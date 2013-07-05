Dünyanın ilk uçan bisikleti: Paravelo





Kickstarter platformu üzerinde başlatılan güncel projelerden Paravelo, geliştirici XploreAir'e göre dünyanın ilk uçan bisikleti gibi iddialı bir unvan ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

4000ft (1200 metre) yüksekliğe kadar çıkabildiği belirtilen ve kontrol edilmesinin oldukça kolay olduğu söylenen Paravelo, sıradan bisiklet arkasına bağlanan pervaneli motor ve paraşüt sistemi ile karada 24 KM, havada ise 40 KM hız ile yol alabiliyor. Kullanılması için herhangi bir izin gerekmediği açıklanan dünyanın ilk uçan bisikleti, katlanarak sıradan araba bagajlarında bile rahatlıkla taşınabiliyor.

Seri üretime geçilmek amacıyla site üzerinde 75,000$ toplaması gereken Paravelo, bitimine 41 gün kalan 93 bağış ile 11,850$ toplamış durumda. Proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, bisikletin performansını ve nasıl çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/114063537/paravelo-the-worlds-first-flying-bicycle?ref=live