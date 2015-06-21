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Dünyayı artık Ultra HD çözünürlükte izleyebilirsiniz

3 yıl
7,7b
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24
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyayı artık Ultra HD çözünürlükte izleyebilirsiniz

4K veya Ultra HD olarak adlandırdığımız görüntü çözünürlüğü dünya üzerinde giderek yaygınlaşıyor ve uyumlu ürünler piyasayı domine etmeye başlamış durumda. Ancak Ultra HD çözünürlükler dünya dışında uzayda da kullanılmaya başlandı.

NASA geçen yıl bağlattığı bir programla Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kolombus uzay modülüne yüksek çözünürlükte kameralar yerleştirmeye başladı. Bu kameralardan dünyamızın 4K çözünürlükte videoları kaydediliyor. NASA 3-4 dakikalık 4K videoları YouTube üzerinden de zaman zaman yayımlıyor. Ayrıca ISS astronotları da Twitter hesaplarından 4K videolar paylaşıyor. 

İstasyonların kameralarının yüksek çözünürlüğe sahip olması demek dünyamızın daha önce hiç görmediğimiz ayrıntılarının da görülebilmesi ve yakınlaştırma esnasında daha fazla detayın ekranın içerisine girmesi anlamına geliyor. Bu gelişme NASA ve ESA açısından da oldukça önemli. 

Sadece NASA'nın kendisi değil programa katılacak olan ortaklar da dünyamızın 4K çözünürlüğündeki görsellerini veya videolarını internet üzerinden yayımlamaya başladı. Örneğin Urthecast şu anda 720p olarak ISS üzerinden deneme yayınlarına başladı. Geliştiriciler için uygulamalarında kullanabileceği yazılım geliştirme araçları da hazırlayan Urthecast daha fazla platformda boy gösterme amacını taşıyor. 

Uzay ajanslarının stratejisi gereği dünyamızın 4K videoları önümüzdeki aylarda daha da artacak ve çeşitli araştırma veya analizlerde kullanılmak üzere dağıtılmaya başlanacak. Ayrıca bu süreçte daha fazla üçüncü taraf firmanın görüntüleri yayımlaması bekleniyor.  

https://www.urthecast.com/live Yorum Yaz
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redwolf0 3 yıl en beğenilen
TTNETLE 360P VİDEO İZLEYEMİYORUM ADAMLAR 4K GEÇTİ
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caneycaney 3 yıl
3 megabit internetle mi :(
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MK* 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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emine-444 3 yıl
internet hızlanmadıktan sonra video kaliteli olsa da zamanımız yetmeyebilir izlemek için :)
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Peregrino 3 yıl
Nasıl oldu bilmiyorum ancak 1080p takılmadan izledim. Hayatımda ilk defa 1080p gördüm.
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revelax 3 yıl
VİDEOYA 4k İLE BAŞLADIM 144P İLE BİTİRDİM
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RushEpicsTR 3 yıl
Ben 480p izleyebildim en azından :)
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Nevfel 3 yıl
Morphinz
50 mbit Süperonline ile takılmadan izlerim diyordum ki ne internet nede laptop bunu kaldırmadı. Ülke olarak internetimiz dumanla haberleşme gücünde.

Ben 16 mbit hipernet ttnet ile 4 k çok rahat izledim hiç takılma yaşamadım.
Sizin bilgisayar kaldırmamıştır.
1 Yanıt Yanıtla
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GoldPunch 3 yıl Nevfel
Nevfel

Morphinz

50 mbit Süperonline ile takılmadan izlerim diyordum ki ne internet nede laptop bunu kaldırmadı. Ülke olarak internetimiz dumanla haberleşme gücünde.


Ben 16 mbit hipernet ttnet ile 4 k çok rahat izledim hiç takılma yaşamadım.

Sizin bilgisayar kaldırmamıştır.

Evet, ben de ttnet ile 4k da beklemeden izledim. Ekran kartı ile alakalı olabilir arkadaşın sorunu.
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arda753 3 yıl
Biz hala 360p :( Teşekkürler ttnet(!)
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Ray Kurzweil 3 yıl
Bu sensör ve kamera teknolojileri telefonlara ne zaman gelir acaba.
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Regoan 3 yıl
Bizde 10 yıl sonra yayılır
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Morphinz 3 yıl
50 mbit Süperonline ile takılmadan izlerim diyordum ki ne internet nede laptop bunu kaldırmadı.
Ülke olarak internetimiz dumanla haberleşme gücünde.
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meego 3 yıl
TTNET allah .....
Neyse bela okumayacağım.
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