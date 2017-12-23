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Dünyanın ilk Tesla Model S limuzini ile tanışın

Ortadan ikiye ayrılarak limuzine dönüştürülen araçlar kervanına Tesla Model S de katıldı. İşte limuzine devşirilip eBay'de satışa çıkarılan Tesla Model S'in detayları.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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eBay'de bir satıcı dünyanın ilk Tesla Model S limuzinini satışa çıkardı. Haberimizi yazdığımız sırada, Model S 85 temelli araç için verilen en yüksek teklif 67.000 dolar civarındaydı. Yani sıradan bir 2015 Model S 85'in o dönemki fiyatından bile daha düşük.
Ayrıca Bkz. "Tesla fabrikasının drone ile görüntülenmesi yüzlerce Model 3'ü ortaya çıkardı"
Açıkçası insanlar tam anlamıyla ortadan ikiye ayrılmış ve uzatılmış bir elektrikli araç için çok fazla para ödemeye istekli görünmüyor. Satıcı, limuzin için hazırlanan yeni panellerin hepsinin alüminyumdan yapıldığını ve bir "reklam projesi" olarak hazırlandığını iddia ediyor. İlginçtir ki hala işi bitmemiş ve limuzinin yalnızca yüzde 90'ı tamamlanmış durumda.
Ne yazık ki bu Model S, limuzin endüstrisinin ilk kurbanı değil. Geçtiğimiz on yıl içinde, Ferrari de dahil olmak üzere sayısız lüks otomobilin iki parçaya ayrılarak limuzine dönüştürüldüğüne şahit olduk. Bakalım sırada hangi model var?

https://www.ebay.com/itm/2015-Tesla-Model-S-Limo-/332491320796?nma=true&si=I1jmeNdUDGS6MrAWE6uUVq7ZwZM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Yorum Yaz
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St Batuhan 1 yıl
X döndürülse ve o kapılar ile dümdüz binme imkanı olsa daha iyi olabilirdi.
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drjacob 1 yıl
güzel olmuş
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talharo123 1 yıl
Bir gece kulubu satin alir bunu da :)
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Bizim Bursa Sanayide Tesla Model S'ten iki otobüs bile çıkarırlardı
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ali9949 1 yıl
bende rte elon musku bu yuzden cagırıp sıparıs verdı sanmıstım . Neyse yerlı araba yapcaklarmıs kendılerıne mercedes ayarında ona bınerler artık. Halk nasılsa artık bınemıyor
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Kara Börü 1 yıl
neden tesla ile bu konunun ne alakası var?
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BekirTemel 1 yıl Kara Börü
Haklısın aslında ben, elektrikli araçlar üreten bir markadan limuzin beklemediğim için biraz yadırgadım lakin elbette yapabilirler.
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Kara Börü 1 yıl
neden tesla ile bu konunun ne alakası var?
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nacker 1 yıl
Kesin Arthur ustanın parmağı var bu işte

Arkadan ve önden kazalı iki tane tesla bulup kesmiş araya da üçüncü bir teslanın ortasını ekleyip kaynatmış.
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-BUR@K- 1 yıl
Klipteki limoyu bulun.

Gatti Veyron limo

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BekirTemel 1 yıl
Tesla da niyeti bozdu
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c3206 1 yıl
Tesla aştı
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Otomobil, elektrikli otomobil ve
10 etiket daha eBay tesla model s satış araç model s 85 limuzin Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
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