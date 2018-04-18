Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez havalanmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch, önümüzdeki yaz aylarında ilk kez havalanacak. Kanat genişliği tam 117 metre olan dev uçak, en son Şubat ayında bir taksi testi gerçekleştirmişti.