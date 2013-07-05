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Dünyanın ilk uçan bisikleti: Paravelo

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk uçan bisikleti: Paravelo

Kickstarter platformu üzerinde başlatılan güncel projelerden Paravelo, geliştirici XploreAir'e göre dünyanın ilk uçan bisikleti gibi iddialı bir unvan ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
4000ft (1200 metre) yüksekliğe kadar çıkabildiği belirtilen ve kontrol edilmesinin oldukça kolay olduğu söylenen Paravelo, sıradan bisiklet arkasına bağlanan pervaneli motor ve paraşüt sistemi ile karada 24 KM, havada ise 40 KM hız ile yol alabiliyor. Kullanılması için herhangi bir izin gerekmediği açıklanan dünyanın ilk uçan bisikleti, katlanarak sıradan araba bagajlarında bile rahatlıkla taşınabiliyor. 
Seri üretime geçilmek amacıyla site üzerinde 75,000$ toplaması gereken Paravelo, bitimine 41 gün kalan 93 bağış ile 11,850$ toplamış durumda. Proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, bisikletin performansını ve nasıl çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Dünyanın ilk uçan bisikleti: Paravelo

http://www.kickstarter.com/projects/114063537/paravelo-the-worlds-first-flying-bicycle?ref=live Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 6 yıl en beğenilen
Yeni birşey değil ki bildiğin kaç senedir kullanılan paramotor bu, üstüne oturak yerine kaynakla bisiklet montajlanınca al sana uçan bisiklet der gibi olmuş.
O zaman paramotorun oturak kısmına motorsiklet montajlansın uçan motorsiklet olsun aynı hesap.
Yeni birşey değil ki bildiğin kaç senedir kullanılan paramotor bu, üstüne oturak yerine kaynakla bisiklet montajlanınca al sana uçan bisiklet der gibi olmuş.
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2 Yanıt Yanıtla +24
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seven44 6 yıl
birisi arkada oturmuş kafasını motora sokmuş gibi gözüküyo yanılıyormuyum acaba
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varol7 6 yıl
kaç kişi ölür ?
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Carfreak 6 yıl
Samatya yokuşundan kendini bıraktımmı ver elini Atina
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Srcn81 6 yıl
Adamı uçurur bu.
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etlik 6 yıl
M. Bison'ın uçan pervaneli aracının, pervanesini arkalarına monte ederek yeni bir model oluşturmuşlar.
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SystemApps 6 yıl
tam anlamıyl açan bisiklet denemez zira tam halde bisiklet kısmını kullanmak neredeyse imkansızdır muhelemeln.motorun ağırlığı vs ndeniyle...
ama yinede iyi fikir trafik derdi yok ve güvenli görünüyor...
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arel.gr 6 yıl
kondurmasi mechul,bisiklet tekerli air chopper,motorlu yamac parasutu.
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kızgınjapon 6 yıl
Zerdova
İlk baktığımda pervanenin oraya kafasını sokan bir adam var sandım




ha hahahaha dmesen çanta olduunun anlamayacaktım varya :D
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
ilk değil meğil iyi ha
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$developer; 6 yıl
Buna bağış yapan kişinin aklından şüphe ederim. Buna para vereceğine paraşütlü planör al bin kat daha iyi ve konforlu. Ayrıca editör arkadaşta bisikletin ne olduğunu bilmiyor anlaşılan bisiklet gücünü insandan alır.
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-mehmet- 6 yıl
bisiklete fren koymayı unutmuşlar nasıl duracaz ? ayağımızı arka tekere sürtürerek mi ?
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yukos 6 yıl
aklıma E.T. filmi geldi
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Zenci Forvet 6 yıl
Yakında jetgillerdeki gibi uçan arabalar da çıkar.
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