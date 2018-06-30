Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri 2019'da kurulucak

Dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden MHI Vestas, 9.5 megawatt gücündeki devasa türbinlerini 2019'da kurmaya başlayacak. Firma kurulum için gerekli olan son sertifikaları da aldı.