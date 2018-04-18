Mars'ta "robotik arılar" uçacak: İşte NASA'nın muhteşem projesi

Mars'a insan indirme planlarına hız kesmeden devam eden NASA, Kızıl Gezegen'in keşif sürecini hızlandırmak için çok ilginç bir proje ortaya çıkardı. Amerikan uzay ajansı, Mars üzerinde "robotik arılar" uçuşturarak gezegeni araştırmayı planlıyor.



NASA'dan tam 125 bin dolarlık yatırım alan "Marsbees" projesi, Alabama Üniversitesi'nde görev yapan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilecek. Araştırmacıların ifadelerine göre robot arıların boyutları yaklaşık bir yaban arısı ebatlarında olacak. Mars'ın atmosfer şartlarına karşı koyabilecek şekilde tasarlanacak olan bu küçük robot arılar; mineral ve gaz örnekleri toplayacak, canlılık izleri arayacak ve Kızıl Gezegen'in topoğrafik bir haritasını çıkarmaya yardımcı olacak.



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Keşif çalışmalarını otonom bir şekilde sürdürebilecek olan Mars arıları, ayrıca yine NASA'nın geliştireceği bir gözlem aracıyla ile birlikte Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak. Bu gözlem aracı robot arılar için bir komut ve sarj merkezi olarak görev yapacak. Ayrıca arılar tarafından toplanan verileri Dünya'ya iletme gibi bir görevi de olacak. 2030'lu yıllardaplanlarına hız kesmeden devam eden NASA, Kızıl Gezegen'in keşif sürecini hızlandırmak için çok ilginç bir proje ortaya çıkardı. Amerikan uzay ajansı, Mars üzerindeuçuşturarak gezegeni araştırmayı planlıyor.NASA'dan tam 125 bin dolarlık yatırım alanprojesi, Alabama Üniversitesi'nde görev yapan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilecek. Araştırmacıların ifadelerine göre robot arıların boyutlarıebatlarında olacak. Mars'ın atmosfer şartlarınatasarlanacak olan bu küçük robot arılar; mineral ve gaz örnekleri toplayacak,ve Kızıl Gezegen'in topoğrafik bir haritasını çıkarmaya yardımcı olacak.Keşif çalışmalarını otonom bir şekilde sürdürebilecek olan Mars arıları, ayrıca yine NASA'nın geliştireceğiKızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak. Bu gözlem aracı robot arılar içinolarak görev yapacak. Ayrıca arılar tarafından toplanan verileri Dünya'ya iletme gibi bir görevi de olacak.

Neden robot arılar?

NASA, robotik arılar kullanarak Kızıl Gezegen'i keşfetme planının birçok avantajı olacağını belirtiyor. Öncelikle bu robotlardan onlarcasını Mars'a göndermeyi planladıklarını söyleyen NASA, uçarak ve otonom bir şekilde hareket edebilen bir robot sürüsüyle beraber keşif çalışmalarının çok daha esnek bir şekilde sürdürülebileceğini düşünüyor. Kayalık ve dağlık Mars yüzeyinde uçarak keşif yapmanın çok daha kolay olacağını belirten uzay ajansı, son olarak birden fazla robottan oluşan keşif ağının bulguların doğruluğunu da artıracağını ifade ediyor.



Mars'taki yer çekiminin Dünya'dakinin yaklaşık üçte biri kadar olması nedeniyle "Mars Arıları" projesinin çok daha uygulanabilir olacağı düşünülüyor. Ancak elbette proje şu an için henüz çok erken evrelerinde bulunuyor. Alabama Üniversitesi araştırmacıları, benzer robotik arı projeleri üzerinde çalışan Japon bir ekiple beraber önümüzdeki dönemlerde Mars atmosferinde görev yapabilecek robotların geliştirme sürecine başlayacak.



Bakalım robot arıların Mars'ta uçmaya başladığını görebilecek miyiz.

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/nasa-marsbees-mars-bees/