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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi kripto para dünyasına girebilir

Yönetimi altında 6 trilyonun üzerinde varlık bulunan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock kripto paraları ve blockchain dünyasını araştırmak için ekip kurdu.
10 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi kripto para dünyasına girebilir
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Otuzdan fazla ülkede yatırım danışmanlığı yapan ve 6.3 trilyon dolarlık bir portföyü yöneten ABD'li şirket BlackRock, kripto para dünyasında heyecan yaratan bir karara imza attı. Financial News gazetesinin haberine göre şirket kripto paraları ve kripto paraların temelinde yatan blockchain teknolojisini araştırmak için ekip kurdu. Farklı konularda alanında uzman kişilerden oluştuğu belirtilen ekip; şirketin rakiplerinin kripto paralar konusunda neler yaptıklarını ele alırken ''BlackRock'ın vadeli işlem sözleşmeleriyle Bitcoin'e yatırım yapması gerekip gerekmediğini'' de inceleyecek.


Bitcoin hakkında olumsuz konuşmuştu 

BlackRock'la ilgili ortaya atılan bu iddia kripto para topluluklarında geniş yankı bulsa da şirketin geçmişte kullandığı ifadeler henüz unutulmuş değil. BlackRock'ın küresel yatırım stratejisti Richard Turnill, geçtiğimiz yıl ekim ayında yaptığı açıklamasında o dönemde Bitcoin'de meydana gelen yükselişin pek çok açıdan ''balon'' özelliği taşıdığını dile getirmişti. BlackRock CEO'su Larry Fink ise Bitcoin ile kara para aklama faaliyetlerini bağdaştırarak Bitcoin'e sıcak bakmadığını gözler önüne sermişti.


Tabi geçen süre zarfından hem yöneticilerin düşünceleri değişmiş olabilir. Hatırlanacağı üzere ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, geçtiğimiz yıl Bitcoin'in dolandırıcılık olduğunu açıklamış ve bir gün muhakkak patlayacağını dile getirmişti. Dimon bu yılın başında yaptığı açıklamasında ise kullandığı ifadelerden ötürü pişmanlık duyduğunu bildirmişti.


Piyasayı canlandırdı 

Portföyü; ABD ve Çin haricinde dünyadaki bütün ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılasından fazla olan BlackRock, aldığı yatırım kararlarıyla herhangi bir küresel pazarda dalgalanmaya neden olabilecek güçte. Bugün çıkan haberlerin ardından bu gücü kripto para piyasasında da görmek mümkün. Yaklaşık 5 gündür 6200-6300 dolar değerine sahip olan Bitcoin'in değeri haberlerin ardından 6617 dolara kadar yükseldi. Bitcoin'in yanı sıra Ether, Ripple ve Bitcoin Cash gibi piyasa değeri itibariyla önde gelen diğer kripto para birimlerinde de gün içinde yüzde 5 civarında artış gözlemlendi. 


https://ethereumworldnews.com/market-reacts-as-6-trillion-asset-manager-blackrock-eyes-crypto-space/ Yorum Yaz
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orientem 10 ay
Haber gece yapıldı kimsenin umrunda olmadı sonra Bitcoin'in fiyatı artınca hemen buna bağladılar ardından da yalanlama geldi şirketten.
bloomberg.com/...
Yalan olumlu haberle piyasayı olumsuz etkilemeye çalışmaları da enteresan bir manipülasyon denemesi bence.
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sniper23 10 ay orientem
Yalan haber olsa bile en ufak bir olumlu haberde piyasa uçmaya meraklı
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