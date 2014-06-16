Dünyanın en ufak kablosuz kulak içi kulaklığı Earin, Kickstarter macerasına başladı

Üst düzey ses kalitesi vermelerine rağmen sürekli dolaşan kabloları ile birçok kullanıcıyı kızdıran kablolu kulaklıklar, yeni çalışmalar ile yerlerini kablosuz modellere bırakıyorlar. Bu örnekler arasında yer alan ve geliştirici Olle Lindén tarafından dünyanın en ufak kablosuz kulak içi kulaklığı olarak lanse edilen Earin, Kickstarter üzerinde hayata geçebilmek adına destek veriyor.

Kulak içi formunda hazırlanan Earin, kablosuz olmasının da yardımıyla nerdeyse görünmüyor ve özel geliştirilen kapsülüyle rahatlıkla istenilen her noktada taşınabiliyor. Teknik olarak Bluetooth 3.0 ve 4.0 kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden iletişim kuran kulaklık, 5 gram gibi düşük ağırlığıyla da sorun çıkartmıyor, şarj edilebilir li-on düğme piliyle (50 mAh) 2,5 ile 3 saat arası müzik keyfi yaşatabiliyor ve suya karşı dayanıklı gövdesiyle spor yaparken de kullanılabiliyor. Mümkün olan en iyi sesi minimal güç tüketimiyle sunmak için işitme cihazlarında da kullanılan dengeli armatür hoparlörler kullanan Earin, bu sayede yüksek hassaslık, hızlı tepkiler, ayarlanabilir performans ve iyi düzeyde gürültü önleme sunabiliyor. Ekstra olarak ürünün kafa kısmı farklı kulak yapılarına bağlı olarak değiştirilebiliyor.

Kickstarter'da konan 179,000 pound hedefin bitimine daha 37 gün kala 86,267 poundluk kısmını toplamayı başaran Earin, yapılacak en az 99 pound (İngiltere dışı 10 pound kargo) fiyat etiketiyle 2015 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1629248706/earin-the-worlds-smallest-wireless-earbuds