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Dünyanın en küçük kameralarından bir tanesi,"LoFi-Fisheye"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük kameralarından bir tanesi,

Kickstarter benzeri yapısı ile bildiğimiz Indiegogo'da ortaya çıkan bir proje olan LoFi-Fisheye, dünyanın en küçük fotoğraf ve video çekebilen makineleri arasında yer alıyor.
Indiegogo üzerinde Aberystwyth Üniversi öğrencisi Greg Dash tarafından başlatılmış bir proje olan LoFi-Fisheye, üzerinde 170° görüş açısında balık gözü cam lens barındıran ve kibrit kutusu büyüklüğünde bir kamera. MicroSD hafıza kartı yuvasına sahip olan ve kalite seçimine bağlı olarak 2 ile 12MP arasında fotoğraf çekebilen LoFi, dahili mikrofonu sayesinde HD videolar çekilmesine imkan tanıyor ve şarj edilebilir lityum batarya sayesinde çalışabiliyor.
 
Dünyanın en küçük kameralarından bir tanesi,
Dünyanın en küçük kameralarından bir tanesi,
Dünyanın en küçük kameralarından bir tanesi,
Üzerinde kullanımı kolay az sayıda tuş ve yardımcı LED ışıklar barındıran kamera, her saniye bir fotoğraf ya da her 7 günde 1 fotoğraf olmak üzere "Time Lapse" çekimleri de yapabiliyor. Ayrıca kameranın ayarları, MicroSD kart içinde yer alan ufak bir metin dosyası üzerinden isteğe bağlı olarak değiştirilebiliyor.
Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 50,000$'lık hedefin, bitimine 41 gün kala 79 bağış ile 6,700$'lık kısmını toplamış olan LoFi-Fisheye, site üzerinde yapılacak 100$'lık bağış ile haziran ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında Greg Dash tarafından hazırlanmış tanıtımı videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.indiegogo.com/projects/world-s-first-digital-lofi-fisheye 


http://www.indiegogo.com/projects/world-s-first-digital-lofi-fisheye Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
rötgenci apaçilere duyrulur
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agaçe 6 yıl
kaybederim ben bunu :/
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degisik 6 yıl
Extreme spotlwr ile ilgilenenler icin guzel olabilir,
ama bir gopro nun yerini tutar mi bilinmez
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Kartı nereye takcaz
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aziz77 6 yıl
artık röntgeni hd çekerler...
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Recharged 6 yıl
Boyutuna göre çektiği resimler başarılı geldi bana.
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SystemApps 6 yıl
bi 808 değil :)
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Anahtarlık kameralardan farkı fisheye ve 12mp olması mı ? Pekde gerekli bir şey gibi gözükmüyor.
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fuckulteli 6 yıl
Hangi ihtiyacı giderir bilemedim..
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Lordinarius 6 yıl
Indiegogo da projeler yeteri kadar ilgi görmüyor malesef
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efedekorasyon 6 yıl
detaylı bilgi için teşekkürler
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agaçe 6 yıl
kaybederim ben bunu :/
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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