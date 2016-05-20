Dünya'ya benziyor: Jüpiter'in uydusu Europa'da yeni yaşam izleri

Jüpiter'in bilinen 67 uydusundan biri olan Europa'nın yaşanılabilir olma olasılığı tekrar gündeme geliyor. Çok uzun yıllardır Güneş Sisteminin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülen Europa, NASA tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre sanılandan daha fazla Dünya'ya benziyor.

Ayrıca Bkz.

"Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"

Europa'daki oksijen ve hidrojen varlığı tabii ki de orada yaşamın var olduğunu göstermiyor; ancak evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda Europa'nın en azından insanoğlunun ulaşabileceği iyi bir aday olduğunu da unutmamak gerek. Alttaki pencereleri kullanarak NASA'nın Europa'yla ilgili yayımladığı videolara da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

https://www.nasa.gov/feature/jpl/europas-ocean-may-have-an-earthlike-chemical-balance/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.