Talon-A TA-1: İnsansız otonom araç ilk uçuşunda Mach 5’e ulaştı

Stratolaunch’tan kritik başarı
Krevor, uçuş testinde amaçlarına ulaştıklarını ve müşteriler için inanılmaz miktarda veri topladıklarını söyledi. Talon-A TA-1, 1.000 kiloya kadar yük taşıyabilen insansız, roket motorlu bir araç olarak tasarlandı ancak bu bir test platformu konumunda. Firma bu platformun nihayetinde tekrar kullanılabilir olmasını hedefliyor. Gerçekleştirilen testin böyle bir amacı olmasa da yapılan açıklamaya göre Stratolaunch, bir sonraki araç olan TA-2 yeniden kullanılabilir ilk hipersonik araç olacak. Bu aracın yılın ikinci yarısında uçuş testlerine başlaması planlanırken, bir diğer yeniden kullanılabilir araç olan TA-3 de yapım aşamasında. Firma aynı zamanda Talon-Z adı verilen ve Mach 10'a kadar uçabilen daha büyük bir hipersonik araç geliştirmeyi planlıyor. Firmanın ABD Hava Kuvvetleri ile yakın bir ilişkisi bulunuyor.
Bu arada TA-1’in uçuşu, araca güç veren Hadley motorunu geliştiren Ursa Major şirketi için de bir dönüm noktası oldu. Sıvı oksijen ve kerosen itici gazlar kullanan bu motor 5,000 libre itme gücü üretebiliyor. Stratolaunch, Hadley motorunun uçuşta yaklaşık 200 saniye boyunca ateşlendiğini söylerken tüm beklentilerin karşılandığını belirtti.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/stratolaunch-achieves-1st-powered-flight-of-ta-1-hypersonic-vehicle-at-mach-5 https://www.prnewswire.com/news-releases/stratolaunch-celebrates-first-powered-flight-of-ta-1-test-vehicle-302084722.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.