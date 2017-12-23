Dünyanın ilk Tesla Model S limuzini ile tanışın

eBay'de bir satıcı dünyanın ilk Tesla Model S limuzinini satışa çıkardı. Haberimizi yazdığımız sırada, Model S 85 temelli araç için verilen en yüksek teklif 67.000 dolar civarındaydı. Yani sıradan bir 2015 Model S 85'in o dönemki fiyatından bile daha düşük.

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Açıkçası insanlar tam anlamıyla ortadan ikiye ayrılmış ve uzatılmış bir elektrikli araç için çok fazla para ödemeye istekli görünmüyor. Satıcı, limuzin için hazırlanan yeni panellerin hepsinin alüminyumdan yapıldığını ve bir "reklam projesi" olarak hazırlandığını iddia ediyor. İlginçtir ki hala işi bitmemiş ve limuzinin yalnızca yüzde 90'ı tamamlanmış durumda.

Ne yazık ki bu Model S, limuzin endüstrisinin ilk kurbanı değil. Geçtiğimiz on yıl içinde, Ferrari de dahil olmak üzere sayısız lüks otomobilin iki parçaya ayrılarak limuzine dönüştürüldüğüne şahit olduk. Bakalım sırada hangi model var?

https://www.ebay.com/itm/2015-Tesla-Model-S-Limo-/332491320796?nma=true&si=I1jmeNdUDGS6MrAWE6uUVq7ZwZM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557