Dünyanın ateş ile gücünü alan ilk kablosuz hoparlörü Pelty bağış desteği arıyor





Pek çok projenin destek arayışına çıktığı ve elde ettiği bağışlarla gerçekleşme imkanı bulduğu topluluk proje destek platformları, pek çok ilginç fikrin ortaya çıkmasına da olanak sağlıyor. Pelty bunlardan birisi.





Pelty temel olarak Bluetooth üzerinden mobil cihazlarla bağlanarak dışarıya ses veren kablosuz bir hoparlör. Ancak onu sıradışı yapan ise gaz lambası şeklindeki tasarımı ve dünyada ilk kez tüm gücünü içerisindeki mum ateşinden alan termo elektrik jeneratörü. Böylece cihaz hiçbir dış enerjiye ihtiyaç duymuyor.





Indiegogo üzerinden bağış desteği arayan Pelty projesi, Gianluca Gamba adlı bir mucit tarafından icat edilmiş. Gamba sistemi tasarlarken, 19. yüzyılda keşfedilen ve iki metal arasından elektriğin geçişine göre ısı farklılığı oluşturan veya ısının farklılaşması ile elektrik enerjisi üreten Peltier soğutucusu adlı termo elektrik üreticisini temel almış.





Peltier soğutucusu oldukça verimsizdi ve elektrik enerjisi üretebilmek için çok aşırı uçlarda ısı değişiminin yaşanması gerekiyordu. Bu yüzden Peltier ismi hiçbir zaman popüler olamadı.





Gamba, Pelty hoparlörünün boşluklarını ve seramik bileşenlerini ısı değişimini maksimize edecek şekilde tasarlamış. Ayrıca Pelty'nin camları delikli olduğu için oluşturulan enerjiyii yüksek seviyede tutabiliyor. Gamba bu sayede Peltier soğutucusunu aslında bir nevi başarılı hale getirmiş.





Pelty içerisinde 3 inçlik bir hoparlör sürücüsü yer alıyor ve ses kalitesinin çok iyi seviyelerde olduğu belirtiliyor. Sürücünün hemen altında elektrik üretici yer alıyor ve 5 saat kullanım süresi sunacak kadar enerji üretebiliyor. Bu haliyle dekoratif bir gaz lambası olarak kulllanmak da mümkün.





Pelty projesi gerçekleşebilmek için 100 000 dolara ihtiyaç duyuyor. Satış fiyatı 360$ olacak olan Pelty, 265$ bağış karşılığında Kasım ayında dağıtıma başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/pelty-the-bluetooth-speaker-powered-by-fire