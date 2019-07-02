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Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor

MS Roald Amundsen adlı dünyanın ilk elektrikli bataryaya sahip hibrit motorlu yolcu gemisi ilk seferini yapmaya hazırlanıyor. 500 yolcu kapasiteli gemi, zorlu iklim koşullarına da dayanlıklı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son zamanlarda elektrikli otomobillerle ilgili çok fazla şey duymaya başladık. Ama bu teknoloji daha büyük taşıma çözümleri için kullanılabilir mi? MS Roald Amundsen adlı dünyanın ilk elektrikli bataryaya sahip hibrit motorlu yolcu gemisi bu sorunun cevabını veriyor.

Karbondioksit salınımını yüzde 20 düşürüyor

Norveçli Kleven Yards şirketi tarafından tasarlanan MS Roald Amundsen, yeni bir hibrit motora sahip. 500 kişilik yolcu kapasitesine sahip bu gemi biyodizel yakıtla çalışıyor ve koşullar uygun olduğunda da bataryaların devreye girmesi ile birlikte 60 dakikaya kadar yol alabiliyor. Geminin adı ise 1911 yılında Güney Kutbu'na ulaşan ilk denizci olan Norveçli Roald Amundsen'den geliyor.
MS Roald Amundsen ilk seferini Norveçin Tromso şehrinden, ABD'nin Alaska eyaletine yapacak. Gemiyi yapan şirket bu hibrit düzenlemenin yakıt tüketimini azaltacağı ve geminin tek başına benzinle çalışmasına kıyasla karbondioksit salınımının yüzde 20 düşeceğini belirtiyor. Kleven Yards ayrıca MS Roald Amundsen'in dışında yeni elektrikli bataryaya sahip gemilerin yolda olduğunu açıkladı.

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/first-battery-powered-cruise-ship-sails-for-the-arctic/ms-roald-amundsen-first-battery-powered-cruise-ship/slideshow/70036862.cms Yorum Yaz
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Coco.Jambo 5 gün en beğenilen
Başlığa elektrikli batarya ile çalışan gemi yazıp, içerikte hibrit diyorsunuz ? Güzel clickbait
1 Yanıt Yanıtla +29
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yhackup 5 gün Coco.Jambo
Bu zamanda yazı başlıkları, içerik okuyucuları için değil Google arama motoru botları için yazılıyor malesef
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GeneralMac 5 gün
Clickbaitte haber sitelerini geride bırakabilirsiniz :) . Ayrıca uranyum yeterli elektrikli ile uğraşıp fantezi aramaya gerek yok.
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SaB0 5 gün
Kutu açılışınıda yapar bu forum daha durun bu başlık bişey değil
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Sharparrow 5 gün
Koca gemi için batarya ile 60dk yolculuk tarihi bir dönüm noktası. Zaten gideceği yer 30dk olduğuna göre tek şarjla gider gelir. Çoook büyük bir sıkıntıdan kurtulmuşlar. 60dk... bir ömür! kullan kullan gitsin...
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Şuan noluyo 5 gün
Onlar : Dünyanın ilk elektrikli gemisi sefere hazirlaniyor
Biz :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Coco.Jambo 5 gün en beğenilen
Başlığa elektrikli batarya ile çalışan gemi yazıp, içerikte hibrit diyorsunuz ? Güzel clickbait
1 Yanıt Yanıtla +29
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yhackup 5 gün Coco.Jambo
Bu zamanda yazı başlıkları, içerik okuyucuları için değil Google arama motoru botları için yazılıyor malesef
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