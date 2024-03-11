Talon-A TA-1: İnsansız otonom araç ilk uçuşunda Mach 5’e ulaştı

Tam Boyutta Gör Stratolaunch, Talon-A test aracı TA-1’in ilk motorlu uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Yapılan mürettebatsız test uçuşunda firma, yüksek süpersonik hızlara ulaştı. Test aracı Talon-A TA-1, Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan şirketin devasa Roc uçağına bağlı olarak havalandı ve yüksek irtifadayken fırlatıldı. Bu uçuş, yeniden kullanılabilir hipersonik uçuş yeteneğinin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Stratolaunch’tan kritik başarı

Tam Boyutta Gör Kanat açıklığı (117 metre) bakımından dünyanın en büyüğü Roc uçağına bağlı olarak havalanan ve yüksek irtifada fırlatılan Talon-A TA-1, planlandığı gibi okyanusa dalmadan önce ses hızının beş katı olan Mach 5'e yakın hızlara ulaştı. Firma spesifik olarak irtifa ya da maksimum hız verilerini “özel anlaşmalar” nedeniyle açıklamasa da CEO Zachary Krevor, yaptığı açıklamada hipersonik uçuşa yaklaşan yüksek süpersonik hızlara ulaştıklarını doğruladı. Hipersonik uçuş tipik olarak Mach 5'ten daha yüksek hızlar olarak tanımlanıyor.

Krevor, uçuş testinde amaçlarına ulaştıklarını ve müşteriler için inanılmaz miktarda veri topladıklarını söyledi. Talon-A TA-1, 1.000 kiloya kadar yük taşıyabilen insansız, roket motorlu bir araç olarak tasarlandı ancak bu bir test platformu konumunda. Firma bu platformun nihayetinde tekrar kullanılabilir olmasını hedefliyor. Gerçekleştirilen testin böyle bir amacı olmasa da yapılan açıklamaya göre Stratolaunch, bir sonraki araç olan TA-2 yeniden kullanılabilir ilk hipersonik araç olacak. Bu aracın yılın ikinci yarısında uçuş testlerine başlaması planlanırken, bir diğer yeniden kullanılabilir araç olan TA-3 de yapım aşamasında. Firma aynı zamanda Talon-Z adı verilen ve Mach 10'a kadar uçabilen daha büyük bir hipersonik araç geliştirmeyi planlıyor. Firmanın ABD Hava Kuvvetleri ile yakın bir ilişkisi bulunuyor.

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Bu arada TA-1’in uçuşu, araca güç veren Hadley motorunu geliştiren Ursa Major şirketi için de bir dönüm noktası oldu. Sıvı oksijen ve kerosen itici gazlar kullanan bu motor 5,000 libre itme gücü üretebiliyor. Stratolaunch, Hadley motorunun uçuşta yaklaşık 200 saniye boyunca ateşlendiğini söylerken tüm beklentilerin karşılandığını belirtti.

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Stratolaunch, insansız aracının ilk uçuşunda Mach 5’e ulaştı!