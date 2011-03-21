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Dünyanın en hızlı ofisi; Brabus'un iPad 2'li yeni Mercedes'i, 3.9 saniyede 100 Km hıza ulaşıyor

8 yıl
19,6b
1
60
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mercedes-Benz otomobilleri üzerine uzmanlaşan modifiye firması Brabus, Apple'ın ikinci nesil tablet bilgisayarı iPad 2'yi pazara sunmasıyla birlikte, Mercedes'in S-Class otomobilleri için hazırladığı araç-içi bilgi-eğlence sistemi iBusiness'ı güncelleyerek iPad 2'li yeni iBusiness 2.0 donanımını seçenek olarak sunmaya başladı.

Dünyanın en hızlı ofisi; Brabus'un iPad 2'li yeni Mercedes'i, 3.9 saniyede 100 Km hıza ulaşıyor
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Adeta Apple ürünleri ile donatılan iBusiness 2.0 sisteminde bir veya iki adet iPad 2 ile birlikte aynı zamanda Mac Mini'ye ve Apple'ıon Bluetooth klavyesine de yer veriliyor. Yolcuların Wi-Fi veya internete bağlı Mac Mini üzerinden internete çıkabildiği sistemde ayrıca arkadaki yolcular için koltuk ekranlarına ek olarak 15.2-inç büyüklüğünde 16.9 TFT ekrana da yer veriliyor. Dijital TV yayınlarını alabilen sistemin internet bağlantı altyapısı ise UMTS ve HDSPA üzerine şekillendirilmiş durumda.

Trafikte kalan ancak telekonferansa katılması gereken yöneticiler için araçiçi kameraların da dahil edildiği sistemde, müzik arşvini her zaman her yere götürmek ve seyahatlerinde en sevdiği şarkıları dinlemek isteyen yolcular için 64GB kapasiteli iPod Touch'a yer verilen sistemde kulaklık tercihi ise Sennheiser Noise Gard'dan yana yapılmış.

Dünyanın en hızlı ofisi; Brabus'un iPad 2'li yeni Mercedes'i, 3.9 saniyede 100 Km hıza ulaşıyor
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Brabus yeni iBusiness 2.0 sistemini S-Class altındaki tüm modellere uygulayabiliyor. Firmanın en yüksek teknolojiyi en yüksek performansla harmanladığı çözüm olan modelde, modifiye edilmiş 800 V12 Biturbo motor kullanılıyor ve bu sayede en yüksek konfora sahip olan model, 3.9 saniyede 100 Km hıza ulaşabiliyor. 800 beygir güç ve 2100 devir/dakikadan itibaren 1420 nm tork üreten bu canavar, elektronik olarak 1100nm ile sınırlandırılırken, 0'dan 200 Km sürate çıkması ise sadece 10.3 saniye alıyor.

En yüksek hızı elektronik olarak 350 Km/saat sınırında tutulan araç, iBusiness 2.0 sistemiyle dünyanın en hızlı ofisi unvanını da ele geçiriyor.


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dievas 8 yıl
fiyatı da iimiş de buna bu kadar para verecek kişi az daha verir maybach alır benim tercihim öyle olurdu
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bizhy 8 yıl
Kartal slx ile takasa girmeyi düşünüyorum, ama çok yakar bu araba tirsiyorum açıkcası , kararsız kaldım,
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Arınç 8 yıl
Çok gereksiz o kadar verilen paraya yazik.
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webislander 8 yıl
bu arabayla ne piyasa yapılır neonları da takmışlar zaten agalar işi biliyor kızları atarız birlikte ipadde pul koleksiyonuna bakarız
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-Dominic- 8 yıl
Long olayını abartmaya başlamışlar bu herifler.Muazzam :)
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Cremiesto 8 yıl
Güzelde ne gerek var ? istanbul haricinde şehir içi en fazla taş çatlasın 45dk sürer yolculuk böyle arabası olan şehir dışına bunla çıkmaz zaten evinde macbook vardır ipad vs. bence gereksiz ama parası olan güle güle kullansın ne diyim.
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napolyon94 8 yıl
ipadi alır arabayı çöpe atarım
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bizhy 8 yıl

napolyon94
ipadi alır arabayı çöpe atarım

Silecekleri 2 iPad oluyor, önce onları al sonra iPad i alırsın
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DH Misafiri 8 yıl
gereksiz lüks.bıtırdınız dunyayı be.
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Guest-F8946C419 8 yıl
şu arabayı görsem ipadleri çalardım arabayı taşımak zor olurdu puauhuahaha
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DeLiCe_DoLuCa 8 yıl
mercedes pimp my ride yapınca böyle yapıyor demek ki
..
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Guest-F8946C419 8 yıl
şu arabayı görsem ipadleri çalardım arabayı taşımak zor olurdu puauhuahaha
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umutarslan.com 8 yıl
ne biçim ofis bu? hani zımba hani kalemlik :D:D
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Tekne Kazıntısı 8 yıl
bu arabada son kullanıcı desteği vermek isterim


burak beeey outlookum donduuuuuu

msn im kitlendiii
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sefayksl 8 yıl
verseler parçalarım
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H.E.B Sup 8 yıl
Arabada vites var ses komutlu.


Bakın şöyle değiştiriyor setupta ni nick yapıyosunuz buna.Misal Black olsun


Sürücü şöyle diyor : "Black 3 e tak"


Direksiyon üstünde kulakçıklar vardır.

Benim ilgimi 800HP ve 1420nm torq çekti.Araba gerçekten muazzam.Sanırım bize 1milyon ile 1.5 milyon arası gelir.Tabi gelirse.
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