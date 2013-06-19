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Dünyanın en ince telefonu nasıl üretildi: "Huawei Ascend P6'nın tasarım öyküsü"

5 yıl
5,8b
1
61
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en ince telefonu nasıl üretildi:
Çin merkezli lider elektronik üreticilerinden Huawei, orta-uzun vadede akıllı telefon pazarının lider oyuncılarından bir tanesi olmayı planlıyor. Anavatanı Çin’de önemli bir pazara sahip olan, dünya genelinde yavaş ama emin adımlarla ilerleyen şirket, son çıkan haberlere göre aralarında Nokia’yı satın alma konusunda da açık görüşlü olmakla birlikte Windows Phone’un düşük pazar payı ve gelecekte başarılı olup olmayacağına ilişkin belirsizlik en büyük soru işareti.

Satın almaların yaratacağı sinerji ile daha hızlı büyüyeceğini öngören Huawei, aynı zamanda iddialı ve yenilikçi akıllı telefon modelleriyle küresel marka algısını daha yukarılara taşıyarak güçlenmeyi hedefliyor. İşte tam bu noktada, resmi lansmanı dün gerçekleştirilen Ascend P6 büyük önem taşıyor. 6.18mm olan gövde kalınlığı ile dünyanın en ince hacimli üretim akıllı telefonu olan cihaz, aynı zamanda donanımdan da fedakarlık etmiyor ve pek çok kişiyi mutlu edecek bileşenlerden oluşuyor.

4.7-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, Huawei tarafından geliştirilen ve 1.5GHz hızında görev yapan dört çekirdekli K3V2 işlemcisinden güç alıyor. 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesiyle gelen metal kasalı telefon ihtiyaç duyduğu gücü 2000mAh kapasiteli pilden alıyor. Tüm bunlara ek olarak arkada 8MP (f2.0), ön kısımda ise 5MP olmak üzere çift kameranın eşlik ettiği Ascend P6, Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Huawei’in Emotion isimli arayüzü ile çalışıyor.

Peki 6.18mm ki neredeyse iPhone 5’den 1mm daha ince anlamına gelen bir kalınlığa nasıl ulaşıldı, böyle bir cihaz nasıl üretildi? Huawei yayınladığı yeni videolar ile bu soruya yanı veriyor, hem tasarım hem de üretim sürecinde hangi kriterlere önem verildiğini anlatıyor. Metal plakaların kesiminden, dokunmatik panele entegre olarak sahip ekranın yerleşimine kadar pek çok üretim detayın videolarda yer veriliyor. Yakın gelecekte pazara girecek telefonun 375 Avro gibi bir fiyatla Avrupa’da sunulması bekleniyor ki bu, HTC One ve Galaxy S4 gibi cihazlar ile kıyaslandığında 150 Avro civarı daha düşük kalıyor.

 
 

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MGF DH 5 yıl en beğenilen mavilim_
mavilim_
aynen öyle katılıyorum kullanılabilirlik önemli bu arada iPhone dan 1 mm mi ince 1 cm mi ben yanlışmı biliyorum?

1metre
mavilim_aynen öyle katılıyorum kullanılabilirlik önemli bu arada iPhone dan 1 mm mi ince 1 cm mi ben yanlışmı biliyorum?1metre...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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01001101 5 yıl
cafcaflı videolar yaparken ölümüne çalıştırdıkları insanlardan da bahsetselerdi keşke.

huawei firması network alanında gayet ciddi bir pazara sahip, 2010 da avrupa daki müşterilerine yazılım desteği sağlamak için ülkemizde bir yazılım geliştirme departmanı açtılar. işe başvurdum ve kabul edildim, ancak son anda gitmekten vazgeçtim. çünkü çok ağır çalıştırdıklarını ve çalışanlara hiç değer verilmediğini duydum.

aradan 1 yıl geçti ve duyduklarım karşısında iyiki girmemişim dedim. mühendisleri pazar dahil hergün gece 12 ye kadar çalıştırıyorlamış, bahane hazır: proje yetişmeli. neyse proje tarihinde yetişmiş ama millet aylarca gün yüzü görmemiş. zam vakti gelince de "performansınız dan memnun değiliz" deyip zam bile yapmamışlar.

tam çin mantığını buraya uyguluyorlar işte. tabi çindeki huawei çalışanlarının hali bundan da harap, çinde çalışanların evlerine gitmeleri yasak. adam geceye kadar çalışıyor, gece de masasının altında uyuyo. belli günler var "aile görme günü" adı verilen. bu günlerde gidip aileni görebilirsin.

geçen yıl duymuştum, çindeki huawei de 37 çalışan cinnet geçirip intihar etmiş. firma buyüzden piskolojik destek birimi açmış. gerçekten yazık.

ekleme: bu yazdıklarım huawei'in ülkemizdeki yazılım merkezinde yaşanmış olaylar, yoksa huawei ülkemizde uzun yıllardır network birimleri bulunduruyor (ki zaten kendileri yıllardır telekom a network cihazları satıyorlar) ama onlarda şartlar iyi, böyle şeyler yok.
cafcaflı videolar yaparken ölümüne çalıştırdıkları insanlardan da bahsetselerdi keşke.huawei firması network alanında gayet ciddi bir pazara sahip,...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
Goblin Mind 3 yıl
375 € da tuzlu ama be
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aycibin 3 yıl
ince telefon yapmak marifet mi sayılıyor? koy 1000mah bataryayı olsun sana 4mm telefon.
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DH Misafiri 3 yıl
Her swy guzel internet te biraz yavas ve diher yandan kasmaya basladi 3 defa oldu fabrika ayarlarini yukluyorum yeni bir guncelleme dusunmuyonuzmu ( cok memnunum yeni modelini bekliyorum saygilar)huawelp6_uo6kullaniyorum
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arifakinti 3 yıl DH Misafiri
Android cihazin omru cikis tarihinden itibaren 2-3 yil bence. Dikkat et aldigin tarihi demiyorum. Piyasaya cikis tarihi diyorum. Cunku bir zamandan sonra yeni cikan siteme uygulamalara yetersiz kaliyor
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OverClocK1ng 5 yıl
Hakikaten çok beğendim. Kılıf kullansan bile hâlâ piyasadaki en ince telefon denilebilir. Özellikleri de iyi ama şu K3V2 işlemcisinin arada bir takılmalar yapma sorunu da çözüldüyse ekran boyutunu ve Ram miktarını da beğendiğim için alacağım telefon bu olacaktır. Zira tam olması gerektiği gibi, çözünürlük de donanımın kaldıracağı düzeyde..

EK: Ekranın ne olduğu yazmıyor. İnşallah IPS falan çıkar. Bu arada özellikler yüksek diye 375 Avroluk yani 1130 liralık telefonu burada 1250 falan yerine 1500 den satarlar. Ben de kıllığına almam. Özellikler yüksek ye. Bizim millete dayarlar farkı...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım hiç fena olmamış
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fatih1983 5 yıl
Arkadaş huawei ascend p6 Eylül ayında türkiyede olacakmış huawei device türkiye facebook hesabında paylaştı
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anelka39 5 yıl
Takip
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FreeRun 5 yıl
samsung dan daha iyi firma bu huawei.
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felixamor 5 yıl
Türkiye'ye gelsin kesinlikle ya bunu yada Htc One Mini alacağım kim ne derse desin..
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Illuminn 5 yıl
yahu alttaki mat bölümü koymasalar olmuyor muymuş, güzelim tasarımı ne hale getirmişler
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furkant1 5 yıl
mavilim_
aynen öyle katılıyorum kullanılabilirlik önemli bu arada iPhone dan 1 mm mi ince 1 cm mi ben yanlışmı biliyorum?

Kardeşim 1cm 10mm ediyor. Genellikle telefonlar 1cm'in altında. Yani 1cm daha fazla kalın olması biraz mantıksız olur :)
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daimbey 5 yıl
Bunu yapan adam kör olmuş :))))
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