Dünyanın en büyük elektrikli feribot projesi Danimarka’da hayata geçiyor

Tam Boyutta Gör Dünya deniz taşımacılığında sıfır emisyona geçiş için bugüne kadar atılan en büyük adımlardan biri Danimarka’da atılıyor. Finlandiya merkezli teknoloji şirketi Wärtsilä, Danimarka’da deniz taşımacılığı yapan Molslinjen için ürettiği battarya-elektrikli iki katamaran feribotu tamamen entegre elektrikli tahrik sistemiyle donatacağını duyurdu. Molslinjen’in “dünyanın denizdeki en büyük elektrifikasyon projesi” olarak nitelendirdiği bu girişim, sektörün dönüşümünde kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Avustralya’daki Incat Tasmania tersanesinde yapımı süren 129 metrelik iki feribot, Danimarka’da Jutland ile Zealand arasındaki yoğun Kattegat hattında çalışacak. Her biri 1.483 yolcu ve 500 araç taşıyabilecek kapasiteye sahip olan gemiler, 40 knot’un (yaklaşık 74 km/s) üzerinde hızlara ulaşabilecek. Bu hız ve kapasite, Avrupa’nın en işlek feribot hatlarından biri için ciddi bir artış anlamına geliyor. Molslinjen CEO’su Kristian Durhuus, projeye dair yaptığı açıklamada “Bu feribotlarla her yıl Danimarka’nın karbon ayak izinden 132 bin ton CO₂ emisyonunu sileceğiz” dedi. Bu miktar, yaklaşık 90 bin aracın yıllık salımına denk geliyor.

Molslinjen'in Elektrikli Feribotları, Yalnızca 30 Dakikada Bir Sonraki Sefer Hazır Hâle Gelecek

Teknik açıdan bakıldığında, feribotların her biri 45.000 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya sistemleriyle çalışacak. Yolculuk öncesinde Aarhus ve Odden limanlarında 15 kV AC hattı üzerinden 55.000 kW güçle şarj edilecek gemiler, yalnızca 30 dakikada yaklaşık 25.000 kWh enerji depolayarak bir sonraki seferine hazır hâle gelecek. Bu da limanlara son derece yüksek kapasiteli şarj altyapıları kurulmasıyla mümkün olacak. Feribotlarda kullanılan bataryalar, özel soğutma ve yangın önleme sistemleriyle güvenli bir şekilde işletilecek. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Kattegat hattında tek şarjla gidiş-dönüş seferlerini yapabilecek batarya-elektrikli feribotlar ortaya çıkmış olacak.

Wärtsilä tarafından sağlanacak teknoloji paketi; sekiz elektrikli tahrik motoru, elektrikli su jeti sistemi, DC güç dönüşüm altyapısı, enerji yönetim ve otomasyon sistemleri ile ProTouch kontrol platformunu kapsıyor. Sekiz su jetli konfigürasyon, feribotların toplam ağırlığını düşük tutarken sığ sularda yüksek manevra kabiliyeti ve verimli hareket imkânı sağlıyor. Ayrıca bakım kolaylığı sunan tasarımı, entegre yönlendirme ve ters yönde itme özellikleriyle birlikte, gemilerin hem liman manevralarında hem de yüksek hızlı seyirlerde üstün performans göstermesine olanak tanıyor.

Wärtsilä Marine Başkanı Roger Holm, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bu feribotlar yalnızca Kattegat hattına elektrikli taşımacılığı getirmiyor; aynı zamanda denizcilik sektörünün net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolculuğunu da hızlandırıyor” ifadelerini kullandı. Gerçekten de bu projeyle birlikte, deniz taşımacılığında elektrikli çözümlerin devreye girmesi için bugüne kadarki en büyük adımlardan biri atılmış olacak.

Yapımları Avustralya'da tamamlandıktan sonra Danimarka'ya getirilecek olan ilk geminin 2027’de, ikincisinin ise 2028’de hizmete başlaması planlanıyor.

