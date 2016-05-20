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Dünya'ya benziyor: Jüpiter'in uydusu Europa'da yeni yaşam izleri

Buzla kaplı yüzeyinin altında bulunduğu tahmin edilen dev okyanuslarıyla Güneş Sistemimizin en çok merak edilen cisimlerinden birisi olan Europa'nın yaşanılabilirlik olasılıkları artıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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1
23
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Jüpiter'in bilinen 67 uydusundan biri olan Europa'nın yaşanılabilir olma olasılığı tekrar gündeme geliyor. Çok uzun yıllardır Güneş Sisteminin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülen Europa, NASA tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre sanılandan daha fazla Dünya'ya benziyor.

Europa astronomi dünyasındaki bu büyük ününü buzla kaplı yüzeyinin altında yattığı düşünülen derin okyanuslarına borçlu. Astronominin babası Galileo Galilei tarafından 1610 yılında keşfedilen Europa'nın bu derin ve tuzlu okyanuslarının yaşam için kusursuz bir alan olabileceği uzun süredir konuşulan bir konuydu. Son olarak NASA'nın açıkladığı yeni bilgilere göre de Europa'nın okyanuslarında aynen Yeryüzü'ndekiler gibi bir kimyasal denge bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"
Yaşamın var olması için yeterli oksijen ve hidrojen

NASA'nın araştırma ve geliştirme merkezi Jet Propulsion Laboratory bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada basit anlamda Europa'nın oksijen ve hidrojen üretimi üzerinde çalışıldı. Dünya'nın bu konudaki değerlerini temel alan araştırmacılar, volkanik aktivitileri dışarıda bırakarak yürüttükleri çalışma sonunda Europa'nın oksijen ve hidrojen üretiminin tıpkı Dünya'ya benzediği ve oksijenin hidrojenden 10 kat daha fazla üretildiğini keşfettiler.

Europa okyanuslarının Yeryüzü'ndeki enerji ve besin döngüsünü daha iyi anlayabilmek için geliştirilmiş metotlarla incelendiğini belirten NASA yetkilisi Steve Vance,"Europa'nın okyanuslarındaki hidrojen ve oksijen döngüsünü gelecek yaşanılabilirlik çalışmalarımızdaki en önemli etmen olarak değelerlendireceğiz " ifadelerini kullandı.

Yeryüzü'ndeki yaşamın oluşmasında fitili ateşleyen faktör olarak görülen volkanik aktivitilerin çalışmanın dışında bırakılmasının nedeniyse araştırmacıların Europa üzerindeki pasif süreçlerin de aynı işlemi yapıp yapamayacağını görmek istemeleriydi.

Kozmik radyasyonlar ve Serpantinleşme

Yeryüzü okyanuslarındaki hidrojen üretimi serpantinleşme isimli, tuzlu su ve kayaların reaksiyona uğrayıp yeni minareller ve ısı ortaya çıkardığı bir süreç sonucunda oluşuyor. NASA araştırmacıları da Europa üzerinde yürüttükleri çalışmalar da işte tam olarak bu noktaya odaklandılar. Europa'nın oluşumundan bu yana geçirdiği değişimi temel alan araştırmacılar Europa'nın okyanuslarında da aynı serpantinleşme reaksiyonlarının gerçekleşebileceğini düşünüyorlar.

Astronomların Europa okyanuslarındaki oksijen oluşumu hakkında da ilginç fikirleri bulunuyor. Bilindiği üzere Güneş Sistemimizin gaz devi Jüpiter'in yaydığı kozmik radyasyonlar Europa'nın yüzeyindeki donmuş suların moleküllerine ayrılmasına neden oluyor. Araştırmacılar bu moleküllerin zamanla okyanusların derinliklerine doğru hareket ettiğini tahmin ediyorlar.

NASA'dan yepyeni Europa görevi geliyor

Buzla kaplı yüzeyinin altındaki okyanuslarıyla Güneş Sistemimizin en çok merak edilen cisimlerinden birisi olan Europa yakında bir NASA göreviyle daha iyi bir şekilde de incelenebilecek. 2020'li yıllarda Europa'ya bir uzay aracı göndermeyi planlayan NASA şimdilik bu görevlerden önce Europa'daki karbon, sülfür, nitrojen gibi elementlerin döngüsünü incelemek istiyor.

Europa'daki oksijen ve hidrojen varlığı tabii ki de orada yaşamın var olduğunu göstermiyor; ancak evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda Europa'nın en azından insanoğlunun ulaşabileceği iyi bir aday olduğunu da unutmamak gerek. Alttaki pencereleri kullanarak NASA'nın Europa'yla ilgili yayımladığı videolara da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

https://www.nasa.gov/feature/jpl/europas-ocean-may-have-an-earthlike-chemical-balance/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ITTF 3 yıl en beğenilen
şurada F=M.a yı çözemeyen adamalar gelmiş Nasa'ya laf yetiştiriyor.
Bir kere de ben nasıl geliştirebilirim bu çalışmanın nasıl parçası olabilirim diye tartışın.
Yorumlara bak.Biri istifa etsin,biri hadi taşınalım,biri hehehe bakalım bizden zeki canlı bulabilecek miyizXD,biri de bulun da rahatlayak yazmış.
Vallahi şaka gibisiniz ...
şurada F=M.a yı çözemeyen adamalar gelmiş Nasa'ya laf yetiştiriyor.Bir kere de ben nasıl geliştirebilirim bu çalışmanın nasıl parçası olabilirim diye tartış...
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Yanıtla +13
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Tensi 3 yıl
joven
Okadar üstün ZEKA Hala bulamadılar ise istifa etsinler milletin parasını çarçur etmesinler değilmi Canım

Biz 1500 yildir neler orucu bozar diye tartisiyoruz. Uzay arastirmalarini 100 yildir varsayarsan bir 1400 yillari daha var bizim seviyemize gelmeleri icin. :(
jovenOkadar üstün ZEKA Hala bulamadılar ise istifa etsinler milletin parasını çarçur etmesinler değilmi CanımBiz 1500 yildir neler o...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ITTF 3 yıl
şurada F=M.a yı çözemeyen adamalar gelmiş Nasa'ya laf yetiştiriyor.
Bir kere de ben nasıl geliştirebilirim bu çalışmanın nasıl parçası olabilirim diye tartışın.
Yorumlara bak.Biri istifa etsin,biri hadi taşınalım,biri hehehe bakalım bizden zeki canlı bulabilecek miyizXD,biri de bulun da rahatlayak yazmış.
Vallahi şaka gibisiniz ...
şurada F=M.a yı çözemeyen adamalar gelmiş Nasa'ya laf yetiştiriyor.Bir kere de ben nasıl geliştirebilirim bu çalışmanın nasıl parçası olabilirim diye tartış...
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Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
Dünya yörüngesinden ayrılıp, Jüpiterin uydusu olsa dünyadaki tüm yaşam biter. Gezegenimiz, yaşam ile ölüm arasındaki ince Bir çizgi içinde.
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TIMERIDER 3 yıl
Şartlsr uygun olsa bile uzun bir zaman,epeyce masraf lazım oralara gitmeye.uzayda üzerinde binlerce ton altın ve elmas taşıyan göktaşları dolaşıyor fakat saatte 100.000 kilometre hızla gidiyor,ağırlığı milyonlarca ton.Bunu yakalayabilcek teknoloji geliştirseler dünyada bütün sorunlar çözülür
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Ulfast 3 yıl
En büyük becerisi çay demlemek olan varlıkların NASA' ya laf yetiştirmesi çok komik olmuş.
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Simplify 3 yıl
Nasa kurulduğu günden bu yana dünyaya benzer bir yer bulduk deyip duruyor.Google yazın dünyaya benzer yer bulundu diye yıllara göre arama yapın her yıl aynı muhabbet. Su varsa yaşamda vardır diyip duruyor. Artık yeter. Her yıl sakız orucu bozar mı diyen ile nasanın yaptığının farkı yok. Adam akıllı bir şey buldukları zaman yayın yapsınlar her defasında belki bu sefer bulmuş olabiliriz diyorlar dalga geçer gibi. O jupiter kadar kafanıza taş düşssün bıktık artık ya bıktık .
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C.CEMİL 3 yıl
daha önce de Ay için neler neler söyleniyordu
gidip gördüler ama umutlar bitmiyor
orayı gidip görürler bir şey bulamazlar ve sonra başka bir gök cisminde hayat olabilir masalı devam eder
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Sealine 3 yıl
Europa'da yaşam olsa bile Jupiterin devasa yerçekimi kuvvetinden dolayı bünyesine çektiği asteroidlerin Europa'ya çarpma ihtimali yüksek olduğundan yine yaşam çok uzun süreli olmayabilir.
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Tensi 3 yıl
joven
Okadar üstün ZEKA Hala bulamadılar ise istifa etsinler milletin parasını çarçur etmesinler değilmi Canım

Biz 1500 yildir neler orucu bozar diye tartisiyoruz. Uzay arastirmalarini 100 yildir varsayarsan bir 1400 yillari daha var bizim seviyemize gelmeleri icin. :(
Yanıtla +6
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ahmetkep 3 yıl
Dünya Güneşin yörüngesinden çıkıp Jüpiter' in uydusu olsa Dünya' da tüm yaşamın biteceği kanaatindeyim. Gezegenimizde yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi var.
1 Yanıt Yanıtla +2
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eric13 3 yıl
Marsi bosadik anladigim kadariyla
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ITTF 3 yıl
şurada F=M.a yı çözemeyen adamalar gelmiş Nasa'ya laf yetiştiriyor.
Bir kere de ben nasıl geliştirebilirim bu çalışmanın nasıl parçası olabilirim diye tartışın.
Yorumlara bak.Biri istifa etsin,biri hadi taşınalım,biri hehehe bakalım bizden zeki canlı bulabilecek miyizXD,biri de bulun da rahatlayak yazmış.
Vallahi şaka gibisiniz ...
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MogoLKhan 3 yıl
titan dünyaya en çok benziyen yerdir tek sorunu çok uzakda olması, olası güneş büyümesi durumunda insanların kaçacağı yerler europa ve burası olur.
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Redunay 3 yıl
Plankton düzeyinde yaşam var diye düşünüyorum.
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ITTF 3 yıl en beğenilen
şurada F=M.a yı çözemeyen adamalar gelmiş Nasa'ya laf yetiştiriyor.
Bir kere de ben nasıl geliştirebilirim bu çalışmanın nasıl parçası olabilirim diye tartışın.
Yorumlara bak.Biri istifa etsin,biri hadi taşınalım,biri hehehe bakalım bizden zeki canlı bulabilecek miyizXD,biri de bulun da rahatlayak yazmış.
Vallahi şaka gibisiniz ...
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