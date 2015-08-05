Dünyanın en gelişmiş MOBA/MMO oyuncu faresi: Corsair SCIMITAR RGB

Kısa süre önce oyuncu tarafı için yelken tasarım logosuna geri dönen Corsair, dünyanın en gelişmiş MOBA/MMO oyuncu faresi olarak lanse ettiği SCIMITAR RGB'yi görücüye çıkarttı.

Çok fazla kombinasyonuna ihtiyaç duyan MOBA/MMO oyunları için 12 adet programlanabilir tuş ile hazırlanan SCIMITAR RGB, sağ elini kullanan oyunculara hitap ediyor ve sade ancak şık tasarımıyla dikkatleri üzeri çekiyor. Sol tarafına yerleştirilen tuşların ileri ve geriye doğru 8mm hareket edebiliyor olmasıyla yüksek ergonomik konfor sunan oyuncu faresi, RGB takısıyla çok renkli bölgesel aydınlatma sağlıyor ve 12,000 DPI çözünürlük seviyesine çıkış yapabiliyor. Farenin en büyük rakipleri arasında ise Logitech G600 MMO ile Razer Naga modelleri bulunuyor.

Bütün ayarlamaları CUE yazılımı üzerinden gerçekleştirebilen Corsair SCIMITAR RGB, 80$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay raflardaki yerini alabiliyor.