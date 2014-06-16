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Dünyanın en ufak kablosuz kulak içi kulaklığı Earin, Kickstarter macerasına başladı

4 yıl
5,1b
1
27
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en ufak kablosuz kulak içi kulaklığı Earin, Kickstarter macerasına başladı
Üst düzey ses kalitesi vermelerine rağmen sürekli dolaşan kabloları ile birçok kullanıcıyı kızdıran kablolu kulaklıklar, yeni çalışmalar ile yerlerini kablosuz modellere bırakıyorlar. Bu örnekler arasında yer alan ve geliştirici Olle Lindén tarafından dünyanın en ufak kablosuz kulak içi kulaklığı olarak lanse edilen Earin, Kickstarter üzerinde hayata geçebilmek adına destek veriyor.
Kulak içi formunda hazırlanan Earin, kablosuz olmasının da yardımıyla nerdeyse görünmüyor ve özel geliştirilen kapsülüyle rahatlıkla istenilen her noktada taşınabiliyor. Teknik olarak Bluetooth 3.0 ve 4.0 kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kuran kulaklık, 5 gram gibi düşük ağırlığıyla da sorun çıkartmıyor, şarj edilebilir li-on düğme piliyle (50 mAh) 2,5 ile 3 saat arası müzik keyfi yaşatabiliyor ve suya karşı dayanıklı gövdesiyle spor yaparken de kullanılabiliyor. Mümkün olan en iyi sesi minimal güç tüketimiyle sunmak için işitme cihazlarında da kullanılan dengeli armatür hoparlörler kullanan Earin, bu sayede yüksek hassaslık, hızlı tepkiler, ayarlanabilir performans ve iyi düzeyde gürültü önleme sunabiliyor. Ekstra olarak ürünün kafa kısmı farklı kulak yapılarına bağlı olarak değiştirilebiliyor.
Kickstarter'da konan 179,000 pound hedefin bitimine daha 37 gün kala 86,267 poundluk kısmını toplamayı başaran Earin, yapılacak en az 99 pound (İngiltere dışı 10 pound kargo) fiyat etiketiyle 2015 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Dünyanın en ufak kablosuz kulak içi kulaklığı Earin, Kickstarter macerasına başladı

https://www.kickstarter.com/projects/1629248706/earin-the-worlds-smallest-wireless-earbuds Yorum Yaz
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DeepestSea 4 yıl en beğenilen
Logo biraz beats audio'yu andırmış ama..
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doctor_bey 4 yıl
bence o logo sandığımız şey pilin şarj olmasını sağlayacak , nasıl mı?
hani şu kablosuz şarj diye yediriyorlarya bize , kapağın altında küçük bi metal var ve bataryaya güç veriyor hani , bence o logo sandığımız şeyde li-on pile güç verecek.Büyük ihtimalle o yanında verdikleri kılıf gibi şeyde soket gibi bişey olur ve kılıfı güce bağladıktan sonra kulaklıkta şarj olmaya başlar.Bu benim düşüncem
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QuexSeeL 4 yıl
Haberi okurken kafamda James Bond'un müziği çalmaya başladı.
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aycibin 4 yıl
ufak boyuttan dolayı pil ömrü çok az.piller şarj da olmuyor anladığım.fikir güzel de henüz erken gibi geldi bana.
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turbo-powwer 4 yıl
İşte bu sonunda yaptılar
şarj olayı olmadan wireless abğlantıyla hem veri hem enerji transferi şeklinde yapsalar muhteşem olurmuş
NOKIA ve SONY ile de çalışmaları videoda Lumia 920 göstermeleri ses kalitesi açısından akla gelen tüm soruları ortadan kaldırıyor

1 Yanıt Yanıtla
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aycibin 4 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

İşte bu sonunda yaptılar
şarj olayı olmadan wireless abğlantıyla hem veri hem enerji transferi şeklinde yapsalar muhteşem olurmuş
NOKIA ve SONY ile de çalışmaları videoda Lumia 920 göstermeleri ses kalitesi açısından akla gelen tüm soruları ortadan kaldırıyor



wireless enerji akımı yaparlarsa pil ömür değil de beyin ömrünü saymaya başlarız.ihtiyaç duydukları güçleri bir kıyasla istersen:

bluetooth -> 0.0025 W (2.5 mW) güce ihtiyaç duyar
şarj -> 5 W (5000 mW) güce ihtiyaç duyar

böyle güç yayan bir cihazı kafanda ister miydin tekrar düşün
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Görmebak 4 yıl
Arkadaş herşey iyi güzel de 99 pound nedir
küçücük kulaklık tamam kablosuz kulaklık yapıyonda illa kazık fiyattan satmak zorunda mısın
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Umutcan 4 yıl
Ben şahsen kablosuz kulaklık tercih etmem, hele ki böyle bir üründe hepten kulak içinde beyne yakın çalışacak.
Telefonu bile başka odada tutuyorum...
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carman 4 yıl
ürün güzel logo denildiği gibi beats çakması gibi herşeyi geçtim kullanışlı bir ürün olmuş gelişirse ucuzlarda başka markalarda yapmaya başlar umarm
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tevfikkavil 4 yıl
Hoş ama ses kalitesi tartışılır
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interwap 4 yıl
Çok para.
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meego 4 yıl
ürün gerçekten çok iyi görünüyor. Ancak armatür olması baslarda tatminsizlik yaratır diye düşünüyorum. Armatürde Daha net, temiz ve "hızlı" ses verirken baslarda isteğimizi alamayabiliriz.
Ama kablosuz yapısı acaip hoşuma gitti.
Fiyatı 350TL civarlarında vergiler hariç. Sanki fiyatı biraz yüksek.
Şöle 150-200Tl olsaydı düşünülebilirdi.Umarım çıkarda nihai sürümünde fiyatta düşmeler olur.
Bu ürünü ucuzlayana kadar sennheiser cx-500'e devam
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Schnitter 4 yıl
O kablo kulaklardan cebe doğru inecek aga.
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bgryngn 4 yıl
çocukluğumun hayaliydi bu...
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