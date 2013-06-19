Dünyanın en ince telefonu nasıl üretildi: "Huawei Ascend P6'nın tasarım öyküsü"

Çin merkezli lider elektronik üreticilerinden Huawei, orta-uzun vadede akıllı telefon pazarının lider oyuncılarından bir tanesi olmayı planlıyor. Anavatanı Çin’de önemli bir pazara sahip olan, dünya genelinde yavaş ama emin adımlarla ilerleyen şirket, son çıkan haberlere göre aralarında Nokia’yı satın alma konusunda da açık görüşlü olmakla birlikte Windows Phone’un düşük pazar payı ve gelecekte başarılı olup olmayacağına ilişkin belirsizlik en büyük soru işareti.





Satın almaların yaratacağı sinerji ile daha hızlı büyüyeceğini öngören Huawei, aynı zamanda iddialı ve yenilikçi akıllı telefon modelleriyle küresel marka algısını daha yukarılara taşıyarak güçlenmeyi hedefliyor. İşte tam bu noktada, resmi lansmanı dün gerçekleştirilen Ascend P6 büyük önem taşıyor. 6.18mm olan gövde kalınlığı ile dünyanın en ince hacimli üretim akıllı telefonu olan cihaz, aynı zamanda donanımdan da fedakarlık etmiyor ve pek çok kişiyi mutlu edecek bileşenlerden oluşuyor.





4.7-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, Huawei tarafından geliştirilen ve 1.5GHz hızında görev yapan dört çekirdekli K3V2 işlemcisinden güç alıyor. 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesiyle gelen metal kasalı telefon ihtiyaç duyduğu gücü 2000mAh kapasiteli pilden alıyor. Tüm bunlara ek olarak arkada 8MP (f2.0), ön kısımda ise 5MP olmak üzere çift kameranın eşlik ettiği Ascend P6, Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Huawei’in Emotion isimli arayüzü ile çalışıyor.





Peki 6.18mm ki neredeyse iPhone 5’den 1mm daha ince anlamına gelen bir kalınlığa nasıl ulaşıldı, böyle bir cihaz nasıl üretildi? Huawei yayınladığı yeni videolar ile bu soruya yanı veriyor, hem tasarım hem de üretim sürecinde hangi kriterlere önem verildiğini anlatıyor. Metal plakaların kesiminden, dokunmatik panele entegre olarak sahip ekranın yerleşimine kadar pek çok üretim detayın videolarda yer veriliyor. Yakın gelecekte pazara girecek telefonun 375 Avro gibi bir fiyatla Avrupa’da sunulması bekleniyor ki bu, HTC One ve Galaxy S4 gibi cihazlar ile kıyaslandığında 150 Avro civarı daha düşük kalıyor.



