Dünyayı artık Ultra HD çözünürlükte izleyebilirsiniz

4K veya Ultra HD olarak adlandırdığımız görüntü çözünürlüğü dünya üzerinde giderek yaygınlaşıyor ve uyumlu ürünler piyasayı domine etmeye başlamış durumda. Ancak Ultra HD çözünürlükler dünya dışında uzayda da kullanılmaya başlandı.





NASA geçen yıl bağlattığı bir programla Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kolombus uzay modülüne yüksek çözünürlükte kameralar yerleştirmeye başladı. Bu kameralardan dünyamızın 4K çözünürlükte videoları kaydediliyor. NASA 3-4 dakikalık 4K videoları YouTube üzerinden de zaman zaman yayımlıyor. Ayrıca ISS astronotları da Twitter hesaplarından 4K videolar paylaşıyor.





İstasyonların kameralarının yüksek çözünürlüğe sahip olması demek dünyamızın daha önce hiç görmediğimiz ayrıntılarının da görülebilmesi ve yakınlaştırma esnasında daha fazla detayın ekranın içerisine girmesi anlamına geliyor. Bu gelişme NASA ve ESA açısından da oldukça önemli.





Sadece NASA'nın kendisi değil programa katılacak olan ortaklar da dünyamızın 4K çözünürlüğündeki görsellerini veya videolarını internet üzerinden yayımlamaya başladı. Örneğin Urthecast şu anda 720p olarak ISS üzerinden deneme yayınlarına başladı. Geliştiriciler için uygulamalarında kullanabileceği yazılım geliştirme araçları da hazırlayan Urthecast daha fazla platformda boy gösterme amacını taşıyor.





Uzay ajanslarının stratejisi gereği dünyamızın 4K videoları önümüzdeki aylarda daha da artacak ve çeşitli araştırma veya analizlerde kullanılmak üzere dağıtılmaya başlanacak. Ayrıca bu süreçte daha fazla üçüncü taraf firmanın görüntüleri yayımlaması bekleniyor.

https://www.urthecast.com/live