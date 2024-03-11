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    Talon-A TA-1: İnsansız otonom araç ilk uçuşunda Mach 5’e ulaştı

    Stratolaunch tarafından geliştirilen insansız Talon-A-1 aracı, gerçekleştirdiği ilk motorlu uçuş testinde Mach 5’e çok yaklaştı. Talon-A TA-1, şirketin devasa Roc taşıyıcı uçağından fırlatıldı.
    Stratolaunch, insansız aracının ilk uçuşunda Mach 5’e ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Stratolaunch, Talon-A test aracı TA-1’in ilk motorlu uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Yapılan mürettebatsız test uçuşunda firma, yüksek süpersonik hızlara ulaştı. Test aracı Talon-A TA-1, Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan şirketin devasa Roc uçağına bağlı olarak havalandı ve yüksek irtifadayken fırlatıldı. Bu uçuş, yeniden kullanılabilir hipersonik uçuş yeteneğinin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

    Stratolaunch’tan kritik başarı

    Stratolaunch, insansız aracının ilk uçuşunda Mach 5’e ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Kanat açıklığı (117 metre) bakımından dünyanın en büyüğü Roc uçağına bağlı olarak havalanan ve yüksek irtifada fırlatılan Talon-A TA-1, planlandığı gibi okyanusa dalmadan önce ses hızının beş katı olan Mach 5'e yakın hızlara ulaştı. Firma spesifik olarak irtifa ya da maksimum hız verilerini “özel anlaşmalar” nedeniyle açıklamasa da CEO Zachary Krevor, yaptığı açıklamada hipersonik uçuşa yaklaşan yüksek süpersonik hızlara ulaştıklarını doğruladı. Hipersonik uçuş tipik olarak Mach 5'ten daha yüksek hızlar olarak tanımlanıyor.

    Krevor, uçuş testinde amaçlarına ulaştıklarını ve müşteriler için inanılmaz miktarda veri topladıklarını söyledi. Talon-A TA-1, 1.000 kiloya kadar yük taşıyabilen insansız, roket motorlu bir araç olarak tasarlandı ancak bu bir test platformu konumunda. Firma bu platformun nihayetinde tekrar kullanılabilir olmasını hedefliyor. Gerçekleştirilen testin böyle bir amacı olmasa da yapılan açıklamaya göre Stratolaunch, bir sonraki araç olan TA-2 yeniden kullanılabilir ilk hipersonik araç olacak. Bu aracın yılın ikinci yarısında uçuş testlerine başlaması planlanırken, bir diğer yeniden kullanılabilir araç olan TA-3 de yapım aşamasında. Firma aynı zamanda Talon-Z adı verilen ve Mach 10'a kadar uçabilen daha büyük bir hipersonik araç geliştirmeyi planlıyor. Firmanın ABD Hava Kuvvetleri ile yakın bir ilişkisi bulunuyor.

    Bu arada TA-1’in uçuşu, araca güç veren Hadley motorunu geliştiren Ursa Major şirketi için de bir dönüm noktası oldu. Sıvı oksijen ve kerosen itici gazlar kullanan bu motor 5,000 libre itme gücü üretebiliyor. Stratolaunch, Hadley motorunun uçuşta yaklaşık 200 saniye boyunca ateşlendiğini söylerken tüm beklentilerin karşılandığını belirtti.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/stratolaunch-achieves-1st-powered-flight-of-ta-1-hypersonic-vehicle-at-mach-5 https://www.prnewswire.com/news-releases/stratolaunch-celebrates-first-powered-flight-of-ta-1-test-vehicle-302084722.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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