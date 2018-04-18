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Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez havalanmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch, önümüzdeki yaz aylarında ilk kez havalanacak. Kanat genişliği tam 117 metre olan dev uçak, en son Şubat ayında bir taksi testi gerçekleştirmişti.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen'ın şirketi Stratolaunch Systems, dünyanın en büyük uçağını bu yaz ilk kez havalandırmayı planlıyor. Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesiyle uzay araştırmalarında görev alacak.

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Virgin Galactic'in ünlü uzay aracı SpaceShipOne'ı üretmesiyle de bilinen ABD'li firma Scaled Composites'ın inşa ettiği Stratolaunch, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, roketleri yaklaşık 10 bin kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak. Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.

Paul Allen'ın 2011 yılında duyurduğu Stratolaunch, bugüne kadar iki kez taksi testine çıktı. Bunlardan ikincisi hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşmişti. Bu test sırasında saatte 75 kilometre hıza ulaşan dev uçak, kalkış öncesinde önemli bir basamağı daha geride bırakmıştı.


Stratolaunch önümüzdeki yaz aylarında ilk kez havalanmadan önce üç farklı taksi testi daha gerçekleştirecek. SpaceNews'de yer alan bilgilere göre Paul Ellen'ın ekibi bu testlerde saatte 222 kilometre hıza kadar ulaşmayı hedefliyor. Testlerin başarıyla sonlanması halinde Stratolaunch da uçuşa hazır bir hale gelmiş olacak.

Tabi yaz aylarındaki bu ilk test uçuşu başarıyla sonlansa dahi Federal Havacılık Kurulu'nun Stratolaunch Systems'a uzay görevleri için gerekli olan izinleri çıkarması yaklaşık 18-24 ay arası bir zaman alacak. Dolayısıyla Stratolaunch'un ilk resmi görevinin 2020 yılı gibi gerçekleşmesi bekleniyor.  

http://spacenews.com/stratolaunch-planning-first-aircraft-flight-this-summer/ Yorum Yaz
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brshr 1 yıl
İkiye ayrılmadan uçtuğunu görmeyi merakla bekliyorum.
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bilgehankalkan 1 yıl
10 bin kilometre kısmında çeviri hatası olmuş sanıyorum.
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