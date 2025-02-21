Figure AI, Helix’i tanıttı: İnsansı robotlar devrimi başladı

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Tam Boyutta Gör Figure AI’ın kurucusu ve CEO’su Brett Adcock, insansı robotlar için yeni bir makine öğrenimi modeli olan Helix’i tanıttı. Bu açıklama, Adcock’un iki hafta önce, şirketinin OpenAI ile iş birliğinden çekilme kararını duyurmasının ardından geldi. Helix, “genel amaçlı” bir Vision-Language-Action (VLA) modeli olarak öne çıkıyor.

Doğal dilde robot kontrolü

VLA’lar, robotik dünyasında yeni bir fenomen olarak dikkat çekiyor ve görsel ile dil komutlarını kullanarak bilgi işleme yeteneğine sahipler. Helix, benzer bir şekilde çalışıyor; görsel veriyi ve dil komutlarını birleştirerek robotu gerçek zamanlı olarak kontrol ediyor. Figure, "Helix, daha önce eğitimde hiç karşılaşılmamış farklı şekil, boyut, renk ve malzeme özelliklerine sahip binlerce yeni ev eşyasını, doğal dilde bir komut vererek alabilme yeteneği gösteriyor" diye açıklıyor.

Helix’in sunduğu potansiyel ise oldukça heyecan verici: İnsanlar, robotlarına basitçe bir şey yapmalarını söyleyebilecek ve robot bu isteği yerine getirecek. Figure’a göre, Helix, görsel ve dil işleme arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Bir doğal dil komutu aldıktan sonra robot, çevresini görsel olarak değerlendiriyor ve ardından görevi yerine getiriyor.

Bu, en basit nitelendirme ile devrimsel bir adım. Figure, örnekler olarak şu senaryoyu veriyor: “Sağındaki robota çerez torbasını ver” veya “Solundaki robottan çerez torbasını alıp açık çekmecenin içine yerleştir.” Bu örneklerin her ikisi de, bir çift robotun birlikte çalışmasını gerektiriyor. Çünkü Helix, aynı anda iki robotu kontrol edebilecek şekilde tasarlandı ve bir robot, diğerine ev işleri yaparken yardımcı oluyor.

Figure, Helix’i yeni nesil insansı robotu 02 üzerinde ve ev ortamlarında sergiliyor. Evler, robotlar için zorlu bir alan olarak biliniyor, çünkü depo ve fabrikalar gibi sabit bir yapıya sahip değiller.

Helix ile bir kırılma noktasına ulaşılmış olsa da evler, bu robotları test etmek için halen karmaşık ve zorlu bir alan. Özellikle mutfak gibi yerlerde robotları eğitmek, onları farklı ortamlarda geniş bir görev yelpazesiyle karşılaştırmak anlamına geliyor.

Zaten Figure da, “Robotların evlerde faydalı olabilmesi için, özellikle daha önce hiç görmedikleri nesneler için talep üzerine akıllı yeni davranışlar üretebilmeleri gerekecek” diyor.

Helix’in detaylarında neler var?

Helix, bilekler, gövde, baş ve tek tek parmaklar dahil olmak üzere tüm insansı üst vücudun yüksek oranda sürekli kontrolünü sağlayan ilk VLA modeli olarak tanımlanıyor. Helix, aynı zamanda robotlar arasında da eş zamanlı işbirliği yaparak daha önce hiç karşılaşmadıkları nesnelerle karmaşık görevleri yerine getirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Helix, tüm davranışları öğrenmek için tek bir sinir ağı kullanıyor. Bu yaklaşım, robotların nesneleri alıp yerleştirmesinden, çekmeceleri ve buzdolabını kullanmaya kadar her tür görevdeki zorlukları aşmalarını sağlıyor. Diğer modellere kıyasla, Helix herhangi bir görev özelinde ince ayar yapmaya gerek kalmadan bu işlemleri gerçekleştirebiliyor. Helix’in kendisi ise gömülü GPU’lar üzerinde çalışıyor.

Helix ayrıca “System 1, System 2” olarak çift mimari sistemiyle çalışıyor. System 2 (S2), sahne anlama ve dil anlama görevlerini üstleniyor. Bu, robotların birçok farklı nesne ve bağlamda geniş bir genelleme yapmalarına yardımcı oluyor. System 1 (S1) ise hızlı bir şekilde bu semantik temsilleri robot hareketlerine dönüştürüyor. Böylece robot, çevresindeki değişikliklere anında tepki verebiliyor.

Artık insansı robot videolarını izlerken çok fazla etkilenilmediğinin farkındayım ama artık harika şeyler detaylarda gizleniyor. Bir üstteki videoya bakarsanız Helix ile çalışan robotun ellerini başı ile takip ederken, vücudunu da buna göre ayarladığını, parmakları ile kavrama yaptığını görebilirsiniz. Robot, aynı anda birden fazla uzvunu kontrol ediyor. Bunlar daha önce bu hassasiyette olmayan şeylerdi. Tek bir iş için bu hassasiyet eski sistemlerde de sunuluyordu ancak farklı işlerde, bilinmeyen bir görevde bunu yapmak... inanılmaz.

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Figure, robotlarının herhangi bir küçük ev eşyasını "Al” komutuyla alabileceğini keşfettiğini de belirtiyor. Sistematik testlerde robotların cam eşyalar ve oyuncaklardan, araç gereçlere ve kıyafetlere kadar binlerce yeni nesneyi, hiçbir önceden gösterilen örnek veya özel programlama gerektirmeden başarılı bir şekilde işleyebildiği belirtiliyor.

Örneğin, "Çöl eşyasını al" komutuyla, Helix sadece bu soyut kavramla örtüşen bir oyuncak kaktüsü tanımakla kalmıyor, aynı zamanda en yakın eli seçip onu güvenli bir şekilde kavrayacak doğru motor komutlarını da veriyor.

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