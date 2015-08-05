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Dünyanın en gelişmiş MOBA/MMO oyuncu faresi: Corsair SCIMITAR RGB

3 yıl
7,9b
1
22
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en gelişmiş MOBA/MMO oyuncu faresi: Corsair SCIMITAR RGB
 
Kısa süre önce oyuncu tarafı için yelken tasarım logosuna geri dönen Corsair, dünyanın en gelişmiş MOBA/MMO oyuncu faresi olarak lanse ettiği SCIMITAR RGB'yi görücüye çıkarttı.
Çok fazla kombinasyonuna ihtiyaç duyan MOBA/MMO oyunları için 12 adet programlanabilir tuş ile hazırlanan SCIMITAR RGB, sağ elini kullanan oyunculara hitap ediyor ve sade ancak şık tasarımıyla dikkatleri üzeri çekiyor. Sol tarafına yerleştirilen tuşların ileri ve geriye doğru 8mm hareket edebiliyor olmasıyla yüksek ergonomik konfor sunan oyuncu faresi, RGB takısıyla çok renkli bölgesel aydınlatma sağlıyor ve 12,000 DPI çözünürlük seviyesine çıkış yapabiliyor. Farenin en büyük rakipleri arasında ise Logitech G600 MMO ile Razer Naga modelleri bulunuyor.
Bütün ayarlamaları CUE yazılımı üzerinden gerçekleştirebilen Corsair SCIMITAR RGB, 80$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay raflardaki yerini alabiliyor. 
Dünyanın en gelişmiş MOBA/MMO oyuncu faresi: Corsair SCIMITAR RGB
 

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DH Misafiri 3 yıl
Ne gerek var diyen arkadas oyun sadece lolden ibaret degil world of warcraft diye oyun var ve onun tarzinda oyunlar bilmiyosan git ogren senin gibi insanlarin degl bizim gibi insanlarn oynadigi oyunlar...o oyunlarda 20 tus ve yukarisi lazim oyuzden bos konusmanin anlami yok...
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Mr.ED 3 yıl
Logitech g600 vardı. 3 tuş dışında neredeyse tüm tuşlarını kullanıyordum. Ama sağ taraftaki tuş parmağımı ağrıtıyordu.
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ø 3 yıl
Razer yenisini yapana kadar en iyisi Naga'dır.
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0netw0 3 yıl
G shiftli g600 varken bunlar hava civa...
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simbolmina 3 yıl
Logitech G600'ü 140 liraya almıştım. Tam da bozulmak üzere, gitti gidiyor. Türkiye'ye kabul edilebilir bir fiyattan gelirse alırım. Hoş yurtdışında da doğru düzgün fiyata satılsa alırım. Amazon sağolsun.
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Umutcan 3 yıl
Mobaları bilmem de, Razer naga 2014 kullanıyorum mmorpg'lerde harika oluyor. Özellikle archeage gibi çok skill slotu olan oyunlarda karmaşayı azaltıyor.
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lecagot 3 yıl
Dünyanın en gelişmiş mmo mouse'u olduğuna nasıl karar verildi acaba ? referans var mı ?
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einhander 3 yıl
profesyonel resmı moba maclarına bakıyorum profesyonel hıc bır oyuncuda bu tarz bır fare yok. profesyoneller kullanmıyorsa kım kullanıcak bunları. acıkcası onlar kullanmıyorsa bız nıye kullanalım.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Zamanında Knight oynarken neredeydi bu fareler :)
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SteveMeade 3 yıl
150 liraya gelse keşke
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Rubisco 3 yıl
Yukardaki arkadşların dediği gibi oyun dışı programlarda daha tuş olsa kullanırım diyenler için güzel alet. Daha çok dpi daha iyi demek değil ama :/
Bende Naga'nın bütün tuşlarını kullanıyorum ://
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Vinewood 3 yıl
MMO neysede Moba'cı velet kitle ne yapacak bu fare'yi . Zaten 4 tane skill var gerizekalı veya sakat olmayan herkes 4 tuşa basabilir herhalde
1 Yanıt Yanıtla +3
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Börcır 3 yıl Vinewood
Vinewood

MMO neysede Moba'cı velet kitle ne yapacak bu fare'yi . Zaten 4 tane skill var gerizekalı veya sakat olmayan herkes 4 tuşa basabilir herhalde

4 ana skill, 2 büyü skili, 6 item slotunda ise kulllanılabilen itemler, pot var lolde. Eleştireceksen düzgün eleştir. Bunlara 1ms erken basmak oyunu değiştiriyorken niye boş boş konuşuyorsun?
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Archspire 3 yıl
bu kadar tuşa ne gerek var diyen arkadaşlar metin2ci herhalde
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