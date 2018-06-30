Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri 2019'da kurulucak

Danimarka merkezli enerji firması MHI Vestas, dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini 2019'da kurmaya başlıyor. Danimarkalı firma, amiral gemisi modeli V164'ün 9.5 megawatt gücündeki versiyonunun yapılan son testlerden de başarıyla geçtiğini ve kurulum için gerekli olan sertifikaların alındığını açıkladı.
MHI Vestas'ın yeni 9.5 MW'lık devasa türbinleri, geçtiğimiz aylarda İskoçya açıklarına kurulan 8.8 MW gücündeki V164 türbinlerinin geliştirilmiş ve özelleştirilmiş bir versiyonu. MHI Vestas'ın ifadelerine göre 9.5 MW'lık bu devasa türbinlerden sadece 1 tanesi, tam 9500 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte. Ayrıca 187 metrelik uç yüksekliğine sahip olan türbinlerin kanat genişliği ise 80 metre olarak belirtilmiş. 9.5 MW'lık geliştirilmiş türbinler boyutlar anlamında bir önceki versiyon olan 8.8 MW'lık türbinlerle benzerlik gösteriyor.
MHI Vestas olarak çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve başarılarını buna borçlu olduklarını belirten Henrik Baek Jorgensen,"Dünyanın en büyük rüzgar türbinini duyurduktan hemen bir yıl sonra son sertifikalarını almak kolay bir iş değil. MHI Vestas ekibiyle gurur duyuyorum." sözlerini kullanıyor.
MHI Vestas'ın yeni 9.5 MW'lık türbinleri ilk kez 2019'un sonlarına doğru Belçika açıklarına kurulacak.
MHI Vestas'ın yeni 9.5 MW'lık devasa türbinleri, geçtiğimiz aylarda İskoçya açıklarına kurulan 8.8 MW gücündeki V164 türbinlerinin geliştirilmiş ve özelleştirilmiş bir versiyonu. MHI Vestas'ın ifadelerine göre 9.5 MW'lık bu devasa türbinlerden sadece 1 tanesi, tam 9500 evin 24 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte. Ayrıca 187 metrelik uç yüksekliğine sahip olan türbinlerin kanat genişliği ise 80 metre olarak belirtilmiş. 9.5 MW'lık geliştirilmiş türbinler boyutlar anlamında bir önceki versiyon olan 8.8 MW'lık türbinlerle benzerlik gösteriyor.
MHI Vestas olarak çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve başarılarını buna borçlu olduklarını belirten Henrik Baek Jorgensen,"Dünyanın en büyük rüzgar türbinini duyurduktan hemen bir yıl sonra son sertifikalarını almak kolay bir iş değil. MHI Vestas ekibiyle gurur duyuyorum." sözlerini kullanıyor.
MHI Vestas'ın yeni 9.5 MW'lık türbinleri ilk kez 2019'un sonlarına doğru Belçika açıklarına kurulacak.
https://cleantechnica.com/2018/06/29/worlds-largest-wind-turbine-passes-final-hurdle/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Ayrıca mevcut yönetimden memnunum olduğumu söylemedim. Bunlardan kurtulamıyorsanız sebebi muhafazakar kesimi adam yerine koymayan önceki yönetimler. Sorunun kaynağı olan şey çözüm olamaz.