Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ateş ile gücünü alan ilk kablosuz hoparlörü Pelty bağış desteği arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
219
1
15
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın ateş ile gücünü alan ilk kablosuz hoparlörü Pelty bağış desteği arıyor

Pek çok projenin destek arayışına çıktığı ve elde ettiği bağışlarla gerçekleşme imkanı bulduğu topluluk proje destek platformları, pek çok ilginç fikrin ortaya çıkmasına da olanak sağlıyor. Pelty bunlardan birisi.

Pelty temel olarak Bluetooth üzerinden mobil cihazlarla bağlanarak dışarıya ses veren kablosuz bir hoparlör. Ancak onu sıradışı yapan ise gaz lambası şeklindeki tasarımı ve dünyada ilk kez tüm gücünü içerisindeki mum ateşinden alan termo elektrik jeneratörü. Böylece cihaz hiçbir dış enerjiye ihtiyaç duymuyor.

Indiegogo üzerinden bağış desteği arayan Pelty projesi, Gianluca Gamba adlı bir mucit tarafından icat edilmiş. Gamba sistemi tasarlarken, 19. yüzyılda keşfedilen ve iki metal arasından elektriğin geçişine göre ısı farklılığı oluşturan veya ısının farklılaşması ile elektrik enerjisi üreten Peltier soğutucusu adlı termo elektrik üreticisini temel almış.

Peltier soğutucusu oldukça verimsizdi ve elektrik enerjisi üretebilmek için çok aşırı uçlarda ısı değişiminin yaşanması gerekiyordu. Bu yüzden Peltier ismi hiçbir zaman popüler olamadı. 

Gamba, Pelty hoparlörünün boşluklarını ve seramik bileşenlerini ısı değişimini maksimize edecek şekilde tasarlamış. Ayrıca Pelty'nin camları delikli olduğu için oluşturulan enerjiyii yüksek seviyede tutabiliyor. Gamba bu sayede Peltier soğutucusunu aslında bir nevi başarılı hale getirmiş. 

Pelty içerisinde 3 inçlik bir hoparlör sürücüsü yer alıyor ve ses kalitesinin çok iyi seviyelerde olduğu belirtiliyor. Sürücünün hemen altında elektrik üretici yer alıyor ve 5 saat kullanım süresi sunacak kadar enerji üretebiliyor. Bu haliyle dekoratif bir gaz lambası olarak kulllanmak da mümkün.

Pelty projesi gerçekleşebilmek için 100 000 dolara ihtiyaç duyuyor. Satış fiyatı 360$ olacak olan Pelty, 265$ bağış karşılığında Kasım ayında dağıtıma başlayacak. 

https://www.indiegogo.com/projects/pelty-the-bluetooth-speaker-powered-by-fire Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zerocontrol 5 yıl en beğenilen
360 papel çok be hacı
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bu lafı kullanmayı pek sevmiyorum ama :

265 Dolarlık çöp...

Hocam cihaz tek başına pek kullanışlı olmayabilir (bana göre kullanışlı) ama o teknoloji ile telefon şarjından ilk yardım fenerine kadar bir çok şey yapılabilir o yüzden bence pek çöp sayılmaz.
OverClocK1ngBu lafı kullanmayı pek sevmiyorum ama :265 Dolarlık çöp...Hocam cihaz tek başına pek kullanışlı...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cripo 5 yıl
Başlık önerisi;
"Gücünü Ateşten Alan Dünyanın İlk Kablosuz Hoparlörü Pelty Bağış Desteği Arıyor"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
navolta 5 yıl
Tutmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 5 yıl
5 saat derken? Mum bitince mi yani? Mum yakıyoruz çalışıyor, kapatıyoruz bitiyor. Öyle ise Dag basında günlerce müzik dinlemekten baska neye yarar bilemedim. 30-40 dolar ancak eder, ki hani enteresan bisey aldım bak demekten öteye de geçmeyecek. 100 bin toplayamazlar kanımca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
versamaxx 5 yıl
360$. TR fiatı vergilerle 750-800 TL aralığında olur. 750 TL'ye mum ışığıyla hoparlör, biraz fazla romantik olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gigaerman 5 yıl
benim aklıma gelmişti,yapmışlar bak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
Teknoloji ve düşünce güzel ama kullanılan alet iyi değil onun yerine şarj aleti olsa sen o zaman bağışı gör .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 5 yıl
içine o devasa mumu yerleştirmek yerine o boyutta bir batarya yerleştirse herhalde 5 yerine 15 saat dayanırdı. ama fikir yine de ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 5 yıl
Fosil yakıttan kurtulmak istiyoruz adamlar fosil yakıta götürüyor. Hadi onu geçtim şekil şemal için alınır belki ama kıçı kıytırık peltierle yaptıkları projenin mâliyetleri belli bu kadar etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 5 yıl
Enerji kaynağı çok zekice düşünülmüş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Bu lafı kullanmayı pek sevmiyorum ama :
265 Dolarlık çöp...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
Ne çok insan ekmek yedi şu peltierden arkadaş. Biz de bişey uydursak bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bu lafı kullanmayı pek sevmiyorum ama :

265 Dolarlık çöp...

Hocam cihaz tek başına pek kullanışlı olmayabilir (bana göre kullanışlı) ama o teknoloji ile telefon şarjından ilk yardım fenerine kadar bir çok şey yapılabilir o yüzden bence pek çöp sayılmaz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 5 yıl
Survivordan elenenlere meşale yerine bu iyi gider,hem müzik eşliğinde hem alevli ikisi birarada çözüm :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
219 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Kingston FCR HS3 kart okuyucu video inceleme 5 yıl Kulağınızdaki Su Geçirmez Sony Walkman NWZ-W273S Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim