Dünya'ya benziyor: Jüpiter'in uydusu Europa'da yeni yaşam izleri

Jüpiter'in bilinen 67 uydusundan biri olan Europa'nın yaşanılabilir olma olasılığı tekrar gündeme geliyor. Çok uzun yıllardır Güneş Sisteminin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülen Europa, NASA tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre sanılandan daha fazla Dünya'ya benziyor.
Europa astronomi dünyasındaki bu büyük ününü buzla kaplı yüzeyinin altında yattığı düşünülen derin okyanuslarına borçlu. Astronominin babası Galileo Galilei tarafından 1610 yılında keşfedilen Europa'nın bu derin ve tuzlu okyanuslarının yaşam için kusursuz bir alan olabileceği uzun süredir konuşulan bir konuydu. Son olarak NASA'nın açıkladığı yeni bilgilere göre de Europa'nın okyanuslarında aynen Yeryüzü'ndekiler gibi bir kimyasal denge bulunuyor.
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Yaşamın var olması için yeterli oksijen ve hidrojen
NASA'nın araştırma ve geliştirme merkezi Jet Propulsion Laboratory bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada basit anlamda Europa'nın oksijen ve hidrojen üretimi üzerinde çalışıldı. Dünya'nın bu konudaki değerlerini temel alan araştırmacılar, volkanik aktivitileri dışarıda bırakarak yürüttükleri çalışma sonunda Europa'nın oksijen ve hidrojen üretiminin tıpkı Dünya'ya benzediği ve oksijenin hidrojenden 10 kat daha fazla üretildiğini keşfettiler.
Europa okyanuslarının Yeryüzü'ndeki enerji ve besin döngüsünü daha iyi anlayabilmek için geliştirilmiş metotlarla incelendiğini belirten NASA yetkilisi Steve Vance,"Europa'nın okyanuslarındaki hidrojen ve oksijen döngüsünü gelecek yaşanılabilirlik çalışmalarımızdaki en önemli etmen olarak değelerlendireceğiz " ifadelerini kullandı.
Yeryüzü'ndeki yaşamın oluşmasında fitili ateşleyen faktör olarak görülen volkanik aktivitilerin çalışmanın dışında bırakılmasının nedeniyse araştırmacıların Europa üzerindeki pasif süreçlerin de aynı işlemi yapıp yapamayacağını görmek istemeleriydi.
Kozmik radyasyonlar ve Serpantinleşme
Yeryüzü okyanuslarındaki hidrojen üretimi serpantinleşme isimli, tuzlu su ve kayaların reaksiyona uğrayıp yeni minareller ve ısı ortaya çıkardığı bir süreç sonucunda oluşuyor. NASA araştırmacıları da Europa üzerinde yürüttükleri çalışmalar da işte tam olarak bu noktaya odaklandılar. Europa'nın oluşumundan bu yana geçirdiği değişimi temel alan araştırmacılar Europa'nın okyanuslarında da aynı serpantinleşme reaksiyonlarının gerçekleşebileceğini düşünüyorlar.
Astronomların Europa okyanuslarındaki oksijen oluşumu hakkında da ilginç fikirleri bulunuyor. Bilindiği üzere Güneş Sistemimizin gaz devi Jüpiter'in yaydığı kozmik radyasyonlar Europa'nın yüzeyindeki donmuş suların moleküllerine ayrılmasına neden oluyor. Araştırmacılar bu moleküllerin zamanla okyanusların derinliklerine doğru hareket ettiğini tahmin ediyorlar.
NASA'dan yepyeni Europa görevi geliyor
Buzla kaplı yüzeyinin altındaki okyanuslarıyla Güneş Sistemimizin en çok merak edilen cisimlerinden birisi olan Europa yakında bir NASA göreviyle daha iyi bir şekilde de incelenebilecek. 2020'li yıllarda Europa'ya bir uzay aracı göndermeyi planlayan NASA şimdilik bu görevlerden önce Europa'daki karbon, sülfür, nitrojen gibi elementlerin döngüsünü incelemek istiyor.
Europa'daki oksijen ve hidrojen varlığı tabii ki de orada yaşamın var olduğunu göstermiyor; ancak evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda Europa'nın en azından insanoğlunun ulaşabileceği iyi bir aday olduğunu da unutmamak gerek. Alttaki pencereleri kullanarak NASA'nın Europa'yla ilgili yayımladığı videolara da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
https://www.nasa.gov/feature/jpl/europas-ocean-may-have-an-earthlike-chemical-balance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kere de ben nasıl geliştirebilirim bu çalışmanın nasıl parçası olabilirim diye tartışın.
Yorumlara bak.Biri istifa etsin,biri hadi taşınalım,biri hehehe bakalım bizden zeki canlı bulabilecek miyizXD,biri de bulun da rahatlayak yazmış.
Vallahi şaka gibisiniz ...
Biz 1500 yildir neler orucu bozar diye tartisiyoruz. Uzay arastirmalarini 100 yildir varsayarsan bir 1400 yillari daha var bizim seviyemize gelmeleri icin. :(
Bir kere de ben nasıl geliştirebilirim bu çalışmanın nasıl parçası olabilirim diye tartışın.
Yorumlara bak.Biri istifa etsin,biri hadi taşınalım,biri hehehe bakalım bizden zeki canlı bulabilecek miyizXD,biri de bulun da rahatlayak yazmış.
Vallahi şaka gibisiniz ...