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Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri 2019'da kurulucak

Dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden MHI Vestas, 9.5 megawatt gücündeki devasa türbinlerini 2019'da kurmaya başlayacak. Firma kurulum için gerekli olan son sertifikaları da aldı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
6,2b
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18
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Danimarka merkezli enerji firması MHI Vestas, dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini 2019'da kurmaya başlıyor. Danimarkalı firma, amiral gemisi modeli V164'ün 9.5 megawatt gücündeki versiyonunun yapılan son testlerden de başarıyla geçtiğini ve kurulum için gerekli olan sertifikaların alındığını açıkladı.

MHI Vestas'ın yeni 9.5 MW'lık devasa türbinleri, geçtiğimiz aylarda İskoçya açıklarına kurulan 8.8 MW gücündeki V164 türbinlerinin geliştirilmiş ve özelleştirilmiş bir versiyonu. MHI Vestas'ın ifadelerine göre 9.5 MW'lık bu devasa türbinlerden sadece 1 tanesi, tam 9500 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte. Ayrıca 187 metrelik uç yüksekliğine sahip olan türbinlerin kanat genişliği ise 80 metre olarak belirtilmiş. 9.5 MW'lık geliştirilmiş türbinler boyutlar anlamında bir önceki versiyon olan 8.8 MW'lık türbinlerle benzerlik gösteriyor.

MHI Vestas olarak çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve başarılarını buna borçlu olduklarını belirten Henrik Baek Jorgensen,"Dünyanın en büyük rüzgar türbinini duyurduktan hemen bir yıl sonra son sertifikalarını almak kolay bir iş değil. MHI Vestas ekibiyle gurur duyuyorum." sözlerini kullanıyor.

MHI Vestas'ın yeni 9.5 MW'lık türbinleri ilk kez 2019'un sonlarına doğru Belçika açıklarına kurulacak. 

https://cleantechnica.com/2018/06/29/worlds-largest-wind-turbine-passes-final-hurdle/ Yorum Yaz
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The Thanos 11 ay en beğenilen
1 tanesi 9500 hane. muhteşem. hane başına 5 kişi desek yaklaşık 50000 kişi. bu rakamlar çok büyük.
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They Killed Kenny 11 ay
En büyük filan deyince Türkiye'de yapılıyor sandım. Sonra seçimin geçtiğini hatırladım rahatladım
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Hobar 11 ay Tugrul_512bit
Nükleer santral yakınında oturmaktan gocunmam. Etrafa har har radyasyon saçan bir şey değil. Eğitimim o yönde değil ama olsaydı çalışmak da isterdim.
ted.com/...
Ayrıca mevcut yönetimden memnunum olduğumu söylemedim. Bunlardan kurtulamıyorsanız sebebi muhafazakar kesimi adam yerine koymayan önceki yönetimler. Sorunun kaynağı olan şey çözüm olamaz.
Nükleer santral yakınında oturmaktan gocunmam. Etrafa har har radyasyon saçan bir şey değil. Eğitimim o yönde değil ama olsaydı çalışmak da isterdim.
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1 Yanıt Yanıtla +8
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agent1453 11 ay
Umarım ülkemizede zararsız enerji kaynakları kurulur.
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frostburn 11 ay
İyi bir alt versiyonu ucuzlar , çek , parapuan falan da verirse kaçırmamak lazım
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fhrstw 11 ay
Arkadaşlar davulun sesi uzaktan hoş gelir rüzgar güllerinin devamlılığı yok güneş enerjisi daha stabil ülkemiz için öyle çılgınca rüzgar yok ama güneydoğu ve konya başta olmak üzere solar sistemler yaparsak ve bataryalarla bunları desteklersek anlamlı olur adamlar kuzey ülkesi güneş yok doğru dürüst şimdi danimarkayla türkiyeyi kıyaslamak salakça olur ama bizim kesinlikle devasa çapta solar çiftlikler inşa etmemiz şart Devlete sesleniyorum Allah için kurun şunu paramız başkasına gidiyor emeğimiz alın terimiz.
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gun 11 ay
Bizim Ege’ye, Marmara’ya, Akdeniz’e yada Karadeniz’e niye kurmuyoruz denizler mi uygun değil derin yada rüzgar mı az bilen var mı ?
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Erwin-Rommel 11 ay gun
Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisine çok uygun bir ülkeyiz aslında. Ama ne yazık ki bu potansiyeli değerlendiremiyoruz.
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They Killed Kenny 11 ay
En büyük filan deyince Türkiye'de yapılıyor sandım. Sonra seçimin geçtiğini hatırladım rahatladım
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a_y_k_u_t 11 ay
Ben nükleeri destekliyorum ama türkiyede nükleer olmasını desteklemiyorum. Düşün mesela bir fedöcü, pkklı ve ya ergenekoncu gelecek nükleer santrale saldırı düzenleyecek. Santral patlayacak, her tarafa sızacak, Tayyip çıkıp radyasyonlu kek yiyip sıkıntı yok diyecek falan filan...
2 Yanıt Yanıtla +3
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Hobar 11 ay a_y_k_u_t
Bu konuda derinlemesine bilgi sahibi değilim ancak nükleer santralin öyle birkaç kişinin sabotajıyla patlatılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Yapılan her işlemin bir sürü prosedürü ve onay aşaması mutlaka vardır. O kadar kolay olsaydı soğuk savaş zamanında Rusya nasadaki ajanların yarısını nükleer santrallere soksa abd yi bitirirdi
.
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METEHAN88 11 ay a_y_k_u_t
"Ergenekoncu" diye birşey yok bunu Fetöcülerin tezgahladığından haberin yok mu?
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firat_kilic 11 ay
pervane dönerken ürettiği emf frekansları baş ağrısı mide bulantısı yapıyor yakınında hayvanlar yem yemiyor... nedir bu enerji açlığı... kainatı yediniz bir türlü bitmediniz ! meditasyon öneriyorum tüm dünyaya... sidik yarışının sonu yok.. yarış yarmak yar kökten gelir.. birbirinizi yarmayın...
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The Thanos 11 ay en beğenilen
1 tanesi 9500 hane. muhteşem. hane başına 5 kişi desek yaklaşık 50000 kişi. bu rakamlar çok büyük.
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Tugrul_512bit 11 ay
Gelgit enerjisini, güneş enerjisini, rüzgar enerjisini ve insan enerjisini tam kullanabilirsek petrole ve nükleere hiç gerek yok.
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Hobar 11 ay Tugrul_512bit
Hiçbiri devamlılı ve kararlı bir şekilde enerji vermiyor. Ayrıca o kadar da çevreci değiller. Rüzgar, güneş, hidroelektrik hepsinin bulunduğu bölgeye az çok zararı var. Nükleer bunlardan çok daha çevreci ve güvenilir. İnce'ye sırf nükleer enerjiye karşıyım dediği için oy vermedim

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