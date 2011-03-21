Dünyanın en hızlı ofisi; Brabus'un iPad 2'li yeni Mercedes'i, 3.9 saniyede 100 Km hıza ulaşıyor

Mercedes-Benz otomobilleri üzerine uzmanlaşan modifiye firması Brabus, Apple'ın ikinci nesil tablet bilgisayarı iPad 2'yi pazara sunmasıyla birlikte, Mercedes'in S-Class otomobilleri için hazırladığı araç-içi bilgi-eğlence sistemi iBusiness'ı güncelleyerek iPad 2'li yeni iBusiness 2.0 donanımını seçenek olarak sunmaya başladı.

Adeta Apple ürünleri ile donatılan iBusiness 2.0 sisteminde bir veya iki adet iPad 2 ile birlikte aynı zamanda Mac Mini'ye ve Apple'ıon Bluetooth klavyesine de yer veriliyor. Yolcuların Wi-Fi veya internete bağlı Mac Mini üzerinden internete çıkabildiği sistemde ayrıca arkadaki yolcular için koltuk ekranlarına ek olarak 15.2-inç büyüklüğünde 16.9 TFT ekrana da yer veriliyor. Dijital TV yayınlarını alabilen sistemin internet bağlantı altyapısı ise UMTS ve HDSPA üzerine şekillendirilmiş durumda.

Trafikte kalan ancak telekonferansa katılması gereken yöneticiler için araçiçi kameraların da dahil edildiği sistemde, müzik arşvini her zaman her yere götürmek ve seyahatlerinde en sevdiği şarkıları dinlemek isteyen yolcular için 64GB kapasiteli iPod Touch'a yer verilen sistemde kulaklık tercihi ise Sennheiser Noise Gard'dan yana yapılmış.

Brabus yeni iBusiness 2.0 sistemini S-Class altındaki tüm modellere uygulayabiliyor. Firmanın en yüksek teknolojiyi en yüksek performansla harmanladığı çözüm olan modelde, modifiye edilmiş 800 V12 Biturbo motor kullanılıyor ve bu sayede en yüksek konfora sahip olan model, 3.9 saniyede 100 Km hıza ulaşabiliyor. 800 beygir güç ve 2100 devir/dakikadan itibaren 1420 nm tork üreten bu canavar, elektronik olarak 1100nm ile sınırlandırılırken, 0'dan 200 Km sürate çıkması ise sadece 10.3 saniye alıyor.

En yüksek hızı elektronik olarak 350 Km/saat sınırında tutulan araç, iBusiness 2.0 sistemiyle dünyanın en hızlı ofisi unvanını da ele geçiriyor.