğunu belirtmekte fayda var. Firmanın bir sonraki çipset jenerasyonuna ilişkin çeşitli detayları da daha sonraki haberlerimizde sizlerle paylaşıyor olacağız.
AMD, FX Next platformu altında ikinci nesil Bulldozer işlemcileri ve 9 serisi anakartlarla birlikte Radeon HD 7000 adı altında sunulması beklenen yeni nesil ekran kartlarına da yer verecek. Açıkçası bu noktada GPU tasarımında ciddi güncellemeler olması bekleniyor zira AMD, yeni nesil ekran kartlarını Radeon Core 2.0 olarak tanımlıyor yani paralel işlemci tasarımında güncellemeye gidildiğini ayrıca GPGPU yetenekleri başta olmak üzere genel işlem yetenekleriyle 3D kabiliyetlerine yönelik performans güncellemelerine ve yeni özelliklere yer verileceğini söyleyebiliriz. Kısaca özetleyecek olursak 5-6 yıllık çalışmanın bir sonucu olan Bulldozer mimarisi ile yeni bir temel atan AMD, bu temel üzerine hızlı kat çıkmayı ve daha kısa aralıklarla güncellemeler sunmayı benimseyecek gibi görünüyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0Kelvin 7 yıl en beğenilen
F.@.T.İ.H

anlaşılan amd de çalışan bir türk var..


Sen Mesut'u askerde sanıyorsun...
2 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
1ses1
Statistik
1ses1Kim ne derse desin amd bekleneni veremedi.
nasil bekleneni veremedi, Bulldozer daha cikmadiki, sizin orda cikti mi?
Öyle bir yazdınızki sanki sizde varda beklenini verdi. Bu zamana kadar yapılan haberlerde beklenini verdimi sizce. Varmı haberlerde intelden üstün olduğu.(üstün olmasını bekledim açıkcası)Yapılan haberler sizin yazınıza göre yalan o zaman. Yapılan haberler bu doğrultuda. Yorumlarımda haberler üstüne ki herkezin yorumuda haber üstünden .

AMD nin buldozer serisi bir ev kullanıcısı için bence yeterli,intele vereceğiniz parayla amd 6100 ve yanında bir ssd ve alacağınız ekran kartınında bir üst modelini rahatlıkla alabilir ve performansın alasını yaşarsınız bir işlemciye 1000 tl nin üzerinde para vermek yerine adam gibi bir sistem toplarım ve keyfime bakarım herkes sentetik testlere bakarak yok şöyle yok böyle olmuş diye boş boş yazıyorlar hangi kullanıcının bu testlerdeki puanlara ihtiyacı var bilmiyorum ama bir ev kullanıcısının hiç ihtiyacı yok önemli olan sistemin tüm parçalarının eşit değerde performans vermesi işlemcin iyi olur anakartın veya ekran kartın iyi olmazsa o işlemcinin kaç puan aldığının bir önemi kalmaz biraz akıl mantık iş yapmak içinse tamam otur araştır hangisi daha iyiyse git al sonuçta para kazanacaksın ama eve alıp donanım haber sitesine giripte mesajlar yazacaksan bence pentium 4 de yeter fazlasını aramayın benim bilgisayarım kaç km hız yapıyor yarışınada hiç girmeyin kaç km hız yaptığını öğrenemessiniz.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
mc_ihanet
Elimdeki sistem yetiyo, ben ddr4 ramlar çıkana kadar pc yenilemem. Zaten şuanki pcmi de ddr3 ramler çıktığı zamanda yenilemiştim 2 yıl önce, phenom II işlemci ile birlikte. ddr4e kadar sıkıntı yok,zaten oyun merakım yok, birkaç performans testi o/c denemelerim olur.

ddr4 çıkmayacak ddr5 çıkacak keza ekran kartları gibi düşün ddr3 ten ddr5 e geçildi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunc-rıdvan 7 yıl dreamblue35
dreamblue35

mc_ihanet

Elimdeki sistem yetiyo, ben ddr4 ramlar çıkana kadar pc yenilemem. Zaten şuanki pcmi de ddr3 ramler çıktığı zamanda yenilemiştim 2 yıl önce, phenom II işlemci ile birlikte. ddr4e kadar sıkıntı yok,zaten oyun merakım yok, birkaç performans testi o/c denemelerim olur.


ddr4 çıkmayacak ddr5 çıkacak keza ekran kartları gibi düşün ddr3 ten ddr5 e geçildi

ekran kartıyla ram farklı teknoşoji değilmi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mc_ihanet 7 yıl
Elimdeki sistem yetiyo, ben ddr4 ramlar çıkana kadar pc yenilemem. Zaten şuanki pc'mi de ddr3 ram'ler çıktığı zamanda yenilemiştim 2 yıl önce, phenom II işlemci ile birlikte. ddr4'e kadar sıkıntı yok,zaten oyun merakım yok, birkaç performans testi o/c denemelerim olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yeni sistem için ozman 2013 bekleyelim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şoray uzun yolda 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yeni sistem için ozman 2013 bekleyelim

2015 i bekleyip garantiye al:D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yeni sistem için ozman 2013 bekleyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mc_ihanet 7 yıl
ne ddr4'u ben bir daha dokunmuyorum sisteme ps4 ya da xbox720 almayi dusunuyorum.amd intelle birlesip teknolojiyi damla damla vermeye karar vermis ne yazik ki.ne zaman radikal bir degisime giderler o zaman bakariz ama hala bakir pcie4.0 2015 diyor adamlar bir 5 sene ara vermek lazim

pci-e 3.0 bi çıksın, herkese ulaşsın, 4.0'a gerek duymazsın 2015'e kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
herkese selamlar
amd bulldozer için çıkış tarihi ve saati
fudzilla.com/...
gezerken gördüm bd bekleyen arkadaşlarımız için paylaşmak istedim
saygılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mc_ihanet 7 yıl
ddr4'e kadar dokunursan bi bakmışsın çıkıveriyor, sonra ah yazık yazık fln :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpabi 7 yıl
İyi hoş haberde, Buldozer içinde i7 lerden %50 dahaq hızlı olacak denmişti. Hatta bu haberin sağ yanında hla durmakta aynı haberin linki. AMD alacağız tabiki de öyle şişirmesin fazla milletin beklentisini çok yükseltip tüketicileri küstürüyor...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sewger 7 yıl
amd elbette bulldozer mimarisini yavaş yavaş ortaya çıkaracak yoksa 6 yıllık emeğin karşılığı nasıl çıkacak? buda yeni pazarlama stratejisi aslında son jenerasyon hazır ama amaç daha fazla para kazanmak olduğu için 1.2.3.jenerasyon diye gider bu (intel de de durum aynı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
28074 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
5 etiket daha amd güncelleme yol haritası mimari yenilik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Ericsson Xperia Neo Video İnceleme 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -24- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim