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Mars'ta "robotik arılar" uçacak: İşte NASA'nın muhteşem projesi

Mars keşif programlarını hızlandırmak isteyen ABD uzay ajansı NASA, 125 bin dolarlık yatırımla yepyeni bir projeye start verdi. İşte uzay ajansının yeni projesinin detayları:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,5b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2030'lu yıllarda Mars'a insan indirme planlarına hız kesmeden devam eden NASA, Kızıl Gezegen'in keşif sürecini hızlandırmak için çok ilginç bir proje ortaya çıkardı. Amerikan uzay ajansı, Mars üzerinde "robotik arılar" uçuşturarak gezegeni araştırmayı planlıyor.

NASA'dan tam 125 bin dolarlık yatırım alan "Marsbees" projesi, Alabama Üniversitesi'nde görev yapan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilecek. Araştırmacıların ifadelerine göre robot arıların boyutları yaklaşık bir yaban arısı ebatlarında olacak. Mars'ın atmosfer şartlarına karşı koyabilecek şekilde tasarlanacak olan bu küçük robot arılar; mineral ve gaz örnekleri toplayacak, canlılık izleri arayacak ve Kızıl Gezegen'in topoğrafik bir haritasını çıkarmaya yardımcı olacak.

Ayrıca Bkz. "İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan dev uzay gemisi, Los Angeles'ta üretilecek"
Keşif çalışmalarını otonom bir şekilde sürdürebilecek olan Mars arıları, ayrıca yine NASA'nın geliştireceği bir gözlem aracıyla ile birlikte Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak. Bu gözlem aracı robot arılar için bir komut ve sarj merkezi olarak görev yapacak. Ayrıca arılar tarafından toplanan verileri Dünya'ya iletme gibi bir görevi de olacak.
Mars'ta
 

Neden robot arılar?


NASA, robotik arılar kullanarak Kızıl Gezegen'i keşfetme planının birçok avantajı olacağını belirtiyor. Öncelikle bu robotlardan onlarcasını Mars'a göndermeyi planladıklarını söyleyen NASA, uçarak ve otonom bir şekilde hareket edebilen bir robot sürüsüyle beraber keşif çalışmalarının çok daha esnek bir şekilde sürdürülebileceğini düşünüyor. Kayalık ve dağlık Mars yüzeyinde uçarak keşif yapmanın çok daha kolay olacağını belirten uzay ajansı, son olarak birden fazla robottan oluşan keşif ağının bulguların doğruluğunu da artıracağını ifade ediyor.

Mars'taki yer çekiminin Dünya'dakinin yaklaşık üçte biri kadar olması nedeniyle "Mars Arıları" projesinin çok daha uygulanabilir olacağı düşünülüyor. Ancak elbette proje şu an için henüz çok erken evrelerinde bulunuyor. Alabama Üniversitesi araştırmacıları, benzer robotik arı projeleri üzerinde çalışan Japon bir ekiple beraber önümüzdeki dönemlerde Mars atmosferinde görev yapabilecek robotların geliştirme sürecine başlayacak.

Bakalım robot arıların Mars'ta uçmaya başladığını görebilecek miyiz.

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/nasa-marsbees-mars-bees/ Yorum Yaz
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muratai 1 yıl en beğenilen GuvenDMRK
GuvenDMRK
Önce dünyanın dışına herhangi bir şeyi (mesela 1 taş parçası filan) atsın'lar da sonra icad ettikleri hayali gezegenlere becerebiliyorlarsa birşeyler göndersinler, burası dünya burdan çıkış yok.


Dedi meczubun biri... o iletisimi saglayan uydularda uzayda degil yer altinda zaten dimi?
GuvenDMRKÖnce dünyanın dışına herhangi bir şeyi (mesela 1 taş parçası filan) atsın'lar da sonra icad ettikleri hayali gezegenlere becerebil...
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GuvenDMRK 1 yıl
Önce dünyanın dışına herhangi bir şeyi (mesela 1 taş parçası filan) atsın'lar da sonra icad ettikleri hayali gezegenlere becerebiliyorlarsa birşeyler göndersinler, burası dünya burdan çıkış yok.
4 Yanıt Yanıtla +1
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muratai 1 yıl GuvenDMRK
GuvenDMRK
Önce dünyanın dışına herhangi bir şeyi (mesela 1 taş parçası filan) atsın'lar da sonra icad ettikleri hayali gezegenlere becerebiliyorlarsa birşeyler göndersinler, burası dünya burdan çıkış yok.


Dedi meczubun biri... o iletisimi saglayan uydularda uzayda degil yer altinda zaten dimi?
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EmuMaster 1 yıl GuvenDMRK
Bak şimdi adamların hayal dünyasını yıktın.Daha gidip mars''a patates ekip kızartma yiyeceklerdi.
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Spider_hip 1 yıl GuvenDMRK
Artık hani ülkemizde de Tubitak Gözlemevi var. Hani oraya gidip bir baksanız diyeceğim ama hadi çok sapa kalıyor diyelim. Günümüzde 1000-2000TL lik kameralarla teleskoplarla Ay'ın harika görüntülerine kendiniz vakıf olabiliyorsunuz. NEXSTAR EVOLUTION 8, 9 veya 9.25 gibi cihazlarla nebulaları dahi görüntüleyebiliyorsunuz. Mars'ın fena olmayan görüntülerini yakalayabiliyorsunuz. Ki bunları dağ tepe çıkmadan, astronomi için kıytırık sayılabilecek şehirlerden yapabiliyorsunuz. Hele bir de astronomiye uygun bölgelerden, temiz bir gökyüzü ile baksanız baya bir ufkunuz genişler.
Benim merak ettiğim hayatınızda hiç teleskop kullanıp kullanmadan böyle bir yorum attığınız? Ama cevabı gerçi zaten ben biliyorum. Hep söylemişimdir, sizin kafadakiler, eğer yabancılar teknolojilerini paylaşmıyor olsa, şu an internete, bilgisayara, cep telefonlarına inanmıyor olurdu. Nanometrik işlemci mi? Yok artık uydurmayın. Heee dünyanın her ucundaki insana bilgisayar denen aletle bağlanılıyormuş. Tabi tabi. Hı hı, tabi kesin, kablo olmadan telefonla görüşülüyormuş. Hahahah yok artık, tabi hatta görüntülü konuşuluyormuş. Bunlar hep Abd lilerin falan uydurması, yok öyle şeyler inanmayın. Kendilerini büyük göstermek için yapıyorlar. Öyle bir şey olsa niye bizde, ortadoğuda hiç öyle bir şey olmasın. Bir tek orada mı oluyormuş?
Aynı bunları derdiniz eğer bu teknolojileri keşfedenler kendi sınırlarına sinek dahi sokmasalar, kimse girip çıkamasaydı, teknolojilerini de paylaşmasalardı. Şu an internet, tv, pc kullanan sayılı bir kaç ülke olurdu. Diğer ülkelerdeki çoğu insan da, ki siz de dahil, yukarıda yazdıklarımı derdiniz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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eulogy 1 yıl
Mars atmosferi dünyaya oranla %70 daha az yoğun ve hava yoğunluğu oranı aerodinamiği, manevra kabiliyetini doğrudan etkiliyor. Üstelik bildiğim kadarıyla yoğunluk ile kaldırma kuvveti arasındaki oran fonksiyonu logaritmik.
Bir diğer pronlem de mars'taki toz problemi. Marsta mekaniği etkileyebilecek yapıda çok fazla ince toz var.
Bu iki problem için ciddi anlamda ileri bir teknoloji gerekiyor.
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aktorun 1 yıl eulogy
Aynen öyle. Gerçekten teknolojik olarak haberde geçen tarzdaki bir otonom sistemi, uzun vadeli çalıştırabilmek için çok yol almalılar. Ama üniversite için, projede çalışacak bilim adamları, mühendisler için güzel bir deneyim olacağı kesin, başarılı olsun olmasın.
Bu nedenle ki Mars'ta Ay'da koloni kurmak şu an için imkansız gibi. Oraya robot/canlı göndermek görece kolay. Ama gönderilen robotu/canlıyı orada uzun süre fonksiyonel/sağlıklı tutmak zor olanı. Hele geri getirmek...
İşte Nasa ile SpaceX (Elon Musk) ın farkı burada. Elon Musk bu konuda naya bir hayalci kalıyor.
youtube.com/...
Nasa'da çalışan bir Türk bilim insanı ile yapılan söyleşiyi paylaşayım sizlerle. Vaktiniz olursa izleyin.
(Arkadaşlar Dünya düzdür, yörüngede uydu yok, Ay'a Mars'a gidilmedi tarzı çıkışlar yapan trollere/zevzeklere prim yaptırmayın. Onlarla en iyi mücadele onları sallamamak olacaktır)
1 Yanıt Yanıtla +1
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Tugrul_512bit 1 yıl
Önce dünyada yapsınlar, terörisleri bunlarla bulsunlar ve avlasınlar. Masum vatandaşlara zarar gelmesin.
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Shen 1 yıl
Black Mirror gerçek oluyor
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HABERİN ETİKETLERİ
nasa, robotik ve
7 etiket daha uzay araştırmaları insansız mars görevleri robotik arılar marsbees Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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