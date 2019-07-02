Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor

Son zamanlarda elektrikli otomobillerle ilgili çok fazla şey duymaya başladık. Ama bu teknoloji daha büyük taşıma çözümleri için kullanılabilir mi? MS Roald Amundsen adlı dünyanın ilk elektrikli bataryaya sahip hibrit motorlu yolcu gemisi bu sorunun cevabını veriyor.

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Norveçli Kleven Yards şirketi tarafından tasarlanan MS Roald Amundsen, yeni bir hibrit motora sahip. 500 kişilik yolcu kapasitesine sahip bu gemi biyodizel yakıtla çalışıyor ve koşullar uygun olduğunda da bataryaların devreye girmesi ile birlikte 60 dakikaya kadar yol alabiliyor. Geminin adı ise 1911 yılında Güney Kutbu'na ulaşan ilk denizci olan Norveçli Roald Amundsen'den geliyor.

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/first-battery-powered-cruise-ship-sails-for-the-arctic/ms-roald-amundsen-first-battery-powered-cruise-ship/slideshow/70036862.cms

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MS Roald Amundsen ilk seferini Norveçinşehrinden, ABD'nineyaletine yapacak. Gemiyi yapan şirket bu hibrit düzenlemenin yakıt tüketimini azaltacağı ve geminin tek başına benzinle çalışmasına kıyaslasalınımınınbelirtiyor. Kleven Yards ayrıca MS Roald Amundsen'in dışında yeni elektrikli bataryaya sahip gemilerinaçıkladı.