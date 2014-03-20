Dünyanın akıllı telefon eşliğinde çalışma gösterebilen ilk giyilebilir kas uyarıcısı: SmartMio

Teknolojinin eskiye oranla çok daha iyi şekilde kontrol edilebildiği günümüzde, fiziksel vücut gelişimi de farklı noktalara doğru ilerliyor ve akıllanıyor. Bu doğrultuda özellikle spor yapan kişiler için geliştirilen ve vücudumuzu sarmalayan kaslardan daha fazla performans elde edebilmek adına hazırlanan giyilebilir ürün SmartMio, hayata geçebilmek adına Kickstarter ile benzer yapıda çalışma gösteren Indiegogo'da bağış topluyor.

Alex Pisarev'in başında olduğu 7 kişilik bir takım tarafından geliştirilen SmartMio, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı kendinden yapışkanlı elektrotlar ve yine vücut üzerine yapışarak sabit kalan ana ünite olmak üzere iki parça halinde geliyor. Elektriksel Kas Uyarım (EMS) ya da Nöromusküler Elektriksel Uyarım (NEMS) adlı verilen teknoloji temelinde kas gruplarını eğiten ve normal bir çalışma sürecindeki beyni taklit ederek ufak elektrik akımlarıyla sinirleri uyaran ürün, bu sayede kasların potansiyelinden maksimum seviyede yararlanılmasına imkan tanıyor. Herkesin kullanımına uygun olarak tasarlandığı için iOS ve Android işletim sistemli telefonlara yüklenen özel uygulamasıyla kontrol edilen SmartMio, bağlantı tarafında Bluetooth 4.0 kullanıyor ve 170mAh'lık bataryasıyla bir haftalık standart kullanım senaryolarının altından kalkabiliyor. Uygulaması içerisinde farklı kas grupları için hazır çalışma metotları taşıyan sistem, bir ana üniteyle iki bağımsız uyarı elektrotunu da aktif olarak kullanabiliyor.

Günümüzde birçok profesyonel sporcunun EMS sistemiyle çalışma gösterdiği söyleyen SmartMio geliştiricileri, örnek olarak 8 haftalık EMS eğitimi sonrası bir basketbolcunun %14 oranında daha iyi kısa atlama yapabildiğini ve %17 oranında daha yüksek karşı hareket yapabilme performansına sahip olduğunu belirtiyor. İnce gövde yapısı sayesinde kıyafetlerin içerisine dahi takılabilen SmartMio, özellikle yer verildiği kadarıyla gerçek gücünü etkili bir spor / egzersiz programı ile beraber ortaya koyabiliyor.

Site üzerinden konan 50,000$ hedefin, bitimine 47 gün kala 17,505$'lık kısmını toplayan SmartMio, yapılacak en az 140$ (Dünya çapına 15$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürün için hazırlanan açıklayıcı tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/smartmio-fitness-wearable-jolts-the-body-with-electricity-20321462/